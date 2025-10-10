＜きものやまと＞ベーシックスタイリング小物シリーズを新展開

株式会社やまと

株式会社やまと（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：矢嶋孝行）が展開する＜きものやまと＞は、ブランドオリジナル商品として「ベーシックスタイリング小物シリーズ」を、全国のきものやまと各店舗および公式オンラインストアにて展開いたします。



本シリーズは、シンプルで合わせやすいデザインと豊富なカラーバリエーション、そして手に取りやすい価格帯が魅力。コーディネートの幅を広げ、きものをもっと気軽に楽しんでいただきたいという想いから生まれました。

特設サイト :https://store.kimono-yamato.com/Page/Feature_basic_styling_accessories.aspx

■商品ラインナップ

ベーシックスタイリング帯揚

その日の気分で選べる20色のカラーバリエーション。ポリエステル素材でお手入れも簡単。扱いやすいのも嬉しいポイントです。

価格：5,500円（税込） 素材：ポリエステル100％

ベーシックスタイリング帯〆（おびじめ）

彩り鮮やかな20色展開。きもの初心者の方でも結びやすい丸組みタイプで、通年使用可能な帯〆です。

価格：5,500円（税込） 素材：絹100％

ベーシックスタイリング三分紐

帯留と組み合わせて楽しめる20色展開。季節を問わず使用でき、結びやすく締め心地の良さが魅力です。

価格：3,300円（税込） 素材：ポリエステル100％

ベーシックスタイリング半衿

衿元をさりげなく彩る半衿。お手入れしやすいポリエステル素材で、肌なじみの良いカラーを揃えています。その日の気分にしっくりくる一枚をお選びいただけます。

価格：2,200円（税込） 素材：ポリエステル100％

ベーシックスタイリング足袋

シンプルな色柄でコーディネートしやすい足袋。足元の装いまで抜かりなく、着姿を美しく仕上げる一足です。

価格：4,290円（税込）～

素材：表地 ポリエステル100％／裏地・底地 綿100％

サイズ展開：22.5／23.0／23.5／24.0／24.5cm

■ベーシックスタイリング小物シリーズ展開概要

取扱店舗：きものやまと全店舗、及びやまとオンラインストア

◎店舗により在庫状況が異なります。詳しくは各店舗へお問い合わせください。

きものやまと について

さんち（産地）と共に文化と伝統を受け継ぎ、新しい暮らしに寄り添うきものを提案してきた創業100年以上のきもの専門店です。気軽なお出かけ着から、人生の節目を彩る振袖まで、専門スタッフがご紹介いたします。着付けや撮影、お手入れなど豊富なサービスもご用意しています。お客様の日々ときものがいい出会いとなるよう、心を込めてお手伝いいたします。

Instagram：@kimonoyamato(https://www.instagram.com/kimonoyamato/)