ユーハイムの新商品・手のひらサイズの「リトルバウム」　10月10日より発売　バター&生クリームのコクと、エアリーなふんわり食感が両立

株式会社ユーハイム(本社：神戸市中央区港島中町7-7-4 代表取締役社長：河本英雄 以下、ユーハイム)は、新商品「リトルバウム」を10月10日より全国の店舗(一部除く)およびユーハイムプレミアムオンラインショップで順次取り扱いを開始いたします。

たまごの力を活かして作ったふんわりした食感に、バターと生クリームのコクを感じる生地で、バニラ香るプレーン、やさしい甘さのチョコレート、香ばしいキャラメルナッツの3種類からお選びいただけます。

ユーハイムのバウムクーヘンのイメージを変える！ふんわりやわらか食べ心地

食べる手が止まらない“おやつバウム”

新商品「リトルバウム」の特徴は２つ。ひとつ目はその名の通り、手のひらサイズのかわいらしいサイズ。二つ目は、手に持ったときから伝わる、やわらかくふんわりとした食感です。

ユーハイムの定番バウムクーヘンといえば、昔ながらの「ずっしりと目の詰まった、しっとりとした食感」を特徴に挙げる方も多くいらっしゃいます。しかし、今回は敢えて「ふわふわ」にチャレンジ。ユーハイムブランドで販売するバウムクーヘンの中でも、もっとも軽やかな食感に焼きあげました。

ライフスタイルが多様化する現代では「おやつの時間」は人により異なります。シーンもニーズも、仕事の合間にオフィスで手早く、親子でゆっくり分け合って同じものを食べたいなど、さまざま。どんな人のどんな時間にも気軽に楽しんでいただけるように個包装の食べきりサイズで、味わい・食感・口どけも、軽やかで飽きのこないスタイルに仕上げました。

バターと生クリームのまろやかなコクに、たまごの力でふっくら！見た目は”リトル”でも満足感はビッグサイズ！

ユーハイムのバウムクーヘンは、マーガリンや代替油脂を使わずにバターを100%使うのがこだわりです。リトルバウムも同様に、国産バターを100%使用しています。

また、ユーハイムのほかのバウムクーヘンとは異なり、生クリームも用いることで、ふんわりとした食感と、しっとりとした口どけを両立させました。ふわふわの生地は中に空気を含んでいる分、噛んだときに様々な素材の香りがふんわりと立ち上るのを感じられます。

ふくよかなバターの匂いやコク、バニラほか風味をつかさどる素材の香りが口いっぱいに広がり、満足感も感じていただけるよう仕上げました。

気分に合わせて選べる3種のおいしいラインナップ

バターと卵、そしてバニラが香るプレーンな味わいに加えて、チョコレート味とキャラメルナッツ味もラインナップ。

チョコレート味は、ユーハイムオリジナルの乳化剤不使用のスウィートチョコレートを混ぜ込み、まろやかな生地と合わさることで、カカオの苦みよりも、親しみやすい甘みを感じていただけるように仕上げました。

キャラメルナッツ味は、ユーハイムの工場内でアーモンドとヘーゼルナッツをキャラメリゼし、ペーストにした自家製のプラリネペーストを使用しています。濃厚で奥行きのあるナッツの香ばしさがふんわりと広がります。

商品詳細

プレーン

リトルバウム（プレーン）税込195円

チョコレート

リトルバウム（チョコレート）税込216円

キャラメルナッツ

リトルバウム（キャラメルナッツ）税込216円

- 詰め合わせは5個入、10個入、15個入にて承ります。- 下記は、商品写真に合わせた詰め合わせの価格です。詰め合わせ内容により、価格は異なります。リトルバウム5個入例5個入 税込1,145円

内訳例

・プレーン×2

・チョコレート×2

・キャラメルナッツ×1

リトルバウム10個入例10個入 税込2,290円

内訳例

・プレーン×4

・チョコレート×3

・キャラメルナッツ×3

リトルバウム15個入例15個入 税込3,456円

内訳例

・プレーン×5

・チョコレート×5

・キャラメルナッツ×5

※一部商品の取り扱いがない店舗もございます。

／0（スラッシュゼロ）とは

食品表示の「原材料名」に「／(スラッシュ)」以降がないこと。食品添加物を表記する場合は、「／」などで区切ることが一般的なルール(※)。「／0」はお菓子の製造工程に、食品添加物を使っていない証です。

(※原材料名と食品添加物を区分する際、「／」を使用することは一例です。改行や、原材料名欄の下に添加物欄を設けるなど様々な記載方法があります。)

詳細を見る :https://www.juchheim.co.jp/slashzero/

ユーハイムロゴユーハイムとは

神戸に本社を置く洋菓子メーカーです。創業者カール・ユーハイムは、1919年に広島の物産陳列館（現 原爆ドーム）で日本初のバウムクーヘンを販売しました。1922年に横浜で開店、翌23年には神戸に居を移しました。以来100年、創業者の思いを継いだ職人の手で、純正な素材を使った、自然な味わいのお菓子を作り続けています。

ユーハイムプレミアムオンラインショップ :https://e-shop.juchheim.co.jp/