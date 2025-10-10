「CDRの取組と技術・市場の最前線」と題して、株式会社三菱総合研究所 田中氏/東京海上日動火災保険株式会社 柴田氏/三菱商事株式会社 遠藤氏によるセミナーを2025年11月6日(木)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

二酸化炭素除去（CDR）の取組と技術・市場の最前線

[セミナー詳細]

[講 師]

株式会社三菱総合研究所 エネルギー・サステナビリティ事業部門

GX本部 脱炭素イノベーショングループ

主任研究員 田中 昌子 氏

東京海上日動火災保険株式会社 マーケット戦略部 GX室

ユニットリーダ 柴田 智文 氏

三菱商事株式会社 地球環境エネルギーグループ

次世代エネルギー本部 カーボンマネジメント部

マネージャー 遠藤 圭 氏

[日 時]

２０２５年１１月６日（木） 午前１０時～１２時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

＜１＞CDRを取り巻く国内外の動向

田中 昌子 氏 【10：00～11：00】

カーボンニュートラル実現に向けて、CDR（Carbon Dioxide Removal）への期待が高まっている。本講演では、CDRを取り巻く国内外の政策・市場・技術の最新動向を紹介すると共に、普及に向けた課題を整理し、今後求められる官民のアクションについて検討する。

１．CDRの概要（定義、気候目標における位置づけ）

２．海外動向（欧米を中心とした政策・市場動向、企業事例等）

３．国内動向（政策・市場動向、企業事例等）

４．普及に向けた課題

５．今後の展望と提言

６．質疑応答／名刺交換

＜２＞カーボンクレジット分野のリスクの類型と対応策

柴田 智文 氏 【11：05～11：30】

一般の財物と同様にCDR由来を含むカーボンクレジットにもリスクが存在する。各工程で考えられるリスクと対処策について解説する。

１．カーボンクレジットにかかる機会とリスク

２．各工程で考えられるリスクの分類と考えられる対処策

３．質疑応答／名刺交換

＜３＞CDR分野における三菱商事の取り組みと得られた示唆

遠藤 圭 氏 【11：30～12：00】

本講演では、期待が高まっているCDR（Carbon Dioxide Removal）分野における弊社の取り組みを紹介すると共に、過去の取り組みを通じて得られた示唆も共有する。9月に正式発足した日本CDR協議会についても紹介する。

１．弊社のCDR分野における取組

２．これまでの活動から得られた示唆

３．日本CDR協議会のご紹介

４．質疑応答／名刺交換

