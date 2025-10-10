ジー・モード、10月13日(月)開催「Steam Nextフェス」にて新作2タイトルの体験版を初公開！パブリッシングが決定した『ネロとサイ（Nero & Sci）』『ロープくんアドベンチャー』が登場！

株式会社ジー・モード

株式会社ジー・モード（本社：東京都品川区、代表取締役社長：加藤征一郎 https://gmodecorp.com/）は、パブリッシングを担当することが決定した、パズルアクションゲーム『ネロとサイ（Nero & Sci）』と『ロープくんアドベンチャー』が、「Steam Nextフェス」に参加すること、両タイトルの体験版を公開したことをお知らせします。

2025年10月13日（PT）より開催される「Steam Nextフェス」にて、最新作2タイトルの体験版を公開！いち早くゲームをご体験いただけます。

ぜひプレイしていただき、ウィッシュリストへの登録をよろしくお願いいたします。

【開催日時】

10月13日 10:00～ 10月20日 10:00（PT）

（10月14日 2:00 ～ 10月21日 2:00（JST））

※開催日時を過ぎても体験版は公開継続予定ですが、予告なく終了する場合がございます。

▼Steam Nextフェス イベントページ

https://store.steampowered.com/sale/nextfest

■新作タイトル１.『ネロとサイ（Nero & Sci）』

フランスのインディーゲームデベロッパー「SOURIS-LAB」が開発したタイトル『ネロとサイ（Nero & Sci）』Nintendo Switch版の日本・アジア圏のパブリッシャーをジー・モードが担当。

『ネロとサイ（Nero & Sci）』は、フランス・リヨン数学研究所（IREM de Lyon）監修のもと開発・テストされた、数字や数学の記号、図形に彩られた美麗な世界を冒険するパズルアクションゲームです。

体験版では、チュートリアル＋ワールド1の最初の3レベルを体験することができます。

▼『ネロとサイ（Nero & Sci）』Steamページ

https://store.steampowered.com/app/2928570/

▼『ネロとサイ（Nero & Sci）』紹介動画

https://youtu.be/6IJ7celcTu8

■デベロッパー「SOURIS-LAB」について

2019年にフランスで設立された、独立系ゲーム開発スタジオ。

アート性・思考性・実験的な学びを融合させ、普段あまりゲームをプレイしない人でも楽しめる、幅広い層に開かれたインタラクティブな体験ができる作品づくりを行っている。

「ネロとサイ」は、科学・詩・ゲームプレイの融合をテーマに、論理が創造の言語となる世界を描いている。その独創的なゲームメカニクスが持つ教育的可能性に着目し、現在、派生プロジェクトも進行中（ネロ＆サイ：エデュケーション「Nero & Sci : Education」）本作は学校向けに設計され、以下のフランスの教育機関・企業の支援を受けて制作されている。

- リヨン数学教育研究所（IREM de Lyon）

- テキサス・インスツルメンツ・フランス（Texas Instruments France）

- フランス教育省

【開発者サイト】https://souris-lab.com/ja

【開発者X】https://x.com/SourisLab

■新作タイトル２.『ロープくんアドベンチャー』

インディーゲーム開発者「Kei26」氏が開発したパズルアクションゲーム『ロープくんアドベンチャー』のNintendo Switch(TM)／Steam(R)パブリッシャーをジー・モードが担当。

『ロープくんアドベンチャー』は見下ろし型のパズルアクションゲームです。

ロープの可能性を引き出し、ロープくんと一緒に様々なギミックを乗り越えよう！

体験版では、1-1から1-8までの8ステージを体験することができます。

▼『ロープくんアドベンチャー』Steamページ

https://store.steampowered.com/app/2919070/

▼『ロープくんアドベンチャー』紹介動画

https://youtu.be/383ngeJJMO4

■個人開発者「Kei26」について

インディーゲーム開発者。ゲームが得意でない人や、あまりプレイ経験のない人でも楽しめる作品づくりを目指し、ゲーム開発を行っている。

経済産業省主催のクリエイター支援プログラム「創風」第一期生。

BitSummit the 13thでは『ロープくんアドベンチャー』が「KIDS SELECTION AWARD」を受賞。

【開発者サイト】https://www.kei26.com/home

【開発者X】https://x.com/kei26game

■株式会社ジー・モードについて

モバイル・PC・コンシューマに事業展開を行っているゲームコンテンツの企画・開発メーカー。

自社開発タイトルの『みんなで空気読み。』『鳥魂』シリーズが好評配信中。

アーケードやコンシューマゲーム機で人気を博した「データイースト」タイトルのライセンス事業や、フィーチャーフォンゲーム復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス」を展開。2018年より、新たにNintendo Switch(TM)をはじめ、コンシューマゲーム機への自社タイトルおよびインディクリエイタータイトルのパブリッシング事業を開始しました。

【公式Web】https://gmodecorp.com

【公式X（旧Twitter）】https://X.com/GmodePR

【Facebook】https://www.facebook.com/Gmodecorp

【YouTube】https://www.YouTube.com/GmodePR

【Weibo】https://weibo.com/gmodepr

【Bilibili】https://space.bilibili.com/3546670082033741

【Steam】https://store.steampowered.com/publisher/G-MODE

