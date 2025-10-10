システムサービスのフィギュアブランド「One-Seventh Carat」からTVアニメ「魔法少女にあこがれて」マジアベーゼ 悪のバニーVer.が2025年10月に登場！

システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、TVアニメ「魔法少女にあこがれて」のプライズ商品を2025年10月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。




◆TVアニメ「魔法少女にあこがれて」　マジアベーゼ 悪のバニーVer.


【アミューズメント専用景品】





約17cmサイズのフィギュア。

＜商品詳細＞


【商品名】TVアニメ「魔法少女にあこがれて」　マジアベーゼ 悪のバニーVer.


【種類】全1種


【登場時期】2025年10月3週より順次登場予定


【導入店情報】http://fans.co.jp/event/2510_ma_SS15977


※無くなり次第終了となります。




【フォロー＆リポストキャンペーン】




プライズ登場を記念して、フォロー＆リポストキャンペーンを実施いたします。



・システムサービス公式Xアカウント「システムサービス マニアック営業部（@ss_maniac）」をフォロー



・該当ポストをリポスト


抽選で5名様に10月登場 TVアニメ「魔法少女にあこがれて」　マジアベーゼ 悪のバニーVer.をプレゼント。



・キャンペーン期間


10月10日～10月15日23時59分まで




■One-Seventh Caratとは


台座なしでそのまま飾れる、ボリュームにこだわった


システムサービス株式会社の新プライズフィギュアブランドです。




■著作権表記


(C)小野中彰大・竹書房／魔法少女にあこがれて製作委員会



■『TVアニメ「魔法少女にあこがれて」公式X』


https://x.com/mahoako_anime



■『TVアニメ「魔法少女にあこがれて」公式サイト』


https://mahoako-anime.com/#Intro



■システムサービス株式会社


https://fans.co.jp/



■システムサービスマニアック営業部公式（X/旧Twitter）


https://twitter.com/ss_maniac



※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。