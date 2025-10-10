¡Ú12/8³«ºÅ¡ÛSHINAGAWA¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Õ¥©ー¥é¥à2025¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÊÑ³×¤¹¤ëAI¤Î¿Ê²½～À¸À®AI¤ÎÈ¯Å¸¤ÈAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÂæÆ¬～
³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡ÊÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»Ô¡Ë¤Ï¡¢ÉÊÀî¶è¤«¤é°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¡¢SHINAGAWA¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Õ¥©ー¥é¥à2025¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢À¸À®AI¡¦AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤ÈÀè¿Ê»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¡¢¤µ¤é¤ËÀ¸À®AI¡¦AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Ç¥âÅ¸¼¨¤äÁêÃÌ¥Öー¥¹¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯·ÁÀ®¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/soshikikarasagasu/chushokigyoshiengakari/koza_koryukai/2461.html
ÉÊÀî¶è Ãæ¾®´ë¶È»Ù±ç¥µ¥¤¥È¤ØÁ«°Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/31052/table/338_1_5bfba558b98f0cda54cdb2a0ea927c3d.jpg?v=202510101026 ]
¥×¥í¥°¥é¥à¡¦ÆâÍÆ
AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ³×¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©
´ðÄ´¹Ö±é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¡¢AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·Àè¿ÊÅª¤Ë³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ëÀ¸À®AIÀ¯ºö¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄ°¹Ö¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸(https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/soshikikarasagasu/chushokigyoshiengakari/koza_koryukai/2461.html)¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê£±¡Ë13¡§00～13¡§05¡¡¼çºÅ¼Ô°§»¢¡ÊÉÊÀî¶è¡Ë
¡Ê£²¡Ë13¡§05～13¡§55¡¡´ðÄ´¹Ö±é
¡ØAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È³èÍÑ¤ÎÌ¤ÍèÃÏ¿Þーµ»½Ñ¡¦²ÝÂê¡¦¼Ò²ñ¼ÂÁõ¡Ù
³ô¼°²ñ¼Ò¾¾Èø¸¦µæ½ê
¼èÄùÌò
¶â¡¡¹äÞ¬ »á
À¸À®AI¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÀèÃ¼¤Î¸¦µæ»öÎã¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢À¸À®AIµ»½Ñ¤äAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¿Ê²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤Î±þÍÑÎã¤äÆ³Æþ¡¦±¿ÍÑ¤ÎÀ®¸ù¡¦¼ºÇÔ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¸½¾ì¤ÇÌòÎ©¤Ä¥Ò¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£³¡Ë13¡§56～14¡§16¡¡¹ñ¹Ö±é
¡ØÀ¸À®AI¤Î¶¥ÁèÎÏ³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ù
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¡¾¦Ì³¾ðÊóÀ¯ºö¶É
¾ðÊóµ»½ÑÍøÍÑÂ¥¿Ê²ÝÄ¹
·ó¡¡¾ðÊó»º¶È²ÝAI»º¶ÈÀïÎ¬¼¼Ä¹
ÅÏÊÕ¡¡ÂöÌé »á¡¡
À¸À®AI¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿ÇØ·Ê¡¢¹ñÆâ´ë¶È¤Î³èÍÑ¡¦³«È¯»öÎã¡¢¿Íºà°éÀ®¤Î¼èÁÈ¤«¤é¡¢À¸À®AI³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖGENIAC¡×¡¢·×»»»ñ¸»¤ÎÀ°È÷¡¢¥Çー¥¿¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤Ê¤É¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ëÀ¸À®AIÀ¯ºö¤ÎÁ´ÂÎÁü¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£´¡Ë14¡§26～15¡§06¡¡Àè¿Ê´ë¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¾Ò²ð
¡ØAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬Âó¤¯¡¢´ë¶È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¿·»þÂå¡Ù
¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢³ô¼°²ñ¼Ò
AI¥»¥ó¥¿ー
¥Þ¥Í¥¸¥ó¥°¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー
º´¡¹ÌÚ¡¡»°ÂÙ »á
¼«Î§Åª¤Ë¶ÈÌ³¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¤òÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëAI¤òÁ´¼Ò°÷¤Î¡È¥Ð¥Ç¥£¡É¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼êË¡¤ò¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤ÎÀè¿Ê»öÎã¤ò¸ò¤¨¤ÆÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£µ¡Ë15¡§07～15¡§47¡¡Âç¼ê´ë¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¾Ò²ð
¡ØAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºÊÑ³×¡Ù
ÉÙ»ÎÄÌ³ô¼°²ñ¼Ò
µ»½ÑÀïÎ¬ËÜÉô¡¡¥·¥Ë¥¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¡Âìß·¡¡´ð¹Ô »á
À¸À®AI¤Ï¡¢¼«¤é¹Í¤¨¤ÆÆ°¤¯¡ÖAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢AI¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¿Í¤È¶¨Æ¯¤·¡¢´ë¶È¤ËÊÑ³×¤ò¤â¤¿¤é¤¹Ì¤ÍèÁü¤ò¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¤ÎºÇ¿·»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£¶¡Ë15¡§48～16¡§13¡¡´ë¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¾Ò²ð£±.
¡Ø¡ÈÆüËÜ´ë¶È¤Î¤¿¤á¤ÎAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È"¤¬¼Â¸½¤¹¤ëÆü¾ï¶ÈÌ³¤Î¼«Æ°²½¤È¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¡Ù
JAPAN AI³ô¼°²ñ¼Ò
¼¹¹ÔÌò°÷¡¡CMO
ÈÓÅÄ¡¡³¤Æ» »á
ËÜ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¸þ¤±AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖJAPAN AI AGENT¡×¤ÎÀß·×»×ÁÛ¡¦ÆÃÄ§¤«¤é¡¢±Ä¶È¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ê¤É¤Ç¤ÎÆ³Æþ»öÎã¡¢Æ³Æþ¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦´üÂÔ¸ú²Ì¤Þ¤Ç¡¢¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¸ò¤¨¤Æ³§ÍÍ¤ÎÆü¾ï¶ÈÌ³¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ³×¤¹¤ë¤Î¤«¤ò²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£·¡Ë16¡§14～16¡§39¡¡´ë¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¾Ò²ð£².
¡ØÀ¸À®AI»þÂå¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ê¥ì¥Ã¥¸³èÍÑ½Ñ
¡¡-´ë¶È¤ËÌ²¤ëËÄÂç¤Ê¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ÎÀïÎ¬Åª³èÍÑ¤ò¼Â¸½¤¹¤ëEKP¤È¤Ï¡Ù
¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO
ÎÓ¡¡Ã£ »á
À¸À®AI»þÂå¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬¤Ï¡¢¼ÒÆâ¤ËÌ²¤ëËÄÂç¤Ê¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤Î³èÍÑ¤¬¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯¼Ò¤¬Äó¾§¤¹¤ëEKP(Enterprise Knowledge Platform)¤ò¼´¤Ë¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿ºÇ¿·¤ÎÀ¸À®AIµ»½Ñ¤ò¾Ò²ð¡£
Â¿ÍÍ¤Ê¶È³¦¤ÎÆ³Æþ»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÀìÌç¶ÈÌ³¤ÎºÆ¸½¤ä¿×Â®¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Ê¥ì¥Ã¥¸³èÍÑ½Ñ¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£¸¡Ë16¡§40～17¡§05¡¡´ë¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¾Ò²ð£³.
¡Ø¼ÂÌ³¤Ç»È¤¨¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È～¶ÈÌ³³èÍÑ»öÎã¤òÂ¿¿ô¾Ò²ð～¡Ù
¥¸¥ó¥Ù¥¤³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¾åÅÄ¡¡±Ñ²ð »á
¥¸¥ó¥Ù¥¤¤Î³Æ¼ïAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬¶ÈÌ³¸úÎ¨¤È°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤ò¡¢¶ñÂÎ»öÎã¤Ç¾Ò²ð¡£´ë¶È¤¬ºÇ¿·µ»½Ñ¤ò¶ÈÌ³¤Ë³èÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ä¤½¤ÎÍýÍ³¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Èµ»½Ñ¤ÎÌ¤ÍèÁü¤â¤ªÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£¹¡Ë14¡§15～ºÇÂç18¡§00¡¡Å¸¼¨¡Ê¥Ç¥â¡Ë¡¦ÁêÃÌ¥Öー¥¹¡¡¡¡¡Ú²ñ¾ì¡§¥®¥ã¥é¥êー¡Û
¹Ö±é¤ÈÊÂ¹Ô¤·¡¢À¸À®AI¡¦AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤ëÅ¸¼¨¡Ê¥Ç¥â¡Ë¡¦ÁêÃÌ¥Öー¥¹¤òÀß¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÆü¤Î¾Ò²ð¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö½ÐÅ¸´ë¶È¤Î¤´¾Ò²ð¡ö
¢¡ÉÙ»ÎÄÌ³ô¼°²ñ¼Ò
¾Ò²ð¥µー¥Ó¥¹¡§
¡ØFujitsu Kozuchi¡Ù
ÉÙ»ÎÄÌ¸¦µæ½ê¤¬³«È¯¤¹¤ëºÇ¿·¤ÎAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡JAPAN AI³ô¼°²ñ¼Ò
¾Ò²ð¥µー¥Ó¥¹¡§
¡ØJAPAN AI AGENT¡Ù
JAPAN AI AGENT¤Ï¡¢¼«Î§Åª¤Ë¥¿¥¹¥¯¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¡ØAI¼Ò°÷¡ÊAI AGENT¡Ë¡Ù¤ò¡¢AI¤ÎÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤âºîÀ®¡¦³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¢¡¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
¾Ò²ð¥µー¥Ó¥¹¡§
¡ØAconnect¡Ù
¡ØSAT Agent Cockpit¡Ù
¡ØAconnect¡Ù¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¶ÈÌ³¤òÍý²ò¤·¤¿AI¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¾ðÊó¤òÃµ¤·¡¢µ¤¤Å¤¤òÆÏ¤±¡¢¥ê¥¹¥¯¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤µ¤º¸¡ÃÎ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØSAT Agent Cockpit¡Ù¤Ï¡¢´ë¶È¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤ÇÊ£»¨¤Ê¥Çー¥¿¤ò¹âÀºÅÙ¤Ë¹½Â¤²½¤·¡¢À¸À®AI¤ÇÀìÌçÅª¤Ê¶ÈÌ³¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¢¡¥¸¥ó¥Ù¥¤³ô¼°²ñ¼Ò
¾Ò²ð¥µー¥Ó¥¹¡§
¡Ø¥¸¥ó¥Ù¥¤ GenOCR¡Ù
99%Ä¶ÀºÅÙ¤ÎÀ¸À®AI-OCR¤ÇÄ¢É¼ÆþÎÏ¥¼¥í¤Ë¡£
¢¡³ô¼°²ñ¼ÒSrush
¾Ò²ð¥µー¥Ó¥¹¡§
¡ØSrushAI¡Ù
Srush¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¥Çー¥¿¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ëÎÏ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Çー¥¿¤òÅý¹ç¤·²Ä»ë²½¤¹¤ë¡Ö¥Çー¥¿Åý°ì¥¯¥é¥¦¥É¡×¤È¡¢¼ÒÆâ¤Î¥Çー¥¿¤ò¤«¤ó¤¿¤ó¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¡ÖSrushAI¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâ³°¤ÇÂè°ìÀþ¤òÁö¤ëÍ¼±¼Ô¡¦´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢ºÇ¿·¤ÎÃÎ¸«¤È¼ÂÁ©»öÎã¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Õ¥©ー¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¸À®AI¡¦AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤òÂÎ´¶¤·¡¢
µ®¼Ò¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÊÑ³×¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://forms.gle/vLFCamKwYNendC5Z7
¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¡ÊGoogle¥Õ¥©ー¥à¡Ë¤ØÁ«°Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ËÜ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡ãSHINAGAWA¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Õ¥©ー¥é¥à±¿±Ä°ÑÂ÷»ö¶È¼Ô¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥È
¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¿ä¿ÊÉô
TEL¡§042-490-5728
¥áー¥ë¡§open-innovation@campuscreate.com