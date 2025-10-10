【10/24開催：菓子業界向けセミナー】青木松風庵の取り組みに学ぶ、Googleマップを活用した集客術

株式会社カンリー

Googleビジネスプロフィール（旧・Googleマイビジネス）、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体の一元管理サービス「カンリー店舗集客」の開発・提供を行う株式会社カンリー（所在地：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛,秋山 祐太朗）は2025年10月24日（金）13時より菓子業界向けセミナー「青木松風庵の取り組みに学ぶ、Googleマップを活用した集客術--菓子業界は、長く愛され続けるためにどう"世代"を広げていく？」をオンライン開催いたします。

詳細・お申込みはこちらをクリック :https://go.can-ly.com/251024_canly?utm_source=251024_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes

折込チラシやCMでは届きにくい世代をどう集客しますか？その有効な手段の一つがGoogleマップです。

本セミナーでは、人気和菓子店「青木松風庵」を事例に、Googleマップ導入のきっかけから具体的な工夫、そして見えてきた成果までを詳しくご紹介します。直近の取り組みとして、海外からのお客様にも効果が広がったケースなど、実践的な内容に触れていきます。

さらに、これからGoogleマップの活用を始めたい方でもすぐ実践できるよう、「まず何から取り組むべきか」という第一歩を分かりやすく解説。

新しい集客方法を模索する菓子業界の皆さまへ、次につながる具体的なヒントをお届けします。

■本セミナーでわかること

- どうしていま、菓子業界にGoogleマップが必要なの？- 青木松風庵がGoogleマップを始めたきっかけと成果- Googleマップ活用、はじめの一歩

■こんな方におすすめ

- 和菓子店、洋菓子店の経営者様- 店舗のマーケティング、販促、広報をご担当の方- WebやSNSを活用した新しい集客方法を探している方

＜開催概要＞

日 時：10月24日（金）13時00分～14時00分

開催場所：オンライン（Zoom）開催

参加費用：無料

講演内容：青木松風庵の取り組みに学ぶ、Googleマップを活用した集客術

菓子業界は、長く愛され続けるためにどう"世代"を広げていく？

当日ご都合が悪く視聴できない方もぜひお申し込みください！

お申し込みいただいた方にはセミナー後、アーカイブ動画をご案内いたします。

https://go.can-ly.com/251024_canly?utm_source=251024_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes(https://go.can-ly.com/251024_canly?utm_source=251024_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes)

株式会社カンリー

エンタープライズ・ミッドマーケットユニット

マーケティング部 高山 翔矢

千葉大学大学院卒。大手印刷会社を経て、住まい領域のベンチャー企業でコンテンツディレクションを担当。現在はカンリーにて、ホワイトペーパーやセミナーをはじめとするマーケティングコンテンツの企画から実行までを推進している。

カンリー店舗集客について

「カンリー店舗集客」は、 Googleビジネスプロフィール（旧・Googleマイビジネス）、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体を一元管理することで、管理・運用コストの削減、データ分析により店舗運営上の課題を特定し施策の改善につなげる店舗管理クラウドサービスです。単なるツール提供だけにとどまらず、熟練の運用担当者がお客様と伴走しながら運用支援を行います。

サービスページ：https://jp.can-ly.com/

資料請求はこちら：https://jp.can-ly.com/whitepaper/service/

導入企業（一部抜粋）カンリー福利厚生について

約110,000以上の店舗情報を一括管理するシステム「カンリー店舗集客」の地図情報データを駆使し、アルバイト・パート・派遣スタッフなど雇用形態や働く場所を選ばずに地図を使って各種優待を受けられる福利厚生サービスです。

また集客導線としての活用や自社割のDX機能による売上/ブランディング向上に貢献できるなど今まで福利厚生の導入を見送っていた企業様にも検討いただきやすいサービスです。

サービスページ：https://fuk-ly.com/

資料請求はこちら：https://fuk-ly.com/form/download/

掲載クーポン（一部抜粋）会社概要

会社名 ：株式会社カンリー

設立 ：2018年8月15日

共同代表者：代表取締役 Co-CEO 辰巳 衛 / 秋山 祐太朗

所在地 ：東京都品川区東品川二丁目2番20号 天王洲オーシャンスクエア6F

事業内容 ：店舗アカウントの一括管理・分析SaaS「カンリー店舗集客」の開発・提供

マップで近隣の割引優待を探せる福利厚生サービス「カンリー福利厚生」の開発・提供

SNS運用コンサル事業等

HP ：https://biz.can-ly.com/

採用について

カンリーはさらにサービスを拡大、加速させるために全職種積極採用中です。

詳細は下記の採用ページをご覧ください。

・採用サイトを見る

https://recruit.can-ly.com/

お問い合わせ先

担当：神田 大成

E-mail：canly.contact@can-ly.com