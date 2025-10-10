佐藤マクニッシュ怜子がPodcast番組を始動！

株式会社AMATERAS

ライフスタイルブランドAMATERASを手掛ける起業家・佐藤マクニッシュ怜子が、新たにPodcast番

組「Reiko’s Living Room」をスタート。この番組は、女性たちのキャリアや人生のストーリーを共有する“リビングルームのような場所”。

様々な分野で活躍する女性たちをゲストに迎え、「過去・現在・未来」の3つの軸からその人の人生を

丁寧に掘り下げていきます。仕事、恋愛、夢、そして生き方。

一人ひとりのリアルな声を通して、聴く人が自分らしい人生を描くきっかけとなる対話を届けます。

佐藤マクニッシュ怜子からのメッセージ

「私が22歳で起業した頃、右も左もわからない中で“女性が活躍する姿”をもっと身近に感じられる場

所があったらいいのに、と思っていました。

7年間AMATERASを続けていく中で、たくさんの素敵でかっこいい女性たちに出会い、私自身もその

たびに背中を押されてきました。

その感覚をより多くの日本の女性たちに届けたいという想いから、Reiko’s Living RoomをAMATERASのエンパワメントプロジェクトとしてスタートします。」

Living Roomという名前には、誰もが心を開ける空間にしたいという想いを込めました。

このPodcastでは、表面的な成功談ではなく、その裏にある選択や葛藤、価値観の変化など、女性た

ちのリアルな生き方の物語を共有します。

----

AMATERASは、女性の内なる光をテーマに、ファッションとウェルネスを通して自己表現と自己受

容を促すライフスタイルブランド。

その理念をさらに広げる形で、Reiko’s Living Roomは“聴くエンパワメント”を届ける新たな形のプ

ロジェクトとして誕生しました。

番組情報

- タイトル：Reiko’s Living Room- 配信開始日：2025年10月12日公開予定- 配信プラットフォーム：Spotify / Apple Podcasts- ホスト：佐藤マクニッシュ怜子- 企画・制作：AMATERAS Inc.- 公式Instagram：@amaterasjapan @reikoslivingroom @reikoofficial

〈本件の掲載に関する問い合わせ先〉

株式会社AMATERAS PR事務局

担当：上原 Mail: info@amateras-japan.com

〈会社概要〉

株式会社AMATERAS

代表者：マクニッシュ怜子

所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-37-8 3F B号室

ウェブサイト：https://www.amateras-japan.com/

ソーシャルメディア：＠amaterasjapan https://www.instagram.com/amaterasjapan/

株式会社AMATERAS

日本のブランドとして日本の文化・教えをモダンに、そしておしゃれに転換したブランド作りにフォーカスし、AMATERASのライフスタイルを提案します。「AMATERASはブランドではなくコンセプト」という当初からの信念を持ち続け、NIGHTWEAR、WABISABI WEAR、そして着物文化を含む日本の文化をつなぐAMATERAS MAISONという3つの軸で展開していきます。絶妙な和の色使いや和洋折衷の掛け合わせを毎シーズン楽しみにしていただけたら嬉しいです。



AMATREAS公式Instagram：https://www.instagram.com/amaterasjapan/