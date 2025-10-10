さくらインターネットとSTYLY、フィジカルAI領域での基本合意を締結

株式会社STYLY

デジタルインフラサービスを提供するさくらインターネット株式会社（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：田中 邦裕、以下「さくらインターネット」）と、空間レイヤープラットフォーム「STYLY」を提供する株式会社STYLY（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：山口 征浩、以下「STYLY」）は、フィジカルAI(※1)領域におけるスマートグラス向けAIソリューション基盤の構築に向けて基本合意を締結しました。

さくらインターネットは、生成AI向けクラウドサービス「高火力」や生成AI向けビジネス基盤「さくらのAI」を提供しています。国内完結の運用体制を特長とし、セキュリティ確保も重視したインフラとして、研究や産業分野で幅広く活用されています。

STYLYは高度なAR技術をベースに、クリエイティブ業界やエンターテインメント業界で実績を積み上げてきました。また、デジタルとフィジカルをつなぐ空間レイヤープラットフォームとして、XR(※2)技術を活用した空間プロデュースやソリューション提供を行っており、街づくりや地域活性化に貢献しています。

世界的にスマートグラス市場は拡大を続けており、AIを活用した次世代インターフェースとして注目されています。特に「フィジカルAI」は、現実世界（フィジカル空間）の情報をAIが理解し処理を行い、XRやセンサー、スマートグラス等を通じて人々の体験や行動に直接作用する新しいインターフェースとして期待されています。国内でも「データを国内で処理し保持できる環境」への需要が高まっており、両社は国産プラットフォームによるスマートグラス向けAIソリューションの社会実装を推進します。

※1 現実世界（フィジカル空間）の情報をAIが理解し処理を行い、XRやセンサー、スマートグラス等を通じて人間の体験や行動に直接作用する仕組み

※2 VR・ARなど、現実世界と仮想世界を融合させて人間の知覚を拡張する技術の総称

両社の役割

- さくらインターネット：生成AI向けクラウドサービス「高火力」と生成AI向けビジネス基盤「さくらのAI」を提供し、データの安全な処理と運用を支援- STYLY：XRや空間コンピューティング技術を活用したユーザー体験の設計およびコンテンツ提供

主な検討内容

- フィジカルAI領域におけるエージェント技術の活用- XR／空間コンピューティングを活用したUI/UX設計- スマートグラスに最適化されたAIソリューションの研究開発- 国産プラットフォームによるデータの国内処理・保持及びセキュリティの確保- エンターテインメント、教育、リテール業界をはじめとした、様々な業界でのユースケース創出

両社コメント

さくらインターネット株式会社 執行役員 霜田 純

さくらインターネットはクラウドサービスを中心としたデジタルインフラ事業者として、データの安心や安全を前提としたAI活用を支えてきました。今回のSTYLY社との提携を通じて、スマートグラスを活用した新しい体験の可能性を共に検討し、社会実装につなげていきたいと考えています。

株式会社STYLY 代表取締役 山口 征浩

私たちはこれまで、XR・空間コンピューティング技術を通じて“空間を身にまとう時代を作る”という新しい文化と産業の創出に挑戦してきました。今回のさくらインターネット社との協業は、そのビジョンを現実社会に広げていく大きな一歩です。国産クラウドの信頼性とSTYLYの空間表現技術を掛け合わせることで、AIがリアルな空間に直接働きかける“フィジカルAI”時代の基盤を、日本発で築いていきたいと考えています。

さくらインターネット株式会社について

さくらインターネットは、1996年創業のインターネット企業です。「さくらのクラウド」「さくらのレンタルサーバ」「さくらのVPS」などのクラウドコンピューティングサービスを、自社運営の国内のデータセンターから提供しています。「『やりたいこと』を『できる』に変える」の企業理念のもと、お客さまのご要望にお応えする多様なサービスを開発し、あらゆる分野に対応するDXソリューションを提案します。

株式会社STYLYについて

株式会社STYLYは、デジタルとフィジカルを繋ぐ空間レイヤープラットフォーム「STYLY」を提供する会社です。「人類の超能力を解放する」ことをミッションに掲げ、XR/空間コンピューティングを主軸としたテクノロジーにより、ランドオーナーや街づくりに携わる皆様に対して空間プロデュースやソリューション提供を行っています。

