商標出願書類の作成・特許印紙購入をサポートする「GVA 商標登録」にて、商標検索UIの改善を実施。より柔軟に指定商品・役務の指定ができるようになりました

GVA TECH株式会社

リーガルテックサービスの開発・運営を行うGVA TECH株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本 俊、以下GVA TECH）が運営する「GVA 商標登録」において、出願時の商品・役務選択の検索UIを改善しました。

GVA 商標登録は、安くお手軽に商標登録をされたい中小企業やスタートアップ企業、個人事業主の方々向けに、取りたい商標と同一・類似の商標が既に登録されていないかの検索と、出願書類の作成をサポートするオンライン商標登録サービスです。

2025年5月には、商標登録の出願書類のデータ作成を支援するβ版としてサービス開始し、4ヶ月を経て2025年8月に正式サービス化。書面による郵送出願や特許印紙の購入を支援する「らくらく出願サポートプラン」に対応しました。安くてお手軽に商標登録をされたい方々に、多くご利用いただいております。

このたび、正式サービス開始後の利用状況をもとに、商品役務検索において以下2点の機能改善を行いました。

改善１.フリーワード検索に加え、区分リストからの検索に対応

各区分を選ぶことで、該当の区分にあるすべての商品・役務名を表示することができるようになりました。商品役務のキーワードが思い当たらない方でも区分を選択するだけで、一覧から商品役務を検索できます。

改善２.「代表的な商品・役務」の表示に対応

各区分における代表的な商品・役務名に★マークが表示されるようになりました。

代表的な商品役務は、多くの具体的な商品を一つにまとめた包括的な概念表示と見出しとなるような商品・役務のことです。そのため、出願の際にこれらの包括的な表示を使うことで、一つ一つの商品を細かく列挙する手間が省け、願書をシンプルにする効果があります。

従来より柔軟に指定商品・役務の指定ができるようになりました

今回のアップデートにより、商標検索の対象となる商品・役務を、状況に応じて柔軟に指定できるようになりました。

・各区分に含まれる一覧から自社の商品・サービスに合う商品・役務名を選択したい

・特定のキーワードで検索したら対象の商品・役務名が大量に出てきてしまいどれを選択すべきか迷ってしまった

このような要望・課題を解決できるようになります。

GVA TECHでは、今後もさまざまな法務手続の拡充やオプションサービスの追加により、企業における法務手続業務の効率化を支援してまいります。

■GVA 商標登録について

GVA 商標登録は、取りたい商標と同一・類似の商標が既に登録されていないかの検索と、出願書類の作成をサポートするサービスです。出願や登録の手続きはお客様ご自身で行っていただく必要がありますが、作成した書類をダウンロード・印刷・郵送することで、出願・登録の手続きを専門家に依頼することなく、自分で低コストで出願できます。

サービスの特徴

１.オンラインで商標の検索が可能

出願したい商標と同一の商標がないかを検索できます。

２.フォーム入力で出願書類を作成できる

専門知識や商標出願の経験がなくても、ガイドに沿って情報を入力することで出願に必要な書類を作成できます。郵送準備や特許印紙の購入を支援するオプションも用意しております。

３.出願する区分数がいくつでも一律の料金体系

区分数がいくつでも書類作成にかかる費用は定額です。費用がネックで区分数を減らす必要はありません。

GVA 商標登録

https://trademark.ai-con.lawyer/

※ご注意

GVA 商標登録では、商標の出願内容の相談や、出願手続きの代行などは行っておりません。お客様がご自身で出願することに重点を置いているため、出願の際にはお客様がいくつかの作業を自ら行っていただく必要があります。

■GVA TECH会社概要

会社名 ：GVA TECH株式会社

代表取締役：山本 俊

本社所在地：東京都渋谷区代々木3-37-5 2階

設立日 ：2017年1月4日

資本金 ：409百万円

事業内容 ：リーガルテックサービスの開発・提供

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：298A）

URL ：https://gvatech.co.jp/