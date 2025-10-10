“奇跡の蜂蜜” 日本ミツバチ熟成生はちみつ「延寿（えんじゅ）」がテレビ初登場！出演者から絶賛され『ベストグリッターアワード2025』グランプリを受賞 ～自然が生んだ希少な生はちみつ～

合同会社MI Japan

熊本県菊池市の豊かな自然の中で育まれた**日本ミツバチ熟成生はちみつ「延寿（えんじゅ）」が、地上波人気テレビ番組『東京女神コレクション ガールズハッピースタイル』にて紹介されます。

収録では出演者の皆さまから「鳥肌が立つほど美味しい！」と絶賛され、『ベストグリッターアワード2025』グランプリ**を受賞いたしました。

自然が生んだ奇跡の一滴を、ぜひ放送でご覧ください。

■TV放送情報

放送番組：『Girls Happy Style』

MC： あびる優、ピカ子、矢沢心、JOY、道端アンジェリカ

プレゼンター： 竹中三佳、藤田舞美、楠紗友里

第1回放送：2025年10月18日（土）25:00～（テレ玉）

第2回放送：2025年11月7日（金）25:30～（チバテレ）

番組HPはこちら :https://www.tvc-web.com/

■ 日本ミツバチが生み出す奇跡の一滴「延寿」とは

「延寿」は、熊本県菊池市の人里離れた山奥で日本固有種日本ミツバチが、農薬の影響を受けない自然環境の中で集めた木々の花蜜を、自然のまま2年間熟成させた貴重なはちみつです。

西洋ミツバチのはちみつと異なり、採蜜は年に一度・秋のわずか一ヶ月のみ。

木の花特有の深みと、丸みのある優しい甘さが特徴で、「生はちみつ」ならではの酵素や栄養素がそのまま活きています。

また、採蜜・濾過・瓶詰めまで全て手作業で行い、自然の恵みを損なうことなく丁寧に仕上げています。

その希少性と味わいの奥深さから、健康志向の方や美容意識の高い層にも注目を集めています。

■ 番組内での評価

番組出演者の皆様からは、

「鳥肌が立つほど美味しい！」「幸福度が高い！」「さわやかな甘さ！」

といったコメントが寄せられ、審査の結果、**「ベストグリッターアワード2025」グランプリ**を受賞しました。

アーカイブ配信のご視聴はこちら :https://www.tvc-web.com/venus_tv/

商品概要

商品名：日本ミツバチ熟成生はちみつ「延寿（えんじゅ）」

採蜜地：熊本県菊池市の山間部

内容量：100g

数量限定：1,000個

販売価格：32,800円（税込）

送料：全国一律1,500円（冷蔵便）

公式ショップ：https://jhoneybee.official.ec/

会社概要

販売元：合同会社MI Japan（メイドインジャパン）

所在地：東京都港区

事業内容：日本ミツバチのはちみつ販売、日本文化の継承に係る事業、地方創生の推進事業