「CDRの取組と技術・市場の最前線」と題して、株式会社三菱総合研究所 田中氏/東京海上日動火災保険株式会社 柴田氏/三菱商事株式会社 遠藤氏によるセミナーを2025年11月6日(木)に開催!!
────────────【SSKセミナー】───────────
二酸化炭素除去（CDR）の取組と技術・市場の最前線
─────────────────────────────
[セミナー詳細]
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_25558
[講 師]
株式会社三菱総合研究所 エネルギー・サステナビリティ事業部門
GX本部 脱炭素イノベーショングループ
主任研究員 田中 昌子 氏
東京海上日動火災保険株式会社 マーケット戦略部 GX室
ユニットリーダ 柴田 智文 氏
三菱商事株式会社 地球環境エネルギーグループ
次世代エネルギー本部 カーボンマネジメント部
マネージャー 遠藤 圭 氏
[日 時]
２０２５年１１月６日（木） 午前１０時～１２時
[受講方法]
■会場受講
ＳＳＫ セミナールーム
東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ
■ライブ配信 (Zoomウェビナー)
■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）
[重点講義内容]
＜１＞CDRを取り巻く国内外の動向
田中 昌子 氏 【10：00～11：00】
カーボンニュートラル実現に向けて、CDR（Carbon Dioxide Removal）への期待が高まっている。本講演では、CDRを取り巻く国内外の政策・市場・技術の最新動向を紹介すると共に、普及に向けた課題を整理し、今後求められる官民のアクションについて検討する。
１．CDRの概要（定義、気候目標における位置づけ）
２．海外動向（欧米を中心とした政策・市場動向、企業事例等）
３．国内動向（政策・市場動向、企業事例等）
４．普及に向けた課題
５．今後の展望と提言
６．質疑応答／名刺交換
＜２＞カーボンクレジット分野のリスクの類型と対応策
柴田 智文 氏 【11：05～11：30】
一般の財物と同様にCDR由来を含むカーボンクレジットにもリスクが存在する。各工程で考えられるリスクと対処策について解説する。
１．カーボンクレジットにかかる機会とリスク
２．各工程で考えられるリスクの分類と考えられる対処策
３．質疑応答／名刺交換
＜３＞CDR分野における三菱商事の取り組みと得られた示唆
遠藤 圭 氏 【11：30～12：00】
本講演では、期待が高まっているCDR（Carbon Dioxide Removal）分野における弊社の取り組みを紹介すると共に、過去の取り組みを通じて得られた示唆も共有する。9月に正式発足した日本CDR協議会についても紹介する。
１．弊社のCDR分野における取組
２．これまでの活動から得られた示唆
３．日本CDR協議会のご紹介
４．質疑応答／名刺交換
【お問い合わせ先】
新社会システム総合研究所
東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ
Email: info@ssk21.co.jp
TEL: 03-5532-8850
FAX: 03-5532-8851
URL: https://www.ssk21.co.jp
