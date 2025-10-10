「もう、元請けの言いなりは辞めだ」――設立1年で加盟30店舗、脱退率0%。YouTube集客で月100件の“優良顧客”を獲得する『下請け脱却FC』の募集強化を開始

株式会社ノエル

外構・エクステリアの設計施工を手掛ける株式会社ノエル（所在地：愛知県一宮市、代表取締役：三輪禎希）は、深刻な集客課題と下請け構造の疲弊に悩む全国の工務店・外構業者に向け、安定した元請け案件を獲得できるフランチャイズ「ノエル」の加盟募集を本格強化します。

YouTube集客で得た月100件超の質の高い問い合わせを加盟店に提供し、施主と直接対話できる、高収益かつ、やりがいに満ちた事業モデルへの構造転換を強力に支援。

この発表を記念し、期間限定で加盟金が10万円割引となる特別キャンペーンを開始いたします。

【これは、あなたの物語かもしれない。「また、あの電話か…」とため息をつく朝】

朝、事務所の電話が鳴る。

その着信表示を見ただけで、あなたの心は重くなる。

「また、元請けからの急な仕様変更だろうか」

「厳しい納期と予算の無理難題を押し付けられるのではないか…」

一日中、現場で汗を流し、持てる技術のすべてを注ぎ込んでも、施主様の顔を見ることはない。

あるのは、ハウスメーカーの担当者からの、時に曖昧で、時に理不尽な指示だけ。

誠実に仕事をすればするほど、利益は薄くなり、月末の資金繰りに頭を悩ませる日々。

「ウチには技術がある。もっと良い提案ができるはずだ」

「お客様と直接話せれば、もっと喜んでもらえるのに…」

「いつまで、こんな下請け仕事を続ければいいんだ…」

心の奥底でそう叫びながらも、安定した集客ルートを持たない以上、元請けに依存し続けるしかない。

このままでは未来がないと分かっていながら、具体的な打開策を見つけられずにいる。

もし、この記事を読んでいるあなたが、少しでもこのような状況にあるのなら、これはあなたのための「処方箋」です。

これは、単なるフランチャイズの加盟案内ではありません。下請け構造という名の鎖を断ち切り、あなたの会社が「元請け」として自立し、職人としての誇りと安定した高収益を両立させるための、具体的な事業戦略そのものです。

設立から、わずか1年で全国30店舗が加盟。そして、驚くべきことに、脱退率は0%。



株式会社ノエルが展開する外構エクステリア専門フランチャイズが、なぜこれほどまでに多くの経営者に選ばれ、そして成功へと導いているのか。

そのビジネスモデルの全貌を、今から余すところなく解き明かしていきます。

【核心１.：なぜ、集客の悩みから“永久に”解放されるのか？ 他社が絶対に真似できない、YouTube集客という名の「資産」】

ノエルFCの加盟店が、下請けから完全に卒業できる最大の理由。

それは、月間100件以上の問い合わせを安定的に生み出し続ける、自社運営のYouTubeチャンネルという圧倒的な集客エンジンにあります。

しかし、これは単に「YouTubeが当たった」という偶発的な成功ではありません。

すべては、5年以上前から周到に計算された戦略の賜物なのです。

「独立当初はSEO、次にインスタグラムと、常に業界の先を行くWeb集客を実践してきました。しかし、参入障壁が低いメディアは、すぐに競合で溢れかえる。そこで私は、他社が簡単には真似できない、圧倒的な参入障壁を築ける領域はどこかを考え抜きました。その答えが、顔出しで専門知識を語り続けるYouTubeだったのです」

株式会社ノエル代表、三輪禎希氏はそう語ります。

建築・外構業界の多くがデジタル活用に疎いことを見抜き、「だからこそ、やり続ければ誰も追いつけない絶対的なポジションを築ける」と確信していたのです。

現在までに投稿された動画は800本以上。

この膨大な動画一本一本が、24時間365日、あなたの会社の代わりに全国で新しいお客様を探し続けてくれる「デジタルの営業マン」として機能しています。

今から競合が同じことをやろうとしても、この5年という時間と800本というコンテンツ量を乗り越えるのは難しいでしょう。

■「ファン」が集まるから、成約率が違う

一括見積もりサイトから送られてくる、相見積もりが前提の顧客に、あなたはもううんざりしていませんか？



ノエルのYouTube経由で来るお客様は、全く違います。彼らは、何本も動画を見てノエルの思想やデザインに共感し、「ぜひ、ノエルさんにお願いしたい」という熱い想いを持った「ファン」として問い合わせをしてきます。

「確度の高いファン化された人が来るので、成約率が高い。これが、加盟店の皆さんに喜ばれる大きなポイントです」と三輪氏が言うように、そこには価格競争や不毛な駆け引きは存在しません。

あるのは、専門家への深い信頼と尊敬だけです。

■全国展開が、さらなる集客を生む

この集客モデルが真価を発揮するのは、フランチャイズの全国展開と組み合わさった時です。



「これまで、本部のある愛知県外からの問い合わせは、泣く泣くお断りするしかありませんでした。しかし、加盟店が全国に誕生したことで、それらの貴重な見込み客を、その地域の加盟店様へとつなぐことができるようになったのです」

これは、加盟店が増えれば増えるほど、ブランド全体の対応エリアが広がり、YouTubeからの問い合わせをさらに効率的に受注できる、という強力な相乗効果を生み出します。

あなたの加盟が、ブランド全体の価値を高め、それがまたあなたに還元される。

この好循環こそが、ノエルFCが成長し続ける原動力なのです。

【核心２.：なぜ、利益率が劇的に改善するのか？ 平均単価300万円を実現する、魔法のようなビジネスモデル】

「ウチの平均顧客単価は300万円を超えます。業界の一般的な水準からすると、かなり高いようです」

三輪氏が当たり前のように語るこの数字こそ、ノエルFCが提供する最大の価値の一つです。

なぜ、厳しい価格交渉もなく、これほどの高単価が実現できるのでしょうか。その魔法のカラクリは、YouTubeを通じて行われる徹底した「顧客教育」にあります。

■施主が自ら「300万円の予算」を用意してくれる、革命的な商談プロセス

家づくりにおける最大の失敗は、外構の予算を甘く見積もってしまうことです。

ハウスメーカーから「外構は100万円くらいで」と言われ、それを鵜呑みにしてしまう。

しかし、いざ要望を伝えると、見積もりは300万円。

予算が足りず、結局、理想を諦めて砂利を敷くだけ…これが、あまりにも多く繰り返されてきた悲劇です。

ノエルのYouTubeは、この常識を根底から覆します。



「私たちの動画では、『このお洒落なカーポートは〇〇万円です』『駐車場を5台分確保するなら、これくらいかかります』と、リアルな金額と根拠をすべて公開しています。これを見たお客様は、家を建てる計画段階で、自ら『そうだ、外構のためにきちんと300万円は住宅ローンの枠を確保しておこう』と考えてくれるのです」

これが何を意味するか、あなたには痛いほどお分かりでしょう。



「ご予算は…？」とおそるおそる聞く必要がなくなるのです。

顧客は、実現したい庭のイメージと、そのための十分な予算を携えて、あなたを「プロフェッショナル」として待っている。

商談は「値引き交渉の場」から、「理想の未来を共に創り上げるための、楽しい作戦会議」へと変わります。

■資材高騰の時代を生き抜く「共同体」という武器

昨今の資材価格の高騰は、あなたの会社の利益を確実に圧迫しているはずです。

個人の工務店が、巨大なメーカーに対して価格交渉をすることなど不可能です。

「だからこそ、今、フランチャイズという“共同体”の価値があるのです。30店舗以上の規模になれば、メーカーに対して強い価格交渉力が生まれます。スケールメリットを活かして、例えばカーポートを定価の50%オフといった、個人では到底実現不可能な価格で共同仕入れを行う。このメリットを、全加盟店が享受できるのです」

さらに、ノエルはオリジナル商品の開発にも着手しています。

高品質なタイルや人工芝、デザイン性の高い立水栓などを共同で開発・仕入れすることで、他社にはない競争優位性を生み出し、加盟店の利益を最大化する。

これは、荒波に単独で立ち向かうのではなく、巨大な船に乗り込み、皆で力を合わせて未来へ進むという、新時代の生存戦略なのです。

■最短1ヶ月で投資回収。「脱退率0%」が証明する盤石の収益モデル

加盟金は120万円（税別）、月額ロイヤリティは6万円（税別）。

この投資に対するリターンは、極めて明快です。

「私たちの料金体系は、平均単価である300万円の案件を、年間でたった1件成約すれば、1年分の会費を十分にペイできるように設計されています。加盟金を含めても、年間2件の成約で初期投資は回収可能です。実際には、多くの加盟店様に月2～3件の安定した送客を行っていますので、最短1ヶ月での投資回収も十分に現実的な目標です」

この圧倒的な収益性とリスクの低さこそが、加盟店の満足度を支え、「脱退率0%」という驚異的な実績を生み出しているのです。

【核心３.：なぜ、「仕事の誇り」を取り戻せるのか？ “作業員”から“創造者”への回帰】

下請けの仕事で、あなたが本当に失っているものは、利益だけではないはずです。それは、「仕事の誇り」ではないでしょうか。

■不毛な“伝言ゲーム”からの解放

ハウスメーカーの担当者を介した仕事は、常にストレスと隣り合わせです。

外構の知識がない担当者のフィルターを通すことで、施主様の繊-細な要望は歪められ、あなたの持つ専門的な視点や提案が活かされることはありません。

完成したものが本当に施主様に喜ばれているのか、その手応えさえ感じられない。

ノエルFCの加盟店は、「元請け」です。

YouTubeを見て問い合わせてきた施主様と、あなたが直接、一対一で向き合うのです。

「こんな暮らしがしたい」という生の声を直接聞き、プロとして最高の提案をぶつけ、共に理想の空間を創造していく。

完成した時に、施主様から直接「あなたにお願いして本当に良かった」と感謝の言葉をいただく。

この喜びこそ、あなたがこの仕事を選んだ、本来の理由ではなかったでしょうか。

■「あのノエルさんですね」から始まる、自信に満ちた商談

あなたは、ただの地域の工務店ではなくなります。

「うちは、もともとデザインコンテストで毎年賞をいただくなど、業界内ではデザイン力に定評がありました。そのブランドイメージも、加盟店様の強力な武器になります」

「ミワの庭」という全国区の知名度と、「デザインのノエル」という専門家からの評価。

この二つの看板を背負うことで、あなたの言葉には重みと説得力が宿ります。

自信を持って施主様と向き合い、堂々と自社の価値を語ることができる。この心理的な変化が、あなたのビジネスをさらに加速させることは間違いありません。

【さあ、決断の時。あなたの会社の5年後を、本気で考える】

ここまで読んで、あなたの心に少しでも火が灯ったのなら、最後に一つだけ、自問してみてください。

「このまま今の仕事を続けたとして、5年後、自分の会社はどうなっているだろうか？」

元請けの業績に左右され、価格競争に疲弊し、ただ年齢を重ねていくだけの未来。



それとも、自社の力で集客し、お客様に心から感謝され、安定した収益基盤の上で、誇りを持って仕事に打ち込む未来。

株式会社ノエルが目指しているのは、単なるチェーン店の拡大ではありません。



「私たちの究極的な目標は、『外構で失敗・後悔する人を、この国からなくすこと』です。その理念に共感し、確かな技術で施主様の想いを形にしてくれる地域の“同志”こそが、加盟店の皆様なのです」

これは、建設業界の古い常識を、現場から変えていくための挑戦です。

下請け構造から脱却した健全な事業者が全国に増えれば、業界全体の価値は向上し、そこで働くすべての人がもっと報われるようになるはずです。

もし、あなたが現状維持という名の緩やかな衰退を拒み、自社の力で未来を切り拓きたいと本気で願うなら。ノエルは、そのための最強のパートナーとなることをお約束します。

今回の加盟募集本格強化を記念し、このプレスリリースをご覧いただいた方限定で、加盟金120万円（税別）を110万円（税別）に値引きする特別キャンペーンを期間限定で実施いたします。

未来は、誰かが与えてくれるものではありません。自らの決断と行動によって、その手で掴み取るものです。



その歴史的な第一歩を、私たちと共に踏み出しませんか。ご連絡を心よりお待ちしております。

【このビジネスモデルのさらに詳しい情報を知りたい方は、こちらのサービスサイトをご覧ください】

https://noel-garden.jp/lp/

【後悔しない家づくりのための必見動画リスト】

株式会社ノエルのYouTubeチャンネル「ミワの庭」より、特にこれから家を建てる方に見ていただきたい動画を厳選しました。

【保存版】家づくりで貴重な外構・エクステリア・お庭づくりの教科書【一覧】(https://www.youtube.com/playlist?list=PLbrtjRctQEFqfypKxr58LIYnZ8uArYE-n)

後悔しないためのポイントを実際に現場で住宅のプロと紹介🏠(https://www.youtube.com/playlist?list=PLbrtjRctQEFrsRfJn4COp-QvU0fXDVbYI)

【50万～1000万】予算別のおしゃれな外構プランシリーズ (https://www.youtube.com/playlist?list=PLbrtjRctQEFpN6JMsjeR_vT_IdOVs4Db2)

【外構に関するご相談・お問い合わせはこちら】

株式会社ノエルでは、全国の施主様からのご相談を随時受け付けております。ハウスメーカーとの打ち合わせでお悩みの方、適正な予算が知りたい方など、お気軽にご連絡ください。

【会社名：株式会社ノエル 会社概要】

会社名：株式会社ノエル

代表者名：三輪禎希

所在地：〒491-0922 愛知県一宮市大和町妙興寺坊ケ池18-1

HP：https://noel-garden.jp/

電話番号：0586-85-5764

メールアドレス：info@noel-garden.jp