システムサービスのフィギュアブランド「One-Seventh Carat」からTVアニメ「魔法少女にあこがれて」マジアベーゼ 悪のバニーVer.が2025年10月に登場！

システムサービス株式会社

システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、TVアニメ「魔法少女にあこがれて」のプライズ商品を2025年10月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。

◆TVアニメ「魔法少女にあこがれて」 マジアベーゼ 悪のバニーVer.

【アミューズメント専用景品】

約17cmサイズのフィギュア。

＜商品詳細＞

【商品名】TVアニメ「魔法少女にあこがれて」 マジアベーゼ 悪のバニーVer.

【種類】全1種

【登場時期】2025年10月3週より順次登場予定

【導入店情報】http://fans.co.jp/event/2510_ma_SS15977

※無くなり次第終了となります。

【フォロー＆リポストキャンペーン】

プライズ登場を記念して、フォロー＆リポストキャンペーンを実施いたします。

・システムサービス公式Xアカウント「システムサービス マニアック営業部（@ss_maniac）」をフォロー

・該当ポストをリポスト

抽選で5名様に10月登場 TVアニメ「魔法少女にあこがれて」 マジアベーゼ 悪のバニーVer.をプレゼント。

・キャンペーン期間

10月10日～10月15日23時59分まで

■One-Seventh Caratとは

台座なしでそのまま飾れる、ボリュームにこだわった

システムサービス株式会社の新プライズフィギュアブランドです。

■著作権表記

(C)小野中彰大・竹書房／魔法少女にあこがれて製作委員会

■『TVアニメ「魔法少女にあこがれて」公式X』

https://x.com/mahoako_anime

■『TVアニメ「魔法少女にあこがれて」公式サイト』

https://mahoako-anime.com/#Intro

■システムサービス株式会社

https://fans.co.jp/

■システムサービスマニアック営業部公式（X/旧Twitter）

https://twitter.com/ss_maniac

※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。