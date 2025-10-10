事業創造カンパニーの01Booster、インド3都市で「TechGALAJapan2026」予選ピッチを開催、5社を採択！

株式会社ゼロワンブースター

事業創造カンパニーとして企業のオープンイノベーションや新規事業開発を支援する株式会社ゼロワンブースター（本社：東京都千代田区、代表取締役：合田ジョージ、 以下「01Booster」）は、「Central Japan Startup Ecosystem Consortium」が主催するグ ローバルイベント「TechGALA Japan（テックガラジャパン）」 2026年度の運営事務局としてスタートアップ誘致をインド、シンガポール、韓国の重点3カ国を中心に実施します。第一弾としてインド3都市でピッチイベントを開催しました。

2025年に初開催したTechGALA Japan2025では約5000人を動員し中部エリア最大のイノベーションカンファレンスとなりました。

TechGALA Japan2026は、単なるイベントではなく、地球規模の課題解決に貢献するグローバルなプラットフォームとして発展していきます。この目的を達成するため、今年はインド、シンガポール、韓国をグローバル重点地域に設定し、アウトリーチ活動を強化。特に、ピッチイベントの予選を複数都市で開催することで、世界中の革新 的な才能を発掘し、日本のエコシステムとの連携を深めます。

インドでのピッチイベントはインド全土でベンチャー投資、コワーキングスペース運営をするIndia Acceleratorとの連携のもと、9月23日から26日にかけてニューデリー、バンガロール、アーメダバードの3都市をツアーして開催されました。

＜実施スケジュール＞

9月23日 ニューデリー / New Delhi / ピッチ登壇社：8社

9月25日 バンガロール / Bengaluru / ピッチ登壇社：10社

9月26日 アーメダバード / Ahmedabad / ピッチ登壇社：8社

採択企業は以下の通り

●LivNsense ( https://www.livnsense.com )

AIとデジタルツイン技術を活用した産業向けカーボンマネジメントおよび

脱炭素化プラットフォームの提供

●Minimac Systems ( https://www.minimacsystems.com )

産業用機械の潤滑管理・クリーンテックを通じた排出削減とサーキュラー

エコノミー推進

●Zolnoi ( https://www.zolnoi.com )

AI活用の電力・設備データ解析で製造現場のOEE 改善・エネルギー効率化・

予知保全を実現

●Humac.ai ( https://humac.ai )

人と機械をつなぐ工場向けIIoTでSME製造業の効率最大化とデジタル化を推進

●SHIRA Medtech ( http://www.shiramedtech.com )

高品質で低価格な医療用器具の独自開発

採択されたスタートアップにはTechGALA Japan2026へ招聘し、「TechGALA Global Startup Showcase 2026」への出場権のほか、展示ブース、スピードデーティング、 エクスカーションプログラムなど中部地域でのイノベーションエコシステムを通した事業展開の機会が提供されます。

次の予選ピッチイベントはシンガポール最大のテックカンファレンス「SWITCH」のサイドイベントとして以下の通り開催されます。

日時：2025年10月31日 16時半～18時

会場：マリーナベイサンズ 3811-3812

応募フォーム：https://forms.gle/8VRwGh4cqBY9Qjzv6

応募期限：2025年10月15日

株式会社ゼロワンブースター

「事業創造の力で世界を変える」という企業理念のもと、大手企業とベンチャー企業の連携を促進するオープンイノベーションプログラムや、社内新規事業を促進する制度の構築及び公募型新規事業プログラム、出向型事業開発プログラム等を展開しています。他にも、個人のアイデアを形にするワーキングコミュニティ「有楽町『SAAI』Wonder Working Community」の運営や、起業を0からサポートする01Booster Studio、そしてスタートアップ連携管理クラウドInnoScouterなども展開しております。

グループ会社の01Booster Capitalを通じてベンチャー投資も行っており、多角的に事業創造をサポートいたします。



商号：株式会社ゼロワンブースター

代表者：代表取締役 合田ジョージ

所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル1階

設立：2012年3月

事業内容：

起業家向けシェアオフィス、コーポレートアクセラレーター・イントラプレナーアクセラレータープログラム企画運営、企業内起業人材研修、投資および資金調達支援、事業創造コンサルティング、M&A仲介サポート等

URL：https://01booster.co.jp

※コーポレートアクセラレーターは01Boosterの登録商標です。