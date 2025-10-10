韓国発スキンケアブランド「Celladix」日本店舗販売開始「ロフト Kコスメフェスティバル 2025AW」に初登場！

株式会社Sypress

株式会社Sypressは、韓国発のスキンケアブランド「Celladix（セラディックス）」が、2025年10月11日（土）より順次全国のロフトおよびロフトネットストアにて販売を開始することをお知らせいたします。（※一部店舗を除く）

（URL：https://celladix.jp/ ）

Celladixは、化学の力で肌本来の美しさを引き出すことをコンセプトに掲げる韓国発スキンケアブランドです。独自の皮膚科学研究をもとに開発された製品は、多様な肌悩みにアプローチし、韓国国内外で高い評価を獲得しています。

セラディックスを代表する「131 ポア クリアリング セラム」は、韓国のオリーブヤングにおいてスキンケア部門売上1位（※1）を獲得するなど、幅広いユーザーに選ばれている人気アイテムです。近年ではアジアを中心に海外展開も進み、多くのユーザーから支持を集めています。

※1リアルタイム売上実績2025年5月14日付

10月11日（土）より開催される「ロフト Kコスメフェスティバル 2025AW」にて、日本で初めてCelladix商品が実店舗に登場します。本イベントを皮切りに、全国のロフトおよびロフトネットストアでの販売が開始されます。（※一部店舗を除く）

販売商品ラインナップ

今回発売となるのは、ブランドを代表する３アイテムです。

■トリプル レチノール ウォッシュピール（Triple Retinol Wash Peel）

・３X RETINOL(※2)

３種レチノール3340IU/g

・ピーリング成分

AHA+BHA+PHA(※3) 7.2％

・週に2～3回 古い角質を除去

1分のローリングでメイク前の肌をなめらかに整える

■131 ポア クリアリング セラム（131 Pore Clearing Serum）

・肌バリアを整える 黄金比率1：3：1

肌バリア救世主のフィトステロールズ(※4)・脂肪酸(※5)（ラウリン酸、アラキン酸、ベヘン酸）・セラミドNP(※6) うるおい成分配合

・皮脂ケア

硬い角質を柔らかくして油水分バランスを整える

・Celladixリピート商品No.1

■トリプル レチノール アンプル（Triple Retinol Ampoule）

・３X RETINOL

３種レチノール1,000IU/g

・３STEPケア

レチノール・ナイアシンアミド(※7)・ポリリシン(※8)

・毎日使えるレチノール

リポソームで刺激を減らしながら角質層までしっかり浸透

Celladixは今後も日本市場において積極的に新製品を投入し、幅広いお客様に韓国発の高品質スキンケアをお届けしてまいります。

■Celladix日本公式ページ

https://celladix.jp/

■Celladix公式Instagram

https://www.instagram.com/celladix_jp/

ロフト Kコスメフェスティバル 2025AW

【開催情報】

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001662.000018324.html

【開催期間】

2025年10月11日（土）～11月14日（金）

【開催店舗】

全国のロフトおよびロフトネットストア

(特設ページ： https://www.loft.co.jp/store/r/rcb02/ )

※一部取り扱いのない店舗がございます。

※2 レチノール、レチノイン酸レチニル、レチノイン酸ヒドロキシピナコロンがつややかで、ハリ感のある肌へ整える

※3 AHA(グリコール酸)、BHA(Salicylic Acid)、PHA(グルコノラクトン)が肌をやわらげ、うるおいを守りながらキメを整える

※4フィトステロールズが、 肌にうるおいを与え、乾燥を防ぎながら、すこやかな肌環境へ整える

※5脂肪酸(ラウリン酸、アラキン酸、ベヘン酸)が、乾燥が気になる肌にやさしくなじみ、しっとりとした感触に整える

※6セラミドNPが、角質層のすみずみまでうるおいを届け、乾燥しがちな肌をしっとり整える

※7ナイアシンアミドが肌にうるおいを与え、肌のキメを整える

※8ポリリシンが肌をやさしく守り、健やかな印象へ整える

Celadix商品のお取り扱いやその他お問い合わせは、下記までご連絡ください。