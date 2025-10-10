UNIVER23（ユニバース）1st One Man LIVE「Starlight Voyage」大成功！デビューから5ヶ月の快挙達成

株式会社BUZZ GROUP

ファンテック株式会社（本社：東京都港区、代表者：園部 宗徳）のエンタメ事業『BM Promotion』に所属するボーイズグループ「UNIVER23（ユニバース）」が、2025年9月23日に1st One Man LIVE「Starlight Voyage」を開催し、大成功を収めたことを発表いたします。

2025年4月23日にデビューを果たしてからわずか5ヶ月でのワンマンライブ開催は、逆境を力に変え新しい未来を切り開く彼らの勢いを物語る快挙となりました。

▸ なぜUNIVER23の成長がこれほど注目されるのか？

UNIVER23 1st ONEMAN LIVE

「デビューから5ヶ月でワンマンライブ完売。この異例のスピードが意味するものとは？」

アイドル戦国時代と呼ばれる現在、多くのグループがしのぎを削る中で、UNIVER23は確実に歩みを進めています。BM Promotionでは、これまでLast Prince、ENDRIP.、LandScape、Call to Answer、といったアーティストを育成してきた実績がありますが、UNIVER23の成長スピードは特筆すべきものがあります。

今回の「Starlight Voyage」は、彼らにとって初のワンマンライブでありながら、当初の動員目標150人を大幅に上回り、チケット完売を達成。この結果は、短期間でのファンベース拡大と、彼らの持つ確かな実力が評価された証拠といえます。

▸ 「Starlight Voyage」で見せたUNIVER23の真価

今回のワンマンライブでは、6人のメンバー（AMANE、YURI、RAKU、YU-KI、TAKERU、EK）それぞれが持つ高いスキルと息の合ったパフォーマンスで、開始から終演まで会場を魅了し続けました。

🎤 ライブハイライト

- 統一されたグループパフォーマンス： デビューから5ヶ月とは思えない完成度- 個々のスキルの高さ： メンバー各自の得意分野が光る構成- 観客との一体感： "23区から世界へ"のメッセージが会場に響く- 新曲「CLUB23」初披露： アンコールでの新衣装と共に会場のボルテージが最高潮に

特に注目を集めた「CLUB23」

アンコールにて新衣装と共に初披露された新曲「CLUB23」は、会場の熱気を最大限に押し上げる楽曲として大きな反響を呼びました。この楽曲の正式リリースに対する期待も高まっています。

▸ 今後への期待が高まるUNIVER23

今回のワンマンライブ成功により、UNIVER23の認知度と実力が改めて証明されました。動員目標を大幅に上回る完売という結果は、今後のより大きな会場でのライブ開催への可能性を示しており、ファンからの期待も一層高まっています。

デビュー曲「SUPER SONIC」のミュージックビデオも好評を博しており、彼らの多面的な魅力が様々な形で表現されています。

▸ UNIVER23について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=erEjil-stoU ]

【UNIVER23（ユニバース）プロフィール】

グループ名： UNIVER23（ユニバース）

デビュー日： 2025年4月23日（プレデビュー：2025年2月20日）

メンバー： 6名

コンセプト： "23区から世界へ" - 逆境を力に変え、新しい未来を切り開く

主な楽曲：

- デビュー曲「SUPER SONIC」- 新曲「CLUB23」（9/23初披露）

グループ公式SNS：

X（Twitter）： @univer__23(https://x.com/univer__23?s=21)

Instagram： @official.univer23(https://www.instagram.com/official.univer23/profilecard/?igsh=Y2s5NXZrYWlmZWo1)

▸ メンバー構成

UNIVER23

✦ AMANE（武藤天翔）

X： @Ama_M_official(https://x.com/Ama_M_official)

Instagram： @amane_muto_official(https://www.instagram.com/amane_muto_official/)

TikTok： @amane_muto_official(https://www.tiktok.com/@amane_muto_official?_t=ZS-8wt1Qcf6UKX&_r=1)

✦ YURI（一ツ松勇宇吏）

X： @yuri_hitotumatu(https://x.com/yuri_hitotumatu)

Instagram： @yuri_hitotsumatsu(https://www.instagram.com/yuri_hitotsumatsu/)

TikTok： @yuri_hitotsumatsu(https://www.tiktok.com/@yuri_hitotsumatsu?_t=ZS-8wt1jbMOAH2&_r=1)

✦ RAKU（高橋楽）

X： @raku4215(https://x.com/raku4215)

Instagram： @raku_takahashi1(https://www.instagram.com/raku_takahashi1/)

TikTok： @rakutakahashi(https://www.tiktok.com/@rakutakahashi?_t=ZS-8wt1yFOcpHk&_r=1)

✦ YU-KI（松原侑輝）

X： @yuki_m_kapichan(https://x.com/yuki_m_kapichan)

Instagram： @yuki_m_kapichan(https://www.instagram.com/yuki_m_kapichan/)

TikTok： @yuki_m_kapichan(https://www.tiktok.com/@yuki_m_kapichan?_t=ZS-8wt25K9NTzl&_r=1)

✦ TAKERU

X： @kerukeru_25(https://x.com/kerukeru_25)

Instagram： @kerukeru_25(https://www.instagram.com/kerukeru_25/)

TikTok： @bamb0o0o0(https://www.tiktok.com/@_bamb0o0o0_?_t=ZS-8wt2HzHXBsi&_r=1)

✦ EK（えいこう）

X： @etv_0926(https://x.com/etv_0926)

Instagram： @etv_926(https://www.instagram.com/etv_926/)

TikTok： @ekm0926(https://www.tiktok.com/@ekm0926?_t=ZS-8wt2TMsMARp&_r=1)

▸ BM Promotionについて

BM Promotion

進化とCreativeが止まらない新進気鋭のプロダクション。

エンターテインメント事業を通して世界中にワクワクを届けることをミッションに掲げている。

HP：https://bmpromotion.asia/

ファンテック株式会社

社名：ファンテック株式会社

代表者：園部 宗徳

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 TSUMUGIビル

事業内容：

【WEB事業部】HP・アプリ制作、広告・SNS運用コンサルティング

【エンターテイメント事業部】各種キャスティング、マネジメント、楽曲制作

設立： 2021/11/25

HP：https://funtecinc.com



”ワクワクを科学する”

私たちはエンターテイメントとテクノロジーを通して、 世界にワクワクを届ける企業です。 「人の心を動かし、人の瞬間に立ち会い、 人の背中を押してくれるもの」 それがエンターテイメントと私たちは考えております。 ワクワクの先にある次の未来を広げ、 好奇心をカタチにします。



※ファンテック株式会社は、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。

【本件に関するお問い合わせ先】

ファンテック株式会社 エンターテイメント事業部

お問い合わせフォーム(https://bmpromotion.asia/contact/)からお問い合わせをお願いいたします。