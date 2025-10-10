【シャノン活用事例】ウェビナー集客累計3,500人、月10時間のお問い合わせ対応工数削減。成果とリスク管理を両立したDX戦略

株式会社シャノン

株式会社シャノン（本社：東京都港区、代表取締役CEO：山崎 浩史、証券コード：3976 以下、シャノン）は、大塚化学株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長 土佐 浩平 以下、大塚化学）における、マーケティング支援システム「SHANON MARKETING PLATFORM（以下、SMP）」の活用事例を発表いたします。

大塚化学は、医薬品や食品で知られる大塚グループの一員として1950年に創業した化学メーカーです。独自の化学技術を基盤に、ヒドラジン関連事業、材料事業、ファイン事業の3つを柱とし、自動車、電気・電子、住宅、医療といった幅広い分野へ高機能素材をグローバルに供給しています。

素材開発を核としながら常に技術革新を追求し、顧客との協業を通じて社会の「健康で豊かな暮らし」に貢献する創造的な製品づくりを目指しています。

■SMP導入の目的

・自社でセミナーを運営するための基盤と体制の構築

・マーケティング領域のデジタル化の推進

・属人化していた顧客管理体制の刷新

■SMP導入の効果

・ウェビナー10回で3,500人集客、運営の内製化を実現

・お問い合わせ対応の完全自動化で10時間/月の工数削減

・会員管理の活用でSDS配布履歴を自動管理し、事業リスク解消

■事例インタビュー

ウェビナー集客累計3,500人、月10時間のお問い合わせ対応工数削減。

成果とリスク管理を両立したDX戦略

https://www.shanon.co.jp/case/chemical/otsukac/

■株式会社シャノンについて

シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMSまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、製造業、金融、不動産、ITサービス、商社や公共団体など業種を問わず、大規模から中小規模まで多様なシーンでご利用いただいています。



社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）

証券コード：3976（東証グロース）

代表者 ：代表取締役CEO 山崎 浩史(やまざき ひろふみ)

所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F

事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート、マーケティングにかかわるコンサルティングおよびサービスの提供

URL ：https://www.shanon.co.jp/

