「タレントパワーランキング」2025年8月度調査（第3四半期）の総合 トップ10を発表！！

株式会社アーキテクトタレントパワーランキングは、株式会社アーキテクトが実施する業界最大規模のタレント(芸能人等有名人)調査結果をもとに、各タレントの有するパワーをリアルタイムにお届けします。

今回、株式会社アーキテクトが実施しているタレントパワーランキングの最新2025年第3四半期調査結果がまとまりました。

タレントパワーランキングの最新トップ10を発表します！

https://tpranking.com/talent-power-ranking-2025-08

サンドウィッチマンが3期連続の1位

総合ランキング1位には、2月度・5月度調査に続き、お笑いコンビ・サンドウィッチマンがランクイン。2025年12月24日からニッポン放送で生放送される『ラジオ・チャリティ・ミュージックソン』で24時間特別番組パーソナリティーを務めます。

2位は、MLBロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平。9月16日に史上初の「50本塁打＆50奪三振」を達成しました。

3位は、綾瀬はるか。6月～8月にNHKで放送されたドラマ『ひとりでしにたい』で主演して注目を集めました。

朝ドラ初出演の北川景子が4位に上昇

女優の北川景子が前回11位から大きく順位を上げて4位にランクイン。9月29日にスタートしたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』に、主人公の親戚役として朝ドラに初出演することが発表され、注目を集めました。

その他、映画やドラマで主演している男優・女優、数多くのバラエティ番組で活躍しているタレントがランクインするなど、世間の注目がリアルタイムで反映される形となりました。

■タレントパワーランキングの調査概要

・調査内容 タレント1280名を抽出／イメージ調査は内約330名抽出（有識者からなる選考委員会で抽出）

1.認知度調査（名前を知っている・顔も知っている）

2.誘引率調査（見たい・聞きたい・知りたい）

3.イメージ調査（男性タレント17ワード、女性タレント18ワード、お笑いタレント17ワード）

・調査手法 WEB調査

・調査時期 1年に4回（2月、5月、8月、11月）実施

・調査対象 一都三県在住の10歳から59歳までの男女を5歳刻みで各50名、60歳から69歳までの男女各50名、計1,100名を一つのグループとして、計4グループで総数4,400名が対象

「タレントパワーランキング」2025年8月度調査（第3四半期）総合トップ10を発表！

前回調査(2025年5月度調査)のランキングはこちら↓

