【保育士バンク！×四谷学院】保育士試験 徹底応援プロジェクトを開始！試験直前の対策から解答速報まで、2大特典で受験生の合格をトータルサポート

株式会社ネクストビート（本社：東京都渋谷区、代表取締役：三原 誠司）が運営する、保育士専門の就職・転職支援サービス「保育士バンク！」は、資格試験対策で豊富な実績を持つ「四谷学院」と共同で、2025年10月18日（土）・19日（日）に筆記試験が実施される「2025年度後期保育士試験」の合格を目指すすべての受験生を対象とした『徹底応援プロジェクト』を開始します。

本プロジェクトでは、保育士キャリアのプロである「保育士バンク！」と、合格のプロである「四谷学院」が連携。四谷学院が監修する「直前対策チェックポイント」と「解答速報」の2大特典を無料で提供し、受験生の皆様の合格を力強く後押しします。

2025年10月18日（土）、19日（日）の保育士筆記試験を受験される皆様の合格を応援するため、「保育士バンク！」と「四谷学院」が特別なサポート企画をご用意しました。

■『徹底応援プロジェクト』

保育士試験の合格を目指すすべての方を対象に、試験前から試験後までをトータルで支援する2つの特典を無料で提供します。

【プログラム特典詳細】

特典１.：直前対策チェックポイント

試験前の最終確認に役立つ、重要ポイントをまとめた対策集です。学習の総仕上げとして、取りこぼしを防ぎ、自信を持って試験に臨むためのサポートをします。

特典２.：解答速報

試験後、速やかに自己採点ができる解答速報です。長年の指導実績を持つ資格指導のプロ「四谷学院」が監修しており、信頼性の高い情報でスムーズな結果予測を可能にします。

公開予定日：2025年10月21日（火）～

※実際の公開日時は、解答の精査状況により確定いたします。確定次第、ご登録いただいた皆様へご案内いたします。

■本取り組みの背景

保育士は、現代社会の子育て支援において不可欠な専門職です。しかし、その資格試験は合格率が例年20%前後と難関であり、多くの受験生が「合格しているか」「次の実技試験の準備をすべきか」といった不安を抱えながら、試験直後の期間を過ごしています。今回の取り組みは、そんな受験生の不安を解消し、未来の保育士がスムーズに次の一歩を踏み出すためのサポートを目的としています。

■提携の背景

保育士の就職・転職を支援する「保育士バンク！」と、資格試験の合格を支援する「四谷学院」が、それぞれの専門性を活かすことで、未来の保育士である受験生の皆様を最も効果的にサポートできると考え、今回の共同企画が実現しました。

■お申し込み方法（無料）

以下の特設フォームより、必要項目をご記入ください。プログラムの特典に関するご案内をお送りしますので、見逃す心配がありません。

■会社概要

＜株式会社ネクストビートについて＞

「人口減少社会において必要とされるインターネット事業を創造し、ニッポンを元気にする」という理念を掲げ、2013年に創業しました。人口減少に伴い多方面に広がる社会課題に対し、テクノロジーの力を駆使し、ライフイベント領域・地方創生領域・グローバル領域において国内外に12事業を展開しています。

＜保育士バンク！ついて＞

保育士バンク！は、保育施設で働く職員が保育に専念できる安心を提供するプラットフォームです。保育施設における採用、業務改善・職員の定着、集客活動、経営等の様々な課題をテクノロジーの力で解決していきます。

＜四谷学院通信講座について＞

四谷学院通信講座は「誰でも才能を持っている」をモットーに、 役立つ資格から、趣味、実用講座などさまざまな通信教育を行っています。

四谷学院ならではの、楽しくそして伸びるノウハウを生かした教材やオリジナルの 55段階プログラムを用意しています。

経営母体：株式会社四谷学院、本社：東京都新宿区、代表取締役：植野 治彦

