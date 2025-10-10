【松坂屋上野店】「マジンガーZ」「デビルマン」から「キューティーハニー」まで日本漫画・アニメ界の巨匠・永井豪の作品グッズが東京・上野に大集合 東京初開催『永井豪エキスポ』
【松坂屋上野店】永井豪エキスポ (C)永井豪／ダイナミック企画 (C)永井豪・石川賢／ダイナミック企画
日本漫画・アニメ界の巨匠・永井豪。
同氏が１９７２年に発表した代表作漫画「マジンガーＺ」「デビルマン」をはじめ「グレートマジンガー」「ゲッターロボ」「ＵＦＯロボ グレンダイザー」「鋼鉄ジーグ」「ドロロンえん魔くん」「獣神ライガー」「キューティーハニー」まで永井豪作品のグッズが東京・上野に大集結！本イベントの開催を記念した描き下ろしビジュアルのオリジナルグッズやクリエイターコラボのソフビ、Tシャツ、雑貨などを販売いたします。また会場ではあの名場面が楽しめるフォトスポットなども展示予定！
さあ、永井豪ワールドが楽しめる会場へみんなでＧＯ！！
https://dmdepart.jp/museum/ueno/nagaigo/
開催概要
イベント名：永井豪エキスポ
会期：２０２５年１０月２２日（水）→１０月２７日（月） １０時～１９時 ※最終日は１７時閉場
会場：松坂屋上野店 ６階催事場 ※入場無料
会場サイト：https://dmdepart.jp/museum/ueno/nagaigo/(https://dmdepart.jp/museum/ueno/nagaigo/)
主催：大丸松坂屋百貨店
企画協力：ダイナミック企画
お問い合わせ：松坂屋上野店 ０５０-１７８２-１０００（代表）
ダイナミック企画 公式X：@mazingo_info
永井豪エキスポ公式X：@nagaigo_expo
イベント開催記念グッズ
【商品一例】
Ｔシャツ（Ｍ,Ｌ,ＸＬ,ＸＸＬ）
Ｔシャツ（Ｍ,Ｌ,ＸＬ,ＸＸＬ）
各・税込４，４００円
アクリルスタンド ※全９種
アクリルスタンド ※全９種
各・税込８８０円
クリアファイル
クリアファイル
税込５５０円
魔神身長比較アクリルスタンド
魔神身長比較アクリルスタンド
税込４，９５０円
クリエイターコラボ
商品一例
＜原田ちあき＞キューティーハニー Ｔシャツ
＜原田ちあき＞
キューティーハニー Ｔシャツ
黄、黒、白
Ｓ，Ｍ，Ｌ，ＸＬ，ＸＸＬサイズ
各・税込５，５００円
＜ＧＯＤＴＡＩＬ＞マジンガーＺ
＜ＧＯＤＴＡＩＬ＞
マジンガーＺ Ｔシャツ
白
Ｓ，Ｍ，Ｌ，ＸＬ，ＸＸＬサイズ
各・税込５，５００円
＜ＭＯＲＥ-ＣＡＴＳ（もあ猫）＞デビルマン：悪 ミニステッカー
＜ＭＯＲＥ-ＣＡＴＳ（もあ猫）＞
デビルマン：悪 ミニステッカー
５０ｍｍ×７３ｍｍサイズ
税込２２０円
＜ＲＩＢＯＮｃｈａｎ（ｍｅｒｕｈｅｎ ｒｉｅｋｏ）＞キューティハニー 缶バッヂ
＜ＲＩＢＯＮｃｈａｎ（ｍｅｒｕｈｅｎ ｒｉｅｋｏ）＞
キューティハニー 缶バッヂ
６０ｍｍサイズ
税込５５０円
＜ｙｕｍｍｙ．ｔｏｙｂｏｘ＞えん魔くん 缶バッヂ
＜ｙｕｍｍｙ．ｔｏｙｂｏｘ＞
えん魔くん 缶バッヂ
５７ｍｍサイズ
税込５５０円
＜ＫＡＭＡＫＩＲＩ＞シレーヌ ステッカー
＜ＫＡＭＡＫＩＲＩ＞
シレーヌ ステッカー
９０mm×９０ｍｍサイズ
税込５５０円
＜トライスター＞ダイナミックアクリルジオラマ ゲッターロボ［ゲッター１］
＜トライスター＞
ダイナミックアクリルジオラマ
ゲッターロボ［ゲッター１］
Ｂ６サイズ
税込２，７５０円
＜上６園６磨６冬＞デビルマコ ６６６＄紙幣バスタヲる☆
＜上６園６磨６冬＞
デビルマコ ６６６＄紙幣バスタヲる☆
タオル
６００mm×１２００mmサイズ
税込６，６６６円
＜ＣＯ２＞デビルマン
＜ＣＯ２＞
デビルマン
約１２ｃｍサイズ
税込１３，２００円
＜ＫＡＭＡＫＩＲＩ＞ＧＡＢＵＬＩＥＮ［ＤＥＶＩＬＭＡＮ ａｎｏｔｈｅｒ ｃｏｌｏｒ］
＜ＫＡＭＡＫＩＲＩ＞
ＧＡＢＵＬＩＥＮ［ＤＥＶＩＬＭＡＮ ａｎｏｔｈｅｒ ｃｏｌｏｒ］
約１５ｃｍサイズ
税込１４，３００円
＜ミジワールド＞ソビマジンガーＺ
＜ミジワールド＞
ソビマジンガーＺ
約１２ｃｍサイズ
税込７，７００円
※クリエイターコラボソフビ＆ドールにつきましては、他の商品とは販売方法が異なります。詳しくは会場サイト（https://dmdepart.jp/museum/ueno/nagaigo/）にてご確認ください。
※ソフビにつきましては、個体差があります。また予告なくデザイン変更となる場合がございます。
※状況により購入制限を設ける場合がございます。あらかじめご了承ください
チャリティ
チャリティ缶バッジ
チャリティ缶バッジ
税込４００円
※お一人様１会計につき３個まで。
※本商品の売上を、一般社団法人能登官民連携復興センターに寄附し、能登復興支援にあてさせていただきます。