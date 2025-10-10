超人・糸井と巡る、“おっさん流”コストコの楽しみ方とは！？　後輩に一晩で何百万円を奢ったマル秘話も！　門真をおっさんぽ

テレビ大阪株式会社

クセが強く、忖度なしで言いたい放題！

大阪人に愛され、強烈な個性を放つおっさん達による街ブラロケ番組。

トーク力と庶民感覚を兼ね備えた芸人"メッセンジャー黒田"と2人の"ゲストおっさん"が、

個性豊かな大阪の街をお散歩。"3人のおっさん"×"大阪の街"で一体どんな化学反応が起きるのか!?

出演

黒田有（メッセンジャー）

糸井嘉男（元阪神タイガース）

すっちー

〇番組ＨＰ https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/ossampo/

〇番組TVerページ（放送終了後無料見逃し配信中）https://tver.jp/series/sr8p2y7g9m

内容

今回は「門真」を、メッセ黒田、すっちー、元プロ野球選手の“超人”こと糸井嘉男の3人がおっさんぽ。門真といえば「コストコホールセール門真倉庫店」「ららぽーと門真」という人気の巨大商業施設が隣同士に建っていて、ショッピングに最適。おっさんたちもショッピングに精を出す。

門真の街をおっさん3人で歩いていると、トレーニングジムを発見。すると、毎日トレーニングを欠かさないという糸井が「今日トレーニングができてないんで、ちょっと覗いてみませんか？」と提案。「初回体験無料」の張り紙に誘われて入店。

普段、ベンチプレスで150キロのバーベルを上げるという糸井。「ふたりにも（上げ方を）覚えてほしい」と話すが、黒田は「僕らは無理ですわ」と、五十肩であることを告白。それでも糸井に勧められ、上げようとするのだが……？

以前は細身だったという糸井が筋トレを本格的にスタートさせたのは、北海道日本ハムファイターズ時代に出会ったダルビッシュ有選手の影響。以前、ダルビッシュもほっそりしていたが、身体を鍛えたことで成績を残すようになったのを目の当たりにし、一緒に筋トレをやり始めたと明かす。

筋トレに励んだ一行は「コストコホールセール門真倉庫店」でショッピング。副倉庫長におすすめ商品を教えてもらいながら店内を巡る。家電や巨大ぬいぐるみなど、バリエーション豊富な商品にテンションが上がるおっさんたち。

一行はお菓子売り場へ。スーパービッグサイズのポテトチップスに糸井は「めちゃデカい！」と大喜び。かたや「デカいポテトチップスってアホやと思うねん」など、巨大なお菓子を前に「アホ」を連発する黒田。

筋トレ好きの糸井が目を輝かせたのはプロテインコーナー。そのあまりの大きさに黒田は「犬の餌入れるやつちゃうんか！？」と言いたい放題！？ すっちーもお目当てだったゴミ袋などを購入。

食料コーナーでも驚きのサイズに目を丸くするおっさんたち。黒田はエビがたっぷりのカクテルサラダを見て「シャチにあげるやつやん」とタジタジ。しかし、生さんまを見つけた途端、「今年のさんまは最高やねん」と目の色が変わり……！？

そんな黒田も、奥様に頼まれたという使い捨ての子ども用前掛けと、「これ、めっちゃ便利やねん」と両手に抱えるほど大きい12ロール入りペーパータオルを購入。超巨大お菓子に「アホ」を連発していた黒田だが、「これはアホやないねん。オトクやねん！」と主張。

買い物談義に花を咲かせる場面も。芸人もプロ野球選手も、買い物や食事の際にその場にいる先輩が支払うのが通例だそう。糸井も、一晩で数百万円の食事代を後輩に奢ったことがあると明かす。

コストコでの買い物を楽しんだおっさんたちは、隣接する「ららぽーと門真」へ。すっちーが「行きたい店がある。たぶん黒田さんも行きたはず」と、ららぽーと門真1階にある黒門市場の名店が集まる「門真黒門市場」へ。すっちーが案内したのは「ニューダルニー」。黒田は「ここのカレー、僕ら大好きなんですよ！」と一気にテンションが上がる。

カレーを味わいながら、すっちーは黒田との懐かしいエピソードを明かす。すっちーが新喜劇座長になる前、稼ぎも少なくどん底だった頃に黒田にかけられたある言葉が奮起するきっかけになったと打ち明けるのだが、その内容に黒田は「なんか気持ちよくないな」と不満げ！？

糸井もまた、若い頃に世話になった先輩として「稲葉（篤紀）さんとか、新庄（剛志）さんとか……」と当時を振り返る。なかでも新庄監督を「めちゃめちゃ考えてはる人」と明かし、糸井が日ハム時代、ピッチャーから野手に転向する1年前に「新庄さんから『キミ、野手やれば？』みたいなことを言われていた」と語る。