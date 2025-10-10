無邪気と誘惑の夏少女・こまめちゃんが待望のファースト写真集を発売！
株式会社玄光社（本社：東京都千代田区）は、コスプレイヤー、ポートレートモデル、グラビアアイドルとして活躍中のこまめちゃんのファースト写真集『無邪気と誘惑の夏少女』を、10月31日（金）に発売する。
『こまめ1st写真集 無邪気と誘惑の夏少女』2025年10月31日発売
透明感あふれる美肌と、あどけないルックスで人気急上昇中！ 長野県出身の天然素材美少女・こまめちゃん、初の紙版の写真集が、10月31日（金）、株式会社玄光社より発売となる。
コスプレイヤー、ポートレートモデル、グラビアアイドルなど、幅広い分野で活躍するこまめちゃんが、故郷・信州や小豆島の美しい夏を舞台に、その魅力を余すことなく解放した一冊。撮影は青山裕企氏。
川でびしょ濡れになってはしゃぐ無邪気な表情や、浴衣姿でスイカを食べるノスタルジックな一瞬…。その一方で、煽情的な衣装やポーズで、小悪魔のような魅力を振りまくカットの数々も満載。こまめちゃんのファンは言うまでもなく、まだこまめちゃんを知らないという人も、キュートな彼女に見つめられれば、甘酸っぱい感情がこみ上げて、きっと心を捉えられてしまうはずだ。
発売に先立ち、10月26日（日）には、東京・秋葉原の書泉ブックタワーにて発売記念イベントの写真集お渡し会が開催される。
「こまめ1st写真集 無邪気と誘惑の夏少女」発売記念イベント
開催日時：2025年10月26日（日） 16:00～
開催場所：書泉ブックタワー（東京都千代田区神田佐久間町1-11-1）
申込サイト：https://t.livepocket.jp/e/m1qdv
また、本作は電子書籍版も10月31日（金）に同時発売予定。こちらは本編に収録しきれなかったアザーカット「35カット」を巻末に収録した豪華仕様となっている。
「【電子版限定アザーカットつき】こまめ1st写真集 無邪気と誘惑の夏少女」
発売日：2025年10月31日（金）
希望小売価格： 3,300円＋税
Kindle Store：https://amzn.to/3KA1uky
■こまめ プロフィール
6月12日生まれ、長野県出身。
長野県が生んだ天然素材美少女！ 透明感溢れる美肌と少女のようなあどけないルックスが魅力的なモデル。天真爛漫な表情や高い表現力を活かしてポートレートモデルとして活躍中。また、コスプレ活動にも力を入れており、そのクオリティの高さからSNSでも度々話題になっている。
【商品概要】
書名：こまめ1st写真集 無邪気と誘惑の夏少女
発売日：2025年10月31日（金）
定価：3,630円（税込）
仕様：A4判 128ページ
発行：株式会社玄光社
ISBN：9784768330821
Amazon販売ページ：https://amzn.to/46O3jBS
【会社概要】
商号 : 株式会社玄光社
所在地 : 〒102-8716 東京都千代田区飯田橋4-1-5
設立 : 1931年
事業内容 : 出版
URL : https://www.genkosha.co.jp/