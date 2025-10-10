【ニトリ】人気組み合わせキッチンボード「リガーレ」がシルクホワイト色のガラス扉にリニューアル！180cm幅＆高さオーダー可能な上置きも新登場

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、2025年10月上旬より、全国のニトリ店舗および公式通販サイト「ニトリネット」にて、リニューアルした組み合わせキッチンボードシリーズ「リガーレ」の販売を開始しました。

【リガーレシミュレーションページはこちら】

https://www.nitori-net.jp/ec/feature/kitchenboard-combine/ligare/(https://www.nitori-net.jp/ec/feature/kitchenboard-combine/ligare/)

「リガーレ」シリーズは組み合わせ２万通り以上で理想のキッチンを叶えるキッチンボードです。ご家庭のスペースやライフスタイルに合わせて、まるでオーダーメイド感覚で自分好みのキッチン空間を実現できます。豊富なラインアップと使いやすさで、多くのお客様にご支持いただいているキッチンボード「リガーレ」シリーズが、この度リニューアルいたしました。さらに進化した「リガーレ」で、より快適で自分らしいキッチンづくりをお楽しみください。

リニューアルポイント

1、ガラス扉を「シルクホワイト色のガラス」に変更

「リガーレ」のガラス扉が、トレンド感あふれるシルクホワイト色のガラスにリニューアル。やわらかなホワイトカラーがキッチン空間に明るさと清潔感をもたらすだけでなく、戸棚内の収納物が外から見えにくくなるため、生活感を抑えつつ、すっきりとした印象を演出します。

※今回のガラス扉リニューアルは、本体色ホワイトの商品が対象になります。

2、180cm幅のオープンタイプが新登場

多くのお客様からご要望をいただいていた「180cm幅のオープンタイプ」も新たにラインアップに加わります。大容量の収納スペースで調理器具や食器などをたっぷりと収納できるだけでなく、広々としたスペースが確保できるため、家電を配置しても調理や盛り付け作業が一度に効率よく行えます。日々の家事がより快適かつスムーズに進みます。

※180cm幅のオープンタイプは、店舗にて購入可能です。

3、高さオーダー上置きも販売開始

ご家庭の天井高や収納ニーズに合わせて、高さ23cm～43cmに1cm単位でオーダーできる上置きもご用意しました。空間を無駄なく活用でき、さらに収納力を高めることができます。また、耐震ロック＆天井突っ張り機能もついているので、しっかりと固定できて安心してご使用いただけます。

※高さオーダー上置きは、店舗にて購入可能です。

ぜひ、お近くの店舗でリニューアルした「リガーレ」シリーズをご覧ください。

今後もニトリは、お客様の暮らしを便利で快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

商品概要

【商品名】組み合わせキッチンボードリガーレWH

【売価】179,000円（税込）

【サイズ】幅160×奥行51×高さ202cm

【セット内容】

・160cm幅上台（標準天板付き）

・40cm幅下台（スライドテーブル付き）、60cm幅下台（引出しタイプ、スライドテーブル付き）、60cm幅下台（オープンタイプ）

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/2190200008864-2110200005847/

【リガーレシミュレーションページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/feature/kitchenboard-combine/ligare/

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、手数料を頂戴します。