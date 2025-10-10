【ＢＳ日テレ】六角精児×秘境駅　「わが家の最寄りは秘境駅」レギュラー放送決定！

株式会社ＢＳ日本(C)ＢＳ日テレ

六角精児「自分の世界観とは違うものが…」

飯田線＆明知鉄道SP

ＢＳ日テレ特別番組、「わが家の最寄りは秘境駅」のレギュラー放送が決定しました。

ナビゲーターは鉄道を愛する俳優・六角精児さん。全国各地の秘境駅に暮らす人々を捜索し、その生活に迫ります。

レギュラー放送初回となる今回は、愛知・静岡・長野を縦断する秘境駅の宝庫・JR飯田線、岐阜県の南東部を走るローカル路線・明知鉄道で捜索開始。

切り立った断崖の無人駅で発見！大自然を求め移住した一人の女性…過疎が進む秘境集落「幻の味」の救世主に！？秘境駅を通学で使う高校生姉弟＆スーパーDIYお父さん…こだわりの山小屋風一軒家で暮らす仲良しファミリーの暮らしとは！？人里離れた地で夢叶えた移住夫婦…愛犬＆愛猫と暮らす未完成の絶景の家。秘境駅に生きる人々の知られざる人生物語を見届けます。

【六角精児さんコメント】

鉄道を移動手段として使うということは、とても大切なことだと思います。鉄道に乗って普段は行くことのない場所に行って降りてみると、自分の世界観とは違うものが沢山あったり、感じるものが多くあったりすると思います。この番組「わが家の最寄りは秘境駅」には、そうした鉄道の魅力が、思いとしても映像としても込められていると思いますので、是非みなさんにご覧頂けたらと思います！

【番組名】

わが家の最寄りは秘境駅

【放送日時】

10月15日（水）よる８時～９時５４分

【番組概要】

全国各地の秘境駅に暮らす人々を大捜索！

人里離れた山奥にたたずむ無人駅で発見した人に密着すると…。

鉄道を愛する俳優・六角精児が秘境駅に生きる人々の知られざる物語を見届けます。

愛知・静岡・長野を縦断する秘境駅の宝庫・JR飯田線、

岐阜県の南東部を走るローカル路線・明知鉄道で捜索開始。

切り立った断崖の無人駅で発見！自然豊かな場所を求め移住した一人の女性…

過疎が進む秘境集落「幻の味」の救世主に！？

秘境駅を通学で使う高校生姉弟＆スーパーDIYお父さん…

こだわりの山小屋風一軒家で暮らす仲良しファミリーの暮らしとは！？

人里離れた地で夢を叶えた移住夫婦…愛犬＆愛猫と暮らす未完成の絶景の家とは？

秘境駅に生きる人々に密着し、見えてきたものとは？

【出演】

六角精児

【画像クレジット】

