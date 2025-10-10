競技クイズにかける青春！赤堀君の「Q研」が新連載スタート！『ヤングアニマル』20号 10月10日（金）発売！

株式会社白泉社

株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、『ヤングアニマル』20号を10月10日（金）に発売しました。

【青年まんが誌『ヤングアニマル』】https://magazine.younganimal.com/(https://magazine.younganimal.com/)

心をアツくする新連載!!!「Q研」（赤堀君）が巻頭カラーで登場！

『ヤングアニマル』25年20号巻頭カラー「Q研」（赤堀君）

引っ込み思案な女子高生・三影雪。

ふとした出会いをきっかけに《競技クイズ》に賭ける青春が始まる――。

【表紙&巻頭グラビア＆ふろく】十味 from #2i2

【巻頭グラビア】十味 from #2i2（撮影：西條彰仁）

2025年12月に解散を発表したアイドルグループ「#2i2」からまずは十味ちゃん。

和の情緒と、彼女の透明感が溶け合う瞬間を閉じ込めた新鮮な魅力をお届け！

新章開幕！「地雷グリコ」（漫画：暁月あきら 原作：青崎有吾（「地雷グリコ」KADOKAWA刊））がカラーつきで登場！

【特別ふろく】「十味＆奥ゆい」クリアファイルカラーつき「地雷グリコ」（漫画：暁月あきら 原作：青崎有吾（「地雷グリコ」KADOKAWA刊））

新章開幕！

3000万円を稼ぐため、真兎たちは星越高校生徒会との勝負に赴くが…？

集中連載第2話！「有栖ツバサの探偵奇譚」（甘詰留太）が掲載！

「有栖ツバサの探偵奇譚」（甘詰留太）

時は昔…とある新興国で起きた女学生殺人事件。その謎を追う、”他人の欲望を嗅ぐ”翼と婦人警官を志す青葉の物語。

第1話は「ヤングアニマルWeb」で無料で読める！ https://younganimal.com/episodes/b1d0a63d8b099/

【巻末グラビア】「奥ゆい from #2i2」

【巻末グラビア】奥ゆい from #2i2（撮影：玉井美世子）

明るくハジけるエネルギーと、ちょっぴりセクシーな挑発が混ざり合う“ギャルゆい”がここに！

【「ヤングアニマル」2025年20号】

●発売日：2025年10月10日（金）発売

●判型：B5判

●定価：510円（税込）

●『ヤングアニマル』は毎月第2・第4金曜発売

