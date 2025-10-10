ブレゲ 250周年記念エキシビション 「Les Tiroirs du Temps ～時の引き出し～」

スウォッチグループジャパン株式会社 ブレゲ事業本部

1775年、アブラアン-ルイ・ブレゲによって創業されたブレゲは、その革新性と高級時計製作の技術により、250年にわたり伝統と現代性を融合させてきたメゾンです。創業250周年を迎える今年、創業の地パリから始まり、各都市を巡ったアニバーサリーエキシビションがこのたびブレゲ ブティック銀座にて開催となります。

「Les Tiroirs du Temps（時の引き出し）」と名付けられたエキシビションは、先見性のあるアイデア、それを実現してきた人々、さらに時計製造の未来を切り拓く現代の職人たちへのオマージュです。展示に並ぶ一つひとつの“引き出し”は、アブラアン-ルイ・ブレゲをはじめとする時計職人たちが時代を超えて問い続けてきたテーマを象徴しており、技術的・哲学的な挑戦の歴史を紐解きます。

会場では、４月より発表したアニバーサリーモデルがご覧いただけるとともに、東京にて発表となる限定モデルをふくむ新作をご紹介いたします。アニバーサリーコンセプトに基づき、店内は期間限定で特別にリデザイン。非日常的な空間で、特別展示のミュージアムピース、来日したスイス本社の工房で働く職人によるクラフツマンシップのデモンストレーション含め、ブランドの世界観をより深く体感いただけます。

時を超えて受け継がれる、ブレゲの名品の数々をお楽しみください。

「Les Tiroirs du Temps ～時の引き出し～」

日時：10月24日(金) ～ 11月3日(月)

場所：ブレゲ ブティック銀座(https://www.breguet.com/ja/%E3%83%96%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF/boutique-breguet-ginza)

東京都中央区銀座7-9-18 ニコラス・G・ハイエック センター 3階

Tel.03-6254-7211