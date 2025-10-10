新しく生き返れオレたちのビー魂！！コロコロコミック『「爆球連発!!スーパービーダマン」ビー魂BOX』限定発売のお知らせ コピー

株式会社小学館

平成7年から平成13年（1995年ー2001年）月刊コロコロコミックで連載された「爆球連発！！スーパービーダマン」。主人公・戸坂 玉悟（とさか たまご）の初代マシン「あかボンバーマンビーダマン」が、「T-SPARAK」と「コロコロコミック（小学館）」との神コラボで奇跡の復活！『「爆球連発!!スーパービーダマン」ビー魂BOX』として完全予約限定発売いたします。

限定ビー魂BOXは、まんが「爆球連発！！スーパービーダマン」全15巻のコミックスを、３冊に再編集した豪華愛蔵版と「スーパービーダマンあかボンバーマン・ビー魂スペシャルセット」を組み合わせた、今回だけの特別アイテム。2025年10月11日(土)よりタカラトミーモールにて完全予約限定発売(2025年11月16日23時59分予約締切)となります。

主人公・玉悟の初代愛機「あかボンバーマンビーダマン」は、時を越えて令和の新設計で完全復活。 OSギアのみならず、ロングバレル、マガジンサイトを同梱するスペシャルセットは、このBOXでしか手に入らない限定カラーで登場。 全国のビーダーはもちろんのこと、これを機会に触れる子どもたちも盛り上がること間違いなしです。

内容

【まんが愛蔵版 全3巻ケース入りセット】

B6版 / 各巻コミックス5巻分収録 / 光り輝く新デザイン特製カバー＆ケース

【スーパービーダマン あかボンバーマン・ビー魂スペシャルセット】

あかボンバーマン・OSギア・マガジンサイト2・ロングバレル2・ビーダマ11個入り（LEGACYSOUL 他のOSビーダマンとの互換性有り）

予約・発売情報

タカラトミーモール完全予約限定

（2025年10月11日～11月16日23時59分予約締め切り）

https://takaratomymall.jp/shop/

2026年５月下旬発売予定

価格：19,250円（税込）

(C)今賀 俊/小学館 (C)Konami Digital Entertainment