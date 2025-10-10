AtHeart、本日（10日）デビュー曲「Plot Twist」英語バージョンを全世界同時リリース！“エナジェティック＋ドリーミー”な予測不能の展開…“ハートアタック”を予告！

TITAN CONTENT

ガールズグループ AtHeart（エトハート） が、グローバルファンのためにデビュー曲「Plot Twist」の英語版を披露する。

AtHeartは本日（10日）午後1時、デジタルシングル 「Plot Twist (English ver.)」 を全世界の音楽配信プラットフォームを通じて同時リリースする。

「Plot Twist (English ver.)」は、AtHeartが8月にリリースした1st EPのタイトル曲「Plot Twist」を英語で歌唱したバージョンで、グローバルK-POPルーキーであるAtHeartの真の姿を示す一曲だ。

本楽曲は、POPとEDMが融合したダンストラックで、曲の展開と感情の流れが一つの“どんでん返し（Plot Twist）”を成すのが特徴。音楽だけでなく歌詞の中でも、幻想的なムードとエナジェティックなEDMサウンドが交錯し、劇的な転換が繰り返されることで強い中毒性を生み出している。

メンバーたちのハーモニーで始まるアカペラインイントロはアウトロともつながる構成で、一編の物語を完走するような印象を与える。

特に「Plot Twist (English ver.)」は、チャペル・ローン、カミラ・カベロ、ショーン・メンデス らと共に制作してきたプロデューサー ジョナ・シャイ（Jonah Shy） が共同プロデュースおよび作曲に参加。さらに、ビリー・アイリッシュ の楽曲のミキシングを多数手がけ、グラミー賞受賞 経歴を持つトップエンジニア ロブ・キネルスキー（Rob Kinelski） がミキシングを担当し、高い完成度を誇る作品となっている。

正式デビュー前から『ハリウッド・リポーター』をはじめとする海外有力メディアに「2025年最も注目すべきK-POPグループ」として挙げられたAtHeartは、世界的な注目が集まる中、グローバル音楽ファンとより深くつながるために英語歌唱バージョンを発表することとなった。

AtHeartは今年8月、1st EP「Plot Twist」をリリースし正式にデビュー。予測不可能な流れの中で“ありのままの自分”と向き合う少女たちの内面を、5つの異なる色と感情で描いた楽曲群を通して表現し、『ハリウッド・リポーター』『NME』『ローリング・ストーン』など多数の海外有力メディアから注目を集めた。

熱い人気を証明するように、AtHeartは中国4大音楽プラットフォームの一つKugou Musicの韓国チャートで1位 を獲得。

さらに QQミュージック、NetEase Music の韓国チャートでも上位にランクインした。

YouTubeではデビュー曲「Plot Twist」が音源再生数 累計1,700万回、ミュージックビデオ再生数 1,579万回 を突破し、K-POPシーンに新たなパラダイムをもたらしている。

なお、AtHeartのデジタルシングル 「Plot Twist (English ver.)」 は本日（10日）午後1時より、全世界の音楽配信プラットフォームにて公開される。

Follow AtHeart ：https://linktr.ee/atheart