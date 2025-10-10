Reckoner、「ITトレンド上半期ランキング2025」EAIツール部門で1位を獲得！
株式会社スリーシェイク（本社：東京都中央区、代表取締役社長：吉田 拓真、以下スリーシェイク）は、スリーシェイクが提供するクラウド型データ連携ツール「Reckoner（レコナー）」が、IT製品の比較・資料請求サイト「ITトレンド」 の「ITトレンド上半期ランキング2025」EAIツール部門において1位を獲得したことをお知らせします。
「Reckoner」サービスサイト：https://reckoner.io/(https://reckoner.io/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_reckoner_ittrendeai2025_20251010&utm_content=)
■受賞概要
カテゴリー : EAIツール部門
（https://it-trend.jp/award/2025-firsthalf/eai）
順位：第1位
受賞製品 : Reckoner（レコナー）
「Reckoner」 ITトレンド掲載ページ：https://it-trend.jp/eai/12436
■クラウド型データ連携ツール「Reckoner（レコナー）」とは
「Reckoner」は、データの集約・加工・連携をノーコードで誰でも簡単に実行できるクラウドサービスです。
コーディングを行うことなく、ブロックを繋げるような簡単3ステップのマウス操作で、すばやくラクにデータを連携します。これにより、現場主導でのデータ活用が促進され、データの民主化を実現します。クラウドだから初期投資や運用負担も大幅削減。
kintone、Salesforce、Google BigQuery、SmartHRなど、100種以上の多種多様な SaaSを連携し、データ運用の効率化とデータ活用の高度化を支援します。
サービスサイト：https://reckoner.io/(https://reckoner.io/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_reckoner_ittrendeai2025_20251010&utm_content=)
【株式会社スリーシェイク】
スリーシェイクは、ITインフラ領域の技術力に強みをもつテクノロジーカンパニーです。2015年の創業から提供しているSREコンサルティング事業「Sreake（スリーク）」では、AWS/Google Cloud/Kubernetesに精通したプロフェッショナルが技術戦略から設計・開発・運用を一貫してサポートしています。またSRE領域で培ったノウハウをベースに、2020年4月にクラウド型データ連携ツール「Reckoner（レコナー）」を提供開始し、ビジネス分析やマーケティングへのビッグデータ活用を簡易に実現可能としました。以後、フリーランスエンジニア特化型人材紹介サービス「Relance（リランス）」やセキュリティサービス「Securify（セキュリファイ）」を提供開始し、DX時代における技術戦略設計からセキュアなアプリケーション開発、データ活用までを一貫提供可能な体制を進めています。
会社名 ：株式会社スリーシェイク
代表者 ：代表取締役社長 吉田 拓真
所在地 ：東京都中央区銀座8丁目21番1号 住友不動産汐留浜離宮ビル7F
事業内容 ：SRE特化型コンサルティング事業「Sreake（スリーク）」運営( https://sreake.com/ )
セキュリティサービス「Securify（セキュリファイ）」開発・運営 ( https://www.securify.jp/ )
クラウド型データ連携ツール「Reckoner（レコナー）」開発・運営 ( https://reckoner.io/ )
エンジニア組織特化型HRパートナー「Relance（リランス）」運営 ( https://relance.jp/ )
会社HP ：https://3-shake.com/