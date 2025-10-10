システムサービスのフィギュアブランド「One-Seventh Carat」からTVアニメ「魔法少女にあこがれて」マジアベーゼ 悪のバニーVer.が2025年10月に登場！
システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、TVアニメ「魔法少女にあこがれて」のプライズ商品を2025年10月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。
◆TVアニメ「魔法少女にあこがれて」 マジアベーゼ 悪のバニーVer.
【アミューズメント専用景品】
約17cmサイズのフィギュア。
＜商品詳細＞
【商品名】TVアニメ「魔法少女にあこがれて」 マジアベーゼ 悪のバニーVer.
【種類】全1種
【登場時期】2025年10月3週より順次登場予定
【導入店情報】http://fans.co.jp/event/2510_ma_SS15977
※無くなり次第終了となります。
【フォロー＆リポストキャンペーン】
プライズ登場を記念して、フォロー＆リポストキャンペーンを実施いたします。
・システムサービス公式Xアカウント「システムサービス マニアック営業部（@ss_maniac）」をフォロー
・該当ポストをリポスト
抽選で5名様に10月登場 TVアニメ「魔法少女にあこがれて」 マジアベーゼ 悪のバニーVer.をプレゼント。
・キャンペーン期間
10月10日～10月15日23時59分まで
■One-Seventh Caratとは
台座なしでそのまま飾れる、ボリュームにこだわった
システムサービス株式会社の新プライズフィギュアブランドです。
■著作権表記
(C)小野中彰大・竹書房／魔法少女にあこがれて製作委員会
■『TVアニメ「魔法少女にあこがれて」公式X』
https://x.com/mahoako_anime
■『TVアニメ「魔法少女にあこがれて」公式サイト』
https://mahoako-anime.com/#Intro
■システムサービス株式会社
https://fans.co.jp/
■システムサービスマニアック営業部公式（X/旧Twitter）
https://twitter.com/ss_maniac
※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。