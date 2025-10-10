バイセル、「証券アナリストによるディスクロージャー優良企業選定」の新興市場銘柄部門で「第1位」に選定

株式会社BuySell Technologies

株式会社BuySell Technologiesは、このたび公益社団法人日本証券アナリスト協会が実施する、2025年度「証券アナリストによるディスクロージャー優良企業選定」におきまして、新興市場銘柄部門の第1位として選定されました。2022年に続き、2度目の受賞となります。

「証券アナリストによるディスクロージャー優良企業」とは

日本証券アナリスト協会が実施する選定制度です。企業のディスクロージャーの質、量、タイミング等の優劣を判断するための客観的な評価基準を策定し、これをもとに「証券アナリストによるディスクロージャー優良企業選定」の制度を設け、1995年から毎年実施しています。2025年度は、延べ500名超の現役アナリストが評価を実施しました。

当社受賞内容について

評価基準は、下記5つの評価項目で構成されます。

（1）経営陣のIR姿勢、IR部門の機能、IRの基本スタンス

（2）説明会、インタビュー、説明資料等における開示

（3）フェア・ディスクロージャー

（4）ESGに関連する情報の開示

（5）各業種の状況に即した自主的な情報開示

当社は新興市場銘柄部門の評価対象企業26社のうち、（1）経営陣のIR姿勢・（2）説明会等・（4）ESG関連の3項目が第2位、（3）フェア・ディスクロージャーが第3位、（5）自主的情報開示が第9位となり、総合評価得点では第1位となりました。

詳細は、下記ページをご確認ください。

【2025年度 「証券アナリストによるディスクロージャー優良企業」 選定結果の発表】

https://www.saa.or.jp/standards/disclosure/selectiont/

会社概要

「人を超え、時を超え、たいせつなものをつなぐ架け橋となる。」をミッションに掲げ、中古品の買取・販売を行う総合リユース事業「バイセル」を展開する企業です。出張買取事業を中心に、着物や切手、ブランド品など、ご自宅に眠るさまざまな品を買取し、次に必要とする方へとつないでいます。

重要な戦略としてテクノロジーの活用を掲げ、自社開発プロダクトによる業務効率化やデータ活用を通じた戦略的成長を推進しています。

また、リユース業界内でのM&Aを積極的に実施し、国内外への二次流通網の拡大を図っています。グループ全体では、年間40万件以上の出張査定、買取店舗数は400店以上を展開。リユース業界でもトップクラスの規模へと成長を続けています。

会社名：株式会社BuySell Technologies

代表者：代表取締役会長 岩田 匡平、代表取締役社長兼CEO 徳重 浩介

本社所在地：〒160-0004 東京都新宿区四谷4-28-8 PALTビル

事業内容：着物・ブランド品等リユース事業

コーポレートサイト：https://buysell-technologies.com/