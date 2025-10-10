【歴史的号砲】売れるネット広告社グループ、NFT“開発支援”を無料開放！～先着10プロジェクト限定、スマートコントラクト開発まで無償提供～

売れるネット広告社グループ株式会社

売れるネット広告社グループ株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長 CEO：加藤公一レオ、東証グロース市場：証券コード 9235、以下 売れるネット広告社グループ）の連結子会社である産官学発ベンチャー企業『株式会社SOBAプロジェクト』は、10月1日に提供を開始したweb3 NFTプラットフォーム【SOBA NFT Plat】のリリース記念キャンペーンとして、「先着10プロジェクト限定」でNFT開発支援を“完全無料”で提供することを決定しました。さらに、NFT発行の要であるスマートコントラクト開発まで、無償で包括的にサポートいたします。

【NFT民主化の“第二幕”が開演】

SOBA NFT Platは「ウォレット不要」「クレジット／コンビニ決済対応」という革命的仕様で、NFTを日常に取り込む新時代を切り拓きました。今回の「無料開発支援プログラム」は、このNFT民主化戦略の第二幕に位置づけられます。

従来、NFTプロジェクト立ち上げには数百万円以上の初期費用がかかるケースも多く、中小企業や個人クリエイターにとっては“高すぎる壁”となっていました。当社はその壁を打ち破り、「参入障壁ゼロ」のNFT市場を実現します。

【“先着10枠”という限定性が生む爆発的価値】

今回のプログラムは、単なる無料トライアルではありません。

我々が無償で提供するのは、スマートコントラクト設計・開発から、SOBA NFT Platへの統合までを含むフルスタック支援。NFT事業の“心臓部”を担う技術基盤を、世界最高峰のチームが直接構築します。

その価値は市場価格で換算すれば数百万円以上。しかし、今回に限り「10プロジェクトまで完全無償」。この“確変確定”のチャンスを掴むことができるのは、最初に手を挙げた挑戦者だけです。

【“GAS代上限設定機能”】

SOBA NFT Plat 最大の優位性は、「GAS代上限設定」による自動決済機能です。

ユーザーは希望するガス代の上限をあらかじめ指定でき、ネットワークが安価な時間帯に自動的にミントを実行。結果、不要な高額手数料を支払うことなく、戦略的にNFTを発行できます。

これは「NFTプロジェクトの利益率を守る最強の盾」であり、同様の機能を標準搭載するNFTプラットフォームは他に存在しません。今回の無料支援を受ける10プロジェクトは、この“コスト最適化の永久機関”を初日から享受することになります。

【グループ資産とのシナジーが加速する理由】

売れるネット広告社グループは、2600回以上のA/Bテストで裏付けられた「最強の売れるノウハウ(R)」を中核に、D2C・ライブコマース・IPコンテンツなど多彩な領域で成果を積み上げてきました。

SOBA NFT Platは単なるNFT取引所ではなく、「売れる仕組み」と「NFT民主化」を接続する永久機関となります。NFTを発行する企業は、単なる技術導入ではなく、売れるノウハウに基づいた「利益創出の方程式」を同時に手にすることができます。

つまり、今回の無料開発支援は「NFTが売れるための最短ルート」を保証するものなのです。

SOBA NFT Plat

https://nftplat.soba-project.com/

【今後の展望】

短期的には、今回の10枠を通じて多種多様な成功事例を創出し、SOBA NFT Platの圧倒的な実用性を市場に示します。

中期的には、SOBA NFT Platを「企業・クリエイターのNFT事業インフラ」として確立し、日本市場におけるNFT発行の標準プラットフォームを目指します。

長期的には、NFTを「投機の対象」から「生活インフラ」へと進化させ、あらゆる産業の収益構造を再定義する存在となります。

株主・投資家の皆様、NFT民主化の歴史的号砲はすでに鳴り響きました。この「先着10プロジェクト無料支援」は、その衝撃を市場全体に伝播させる最強の一手です。我々と共に、NFTが真に“日常化”する未来を、その目に焼き付けてください。

以 上

社名 ：売れるネット広告社グループ株式会社（東証グロース市場：証券コード9235）

東京オフィス

〒135-0091 東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場20階

TEL：03-6459-0562 FAX：03-6459-0563

福岡オフィス（本社）

〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜2-3-8 RKB放送会館4階

TEL：092-834-5520 FAX：092-834-5540

代表者：代表取締役社長CEO 加藤公一レオ

設立日：2010年1月20日

URL ：https://group.ureru.co.jp

Facebook ：https://www.facebook.com/ureru

＜リリースに関するお問い合わせ＞

売れるネット広告社グループ株式会社 取締役CFO 植木原宗平

E-MAIL ：uekihara@ureru.co.jp

TEL ：092-834-5520