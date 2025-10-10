10月31日発売のコミックス『異世界の沙汰は社畜次第』最新7巻 アニメイトセットに付属する、采和輝先生描きおろしアクリルスタンドの絵柄を公開！ さらに、グラッテコラボ情報も到着!!
△7巻書影
△アニメイトセット付属アクリルスタンド使用イラスト
商品の詳細はこちらから！ :
https://www.animate.co.jp/ex/iss_volume7/
株式会社アニメイトは、2025年10月31日に発売するコミックス『異世界の沙汰は社畜次第』7巻 アニメイトセットに付属するアクリルスタンドの絵柄を公開いたしました。
『異世界の沙汰は社畜次第』（漫画：采和輝先生 原作：八月八先生 キャラクター原案：大橋キッカ先生）とは、異世界転移したサラリーマン・近藤誠一郎と、騎士団長・アレシュの恋を描く異世界BLコミック。シリーズ累計発行部数200万部を突破し、2026年1月からはTVアニメも放送される人気作です。
そんな本作の最新7巻を全国アニメイト・アニメイト通販にて10月31日より発売いたします。アニメイトセットには、近藤誠一郎とアレシュが一緒にいる様子が描かれた、采和輝先生描きおろしイラストのアクリルスタンドが付属するほか、アニメイト特典として「両面イラストカード」も進呈します（アニメイト特典は通常版も対象）。
また、10月27日～12月7日の期間には、アニメイトカフェグラッテコラボを開催いたします。さらに、本作のアニメイト特設サイトでは、「がんばりすぎてませんか？占い」を遊ぶことができます。勉強、仕事、日々の生活に疲れた貴方にお届けする占いを、ぜひチェックしてみてください！
■商品情報
『異世界の沙汰は社畜次第』7巻
発売日：2025年10月31日
価格：
アニメイトセット2,134円（税込）
【コミック：814円（税込）＋セットアイテム：1,320円（税込）】
通常版814円（税込）
漫画：采和輝
原作：八月八
キャラクター原案：大橋キッカ
アニメイト特典：両面イラストカード
アニメイトセット仕様：
采和輝先生描きおろしイラスト使用 アクリルスタンド付き
△アニメイト特典
■グラッテ情報
『異世界の沙汰は社畜次第』7巻発売記念Gratte
開催期間：2025年10月27日～12月7日
開催場所：アニメイト池袋本店、秋葉原ANNEX、渋谷、吉祥寺パルコ、
横浜ビブレ、仙台、名古屋、大阪日本橋、梅田、岡山
メニュー：
＜グラッテ（絵柄全12種）＞
イートイン660円（税込） テイクアウト648円（税込）
＜アイシングクッキー（絵柄全12種）＞
イートイン605円（税込） テイクアウト594円（税込）
＜グラフィックアイス（絵柄全12種） ※アニメイト渋谷・吉祥寺パルコ・仙台・梅田限定＞
イートイン750円（税込） テイクアウト736円（税込）
有償特典：
トレーディングアクリルコースター（全12種）※絵柄はお選びいただけません。
有償特典はメニューご注文1点につき＜+500円（税込）＞でおひとつご購入いただけます。
△グラッテ
■「がんばりすぎてませんか？占い」情報
開催場所：『異世界の沙汰は社畜次第』アニメイト特設サイト(https://www.animate.co.jp/ex/iss_volume7/)内
内容：勉強、仕事、日々の生活に疲れた貴方にお届けする「がんばりすぎてませんか？占い」
日々がんばってくることを書いて、結果をお楽しみください。
■関連施策情報
『異世界の沙汰は社畜次第』7巻発売記念フェア
開催期間：2025年10月31日～11月30日
開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販
開催内容：期間中、『異世界の沙汰は社畜次第』7巻（アニメイトセット含む）、1～6巻をご購入1冊毎に、特典「プロフィールカード（全4種）」を1枚プレゼントいたします。
特典内容：プロフィールカード（全4種）
『異世界の沙汰は社畜次第』7巻発売記念イベント
開催日：2025年11月24日
開催場所：アニメイト池袋本店 animate hall WHITE
開催内容：采和輝先生サイン会
応募方法：『異世界の沙汰は社畜次第』7巻（アニメイトセット含む）を全国アニメイト・アニメイト通販でご予約（全額内金）いただいた方に応募シリアルをお渡しいたします。10月27日までにご応募いただいた方の中から抽選でイベントにご招待いたします。
※フェア特典はお選びいただけません。
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■関連URL
『異世界の沙汰は社畜次第』アニメイト特設サイト(https://www.animate.co.jp/ex/iss_volume7/)
『異世界の沙汰は社畜次第』7巻発売記念Gratte(https://www.animate.co.jp/gratte/28039/)
『異世界の沙汰は社畜次第』7巻発売記念フェア(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113578)
『異世界の沙汰は社畜次第』7巻発売記念イベント(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113579)