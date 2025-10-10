佐藤マクニッシュ怜子がPodcast番組を始動！
ライフスタイルブランドAMATERASを手掛ける起業家・佐藤マクニッシュ怜子が、新たにPodcast番
組「Reiko’s Living Room」をスタート。この番組は、女性たちのキャリアや人生のストーリーを共有する“リビングルームのような場所”。
様々な分野で活躍する女性たちをゲストに迎え、「過去・現在・未来」の3つの軸からその人の人生を
丁寧に掘り下げていきます。仕事、恋愛、夢、そして生き方。
一人ひとりのリアルな声を通して、聴く人が自分らしい人生を描くきっかけとなる対話を届けます。
佐藤マクニッシュ怜子からのメッセージ
「私が22歳で起業した頃、右も左もわからない中で“女性が活躍する姿”をもっと身近に感じられる場
所があったらいいのに、と思っていました。
7年間AMATERASを続けていく中で、たくさんの素敵でかっこいい女性たちに出会い、私自身もその
たびに背中を押されてきました。
その感覚をより多くの日本の女性たちに届けたいという想いから、Reiko’s Living RoomをAMATERASのエンパワメントプロジェクトとしてスタートします。」
Living Roomという名前には、誰もが心を開ける空間にしたいという想いを込めました。
このPodcastでは、表面的な成功談ではなく、その裏にある選択や葛藤、価値観の変化など、女性た
ちのリアルな生き方の物語を共有します。
----
AMATERASは、女性の内なる光をテーマに、ファッションとウェルネスを通して自己表現と自己受
容を促すライフスタイルブランド。
その理念をさらに広げる形で、Reiko’s Living Roomは“聴くエンパワメント”を届ける新たな形のプ
ロジェクトとして誕生しました。
番組情報
- タイトル：Reiko’s Living Room
- 配信開始日：2025年10月12日公開予定
- 配信プラットフォーム：Spotify / Apple Podcasts
- ホスト：佐藤マクニッシュ怜子
- 企画・制作：AMATERAS Inc.
- 公式Instagram：@amaterasjapan @reikoslivingroom @reikoofficial
〈本件の掲載に関する問い合わせ先〉
株式会社AMATERAS PR事務局
担当：上原 Mail: info@amateras-japan.com
〈会社概要〉
株式会社AMATERAS
代表者：マクニッシュ怜子
所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-37-8 3F B号室
ウェブサイト：https://www.amateras-japan.com/
ソーシャルメディア：＠amaterasjapan https://www.instagram.com/amaterasjapan/
日本のブランドとして日本の文化・教えをモダンに、そしておしゃれに転換したブランド作りにフォーカスし、AMATERASのライフスタイルを提案します。「AMATERASはブランドではなくコンセプト」という当初からの信念を持ち続け、NIGHTWEAR、WABISABI WEAR、そして着物文化を含む日本の文化をつなぐAMATERAS MAISONという3つの軸で展開していきます。絶妙な和の色使いや和洋折衷の掛け合わせを毎シーズン楽しみにしていただけたら嬉しいです。
