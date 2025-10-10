「CDRの取組と技術・市場の最前線」と題して、株式会社三菱総合研究所 田中氏/東京海上日動火災保険株式会社 柴田氏/三菱商事株式会社 遠藤氏によるセミナーを2025年11月6日(木)に開催!!

株式会社　新社会システム総合研究所

二酸化炭素除去（CDR）の取組と技術・市場の最前線


https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_25558



[講　師]


株式会社三菱総合研究所　エネルギー・サステナビリティ事業部門　


GX本部　脱炭素イノベーショングループ　


主任研究員　田中　昌子　氏



東京海上日動火災保険株式会社　マーケット戦略部　GX室


ユニットリーダ　柴田　智文　氏



三菱商事株式会社　地球環境エネルギーグループ


次世代エネルギー本部　カーボンマネジメント部　


マネージャー　遠藤　圭　氏



[日　時]


２０２５年１１月６日（木）　午前１０時～１２時



[受講方法]


■会場受講


　ＳＳＫ セミナールーム　


　東京都港区西新橋２-６-２　ザイマックス西新橋ビル４Ｆ


■ライブ配信 (Zoomウェビナー)


■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）



[重点講義内容]


＜１＞CDRを取り巻く国内外の動向


田中　昌子　氏　【10：00～11：00】



カーボンニュートラル実現に向けて、CDR（Carbon Dioxide Removal）への期待が高まっている。本講演では、CDRを取り巻く国内外の政策・市場・技術の最新動向を紹介すると共に、普及に向けた課題を整理し、今後求められる官民のアクションについて検討する。


１．CDRの概要（定義、気候目標における位置づけ）


２．海外動向（欧米を中心とした政策・市場動向、企業事例等）


３．国内動向（政策・市場動向、企業事例等）


４．普及に向けた課題


５．今後の展望と提言


６．質疑応答／名刺交換



＜２＞カーボンクレジット分野のリスクの類型と対応策


柴田　智文　氏　【11：05～11：30】



一般の財物と同様にCDR由来を含むカーボンクレジットにもリスクが存在する。各工程で考えられるリスクと対処策について解説する。



１．カーボンクレジットにかかる機会とリスク


２．各工程で考えられるリスクの分類と考えられる対処策


３．質疑応答／名刺交換



＜３＞CDR分野における三菱商事の取り組みと得られた示唆


遠藤　圭　氏　【11：30～12：00】



本講演では、期待が高まっているCDR（Carbon Dioxide Removal）分野における弊社の取り組みを紹介すると共に、過去の取り組みを通じて得られた示唆も共有する。9月に正式発足した日本CDR協議会についても紹介する。



１．弊社のCDR分野における取組


２．これまでの活動から得られた示唆


３．日本CDR協議会のご紹介


４．質疑応答／名刺交換





【お問い合わせ先】


新社会システム総合研究所


東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ


Email: info@ssk21.co.jp


TEL: 03-5532-8850


FAX: 03-5532-8851


URL: https://www.ssk21.co.jp



