LINKS UMEDA、開業6周年を機に2025年秋から大規模リニューアル　「Evolution!」を掲げ26店舗・約1万平方メートル を改装し、梅田の街とともに進化

2019年11月に開業し、6年目を迎える大阪・梅田のヨドバシカメラと一体となった複合商業施設「LINKS UMEDA（リンクス梅田）」は、この秋より26店舗、約1万平方メートル の大規模リニューアルを順次開始します。ファッション、雑貨、サービス、グルメ各カテゴリーにおいて、「Evolution!」をコンセプトに、お客様のライフスタイルをさらに豊かにする商業施設へと進化してまいります。

リニューアルコンセプト「Evolution!」

LINKS UMEDAは、2019年11月のオープン以来、ヨドバシカメラと専門店が一体となり、お客さまのライフスタイルを豊かにする施設を目指してまいりました。今回のリニューアルのコンセプトは、時代とともに変化するお客様のより多様なニーズに応えるべく、新たな価値を提供する施設へと「進化」したいという想いから、「Evolution!」といたしました。

リニューアル概要（2025年10月10日時点）

本リニューアルは、2025年秋から冬にかけて始動し、各フロアにおいて、大型の新規店舗の出店や既存店舗のリニューアルを予定しております。

新たなグローバル旗艦店「UNIQLO UMEDA」が10/24(金)OPENします

・１・２階

・ ユニクロLINKS UMEDA店は、2フロア（売場面積約1,300坪）に売場を増床・拡大し、西日本最大

の店舗であり、ユニクロのグローバル旗艦店である「UNIQLO UMEDA」としてリニューアルオープ

ン致します。

・１階は、フルラインナップのウィメンズ商品を展開し、梅田を訪れるさまざまな目的のお客様に向け

て、幅広いファッションをお楽しみいただけるように、グループブランド「PLST（プラステ）」

「コントワー・デ・コトニエ」「プリンセス・タム・タム」もラインナップし、トータルコーディネ

ートを提案します。さらに、季節の花を気軽に購入できる「UNIQLO FLOWER」も登場し、日常に

彩りを添えます。

・2階は、多様なライフスタイルに寄り添うメンズアイテムを豊富に取りそろえ、ゆったりとした空間

でご家族連れのお客様にも快適にお買い物をお楽しみいただけるキッズ＆ベビー売場を設けていま

す。また、大阪を代表する企業や梅田の人気店舗とのコラボレーション商品に加え、ユニクロ商品の

リペア（修理）やリメイク（刺繍）を行う「RE.UNIQLO STUDIO」も新たに展開し、サステナブル

なファッション体験を提供します。

【LINKS UMEDA×UNIQLO UMEDA オープン記念キャンペーン 選べる500円クーポンプレゼント】

グローバル旗艦店としてリニューアルした「UNIQLO UMEDA」のオープンを記念し、LINKS UMEDAでの買い歩きをさらに楽しんでいただけるキャンペーンを実施します。

UNIQLO UMEDAでの税込5,000円以上お買上げのレシート（複数レシート合算可）を、LINKS UMEDA北館2階インフォメーションカウンターでご提示いただくと、下記いずれかご希望のクーポンを先着でもれなく進呈致します。

１.LINKS UMEDA 2階「アインズ＆トルぺ」「JIKKO」「knot」で使える500円クーポン ※7,000枚

２.LINKS UMEDA全館で税込2,000円以上お買い上げ時に使える500円クーポン ※10,000枚

クーポン配布期間：10/24(金)～11/16(日)

クーポン利用期間：10/24(金)～11/30(日)

※クーポン配布は、配布期間内であっても無くなり次第終了です。

※クーポンは1会計につき1枚しかご利用いただけません。その他クーポン使用時のご注意は、クーポン裏面をご覧下さい。

さらに多彩に、多様に、各フロアが、続々とEvolution! します。

◆関西初出店・大阪市内初出店の新店舗やリニューアル店舗など、続々とオープン致します。

・２階

・JIKKO/實光刃物（刃物） 10/24(金) 移転リニューアルオープン

明治33年に堺市で創業し、120年以上の歴史を誇る包丁専門店です。2019年に梅田エリア初の包丁 専門店としてLINKS UMEDAにオープンし、開業以来多くのお客様にご愛顧いただいております實光 刃物が、装いも新たに、移転リニューアルオープン致します。

・5階

・キャラトラステーション（バッグ・小物雑貨） 10/18(土) オープン ※関西初出店

キャラトラステーションが関西初出店！人気キャラクターのバッグや小物をはじめ、旅行や出張に最

適なトラベルグッズを豊富に取り揃える専門店です。可愛いだけでなく、大人も日常で使える実用的

な雑貨が充実。さらに、ここでしか手に入らない限定アイテムも登場します。世代を超えて楽しめる

キャラクターと実用性を兼ね備えたラインアップで、毎日の暮らしや旅を彩ります。

・6階

・眼鏡市場（眼鏡・サングラス・補聴器） 10/24(金) リニューアルオープン

お客様への感謝を込め、より快適で充実した店舗へと生まれ変わります。特にリンクス梅田で人気の

メガネブランドを大幅に拡充し、これまで以上に楽しく選べる空間に。豊富なラインアップから、自

分にぴったりの「似合うメガネ」と出会えるはずです。新しくなった店内で、より快適なメガネ選び

をぜひご体験ください。

・ラトルトラップ/ユニオンステーション（メンズアパレル） 9/3(水) オープン

「アメリカンカジュアル」をベースに素材とディティールにこだわったタウンウェアを展開する『ラト

ルトラップ』と「さりげない上品さ」をキーワードに大人に向けた、着心地にこだわったアイテムを

展開するユニオンステーションの2ブランドの新業態ミックスショップが、6階にオープンします。

・TRANS CONTINENTS（メンズアパレル） 9/12(金) 移転リニューアルオープン

ビジネスカジュアルの多様化に応え、都市で働く男性の新たなワードローブを提案するTRANS CON

TINENTSリンクス梅田店が、2階から6階へ移転しメンズ限定ショップとしてリニューアルオープ

ン。ジャケット・パンツのセットアップはもちろん、シャツやニット、アクティブ対応アウターまで

専門性高く充実。梅田の利便性を活かし、ビジネスからプライベートまで直感的に選べる快適な買物

体験を提供します。

・コール＆レスポンス（メンズアパレル） 9/13(土) オープン ※大阪市内初出店

「着ない時間まで、デザインした服。」をコンセプトに、パパの洋服界隈の課題解決に特化した福岡発

のメンズブランドが、大阪市内に初出店します。

・7階

・HIS（旅行代理店） 10/1(水) 拡張リニューアルオープン

多様な旅行を取り扱うHISリンクス梅田店が増床リニューアルオープン。

HIS関西最多の経験豊富なスタッフがお客様一人ひとりの希望に寄り添い、最適な旅を提案します。ハ

ワイやグアムなどのビーチリゾートからヨーロッパ周遊、クルーズ旅行まで、お得な商品も満載です。

オープンにあわせて限定イベントも開催を予定しています。

・近畿日本ツーリスト（旅行代理店）10/10（金） 移転拡張リニューアルオープン

この秋、近畿日本ツーリストLINKS UMEDA店は装いも新たに、洗練された空間へと生まれ変わり、移転グランドオープンいたします。新たなコンセプトは――「あなたの『行きたい！』に、もっと寄り添う」。コロナ禍を経た今、皆様の高まる旅への想いにお応えすべく、お客様一人ひとりにふさわしいプランをご提案いたします。寛ぎと高揚感が調和する空間、落ち着いた雰囲気の新店舗で、ゆっくりと旅のご相談を承ります。

・SUIT SQUARE（メンズ・レディース） 11/1(土) リニューアルオープン

この度のリニューアルでは、ワンランク上のセレクトショップ「UNIVERSAL LANGUAGE」、働く女性向けブランド「WHITE」、オーダー専門店「UNIVERSAL LANGUAGE MEASURE’S」、従来のビジネスカジュアルとは異なる働く人の新定番”ドレスカジュアル”スタイルを提案する「GOOVI」、4つのブランドの商品・サービスを1つの店舗で利用できる、ブランドコンテンツミックスOMO型形態のSUIT SQUAREが誕生します。メンズ・レディースのあらゆるビジネスウェアを揃え、さらにお客様の利便性の向上のため、ECで取り扱う商品を店頭で購入し、手ぶらで帰れる「DIGI-lab」も展開致します。

・OWNDAYS（眼鏡） 11/1(土) オープン

OWNDAYSは、世界13カ国・地域で600店舗以上を展開するアイウェアブランドです。どんな度数で

も追加料金0円で薄型非球面レンズや遠近両用レンズを提供するなど、革新的なサービスを実施。ベー

シックからトレンド重視まで約1,000種類以上のフレームを取り揃えています。さらにレンズ交換保証

やフレーム交換保証など、購入後も安心のアフターサービスを完備。お客様一人ひとりの生活に寄り添

い、毎日を豊かにするメガネをお届けします。

・ハートアップ（眼鏡・サングラス・コンタクト） 11/20(木) 移転リニューアルオープン

関西最大級のターミナル立地を活かし、学生・社会人・訪日観光客まで幅広いお客様に対応する体験型

ショップへ進化。人気ブランドのコンタクトに加え、国内外のアイウェアブランドを拡充し、“トレン

ド発信拠点”としてメガネを強化します。ファッション性と機能性を兼ね備えた商品に加え、多言語対

応やお得なまとめ買いプランも導入。駅直結の好アクセスで、日常から特別なシーンまで“目もとから

美と健康”をサポートします。

・アシックスウォーキング（シューズ） 8/15(金) 移転リニューアルオープン

アシックスウォーキングLINKS UMEDAは旧店舗の約1.4倍の面積に増床し、8/15(金)移転リニューア

ルオープン致しました。3次元足形計測機「INFOOT 2」を導入しており、足長・足幅・足囲・かかと

幅・アーチ高・かかと傾斜角度など、9つの項目を片足あたり2～3秒で計測できます。これらの計測デ

ータをシューズ選びの基本とし、お客さまのご要望に応じて足に合った靴をご提案いたします。「INF

OOT 2」はどなたでも無料でご利用いただけます。スポーツシューズの機能を搭載したドレスシュー

ズ「RUNWALK（ランウォーク）」シリーズやカジュアルシューズ「PEDALA（ペダラ）」シリーズな

ど、オンからオフまでさまざまなシーンで着用いただけるシューズを取り揃えています。

・REGAL（シューズ）：移転リニューアルオープン 9/19(金)

リーガルの新しいコンセプトストアとしてリニューアルオープンします。新しいブランドタグライン「Always feel good」を体現した「REGAL リンクス梅田」では、ビジネスシーンはもちろん、ライフ

スタイルに寄り添ったカジュアルシューズやスニーカーまで、性別を問わず幅広いアイテムをご用意し

ました。

地下1階もEvolution!「オイシイもの横丁」が大リニューアルします。

◆粋な飲み屋やB級グルメが揃う「オイシイもの横丁」は、大阪の名店・人気店を中心に新たに7店舗が登場し、大リニューアルいたします。美味しい料理、美味しいお酒を終電間際の24時まで気軽にお楽しみいただける、賑わい溢れる空間がさらにパワーアップいたします。

・うまいもん酒場 源喜（海鮮居酒屋） 10/1(水) オープン ※大阪初出店

新鮮な魚介とオーブンを使った創作グリル料理が楽しめる「うまいもん酒場 源喜」が、関西初出店。オーブンでじっくり焼き上げ、旨みを閉じ込めたグリル料理をはじめ、名物のおでん・餃子・焼売など、多彩な“うまいもん”をご用意。さらに国産ウィスキーや日本酒も豊富に取り揃え、料理とのペアリングもお楽しみいただけます。ランチタイムには「カレー・ご飯食べ放題」のビュッフェをご用意し、昼夜問わず幅広いお客様にご利用いただけます。少人数の気軽な飲み会から大人数でのご宴会まで、幅広いシーンに対応可能です。

・漁師酒場あらき（海鮮居酒屋） 10/24(金) オープン

高知県の現役漁師が営む本格海鮮居酒屋。2024年12月には東京初出店を果たした大人気海鮮居酒屋が、梅田エリア4店舗目として満を持して、LINKS UMEDA地下1階オイシイもの横丁に登場します。漁師だからこそできるコストパフォーマンス、漁師だからこそできる海鮮の鮮度を味わえます。海の幸に合うお酒の種類も豊富で、「土佐ゆずサワー」「土佐文旦サワー」など高知の特産を使ったドリンクや、日本酒も高知県のものを多く取り揃えています。

・堂山食堂（大衆酒場） 11/16(日) オープン

LINKS UMEDAに堂山食堂の7店舗がニューオープン。

24時間賑やかに営業中の堂山食堂本店で創業からの人気メニューである名物ハムカツを中心に気軽に昼呑み、夜呑みが楽しめます。活気のあるザ・大阪の雰囲気をお楽しみください。

LINKS UMEDA店限定で、名物ハムカツの新作「マルゲリータハムカツ」がデビュー致します。

・餃子とセアブラおでん 梅田のしんちゃん（居酒屋） 11/19(水)オープン ※新業態

肉汁餃子と新名物「大阪セアブラおでん」を看板に据えた活気あふれる酒場です。セアブラを効かせた特製出汁のおでんはにんにく追加で中毒性抜群。さらに「西成ホルモン」や190円レモンサワーなど、酒がすすむ肴を豊富に揃えています。難波での誕生から8年、リンクス梅田では特製大鍋煮込みを中心に新具材も登場。仕事帰りの一杯から二軒目利用まで、ぐいぐい酒がすすむ“茶色とセアブラの正義”を楽しめます。

・桐麺（ラーメン・つけ麺） 12/1(月)オープン ※梅田エリア初出店

桐麺がLINKS UMEDAに初出店。2014年創業以来、「麺が主役」を掲げ、名物「桐玉」で人気を集めてきました。北海道産小麦を独自ブレンドした「スーパー桐麺粉」を使用し、12分茹で上げた麺を卵とタレで味わう一杯は唯一無二。2024年「大つけ麺博」では117店舗中売上1位、百名店にも3年連続選出。LINKS UMEDA店限定の新メニューも登場予定。桐麺の新たな挑戦にご期待ください。

８階LINKS DINNINGなどグルメシーンも、幅広いお客様のスタイルに合わせてEvolution! します。

・8階

・舎鈴（らーめん・つけめん） 12/17(水) オープン ※梅田エリア2店舗目

六厘舎の姉妹店として誕生したつけめん専門店「舎鈴」は、動物系素材と香味野菜を丁寧に煮込ん

だ“中濃スープ”と、小麦の風味豊かな特注中太麺が特長。すっきりとした後味と食べ応えのある麺で、

最後の一口まで飽きずに楽しめます。「旨い・安い・腹いっぱい」をコンセプトに、日常的に味わえる

本格つけめんを提供。関西2号店となるLINKS UMEDAでは、駅直結の好立地から幅広い層に“毎日食べ

たくなる一杯”を届けます。

・難波千日前 釜たけうどん（うどん） 12/5(土) 移転リニューアルオープン

大阪讃岐うどんの名店「釜たけうどん」が、LINKS UMEDA地下1階から8階へ移転リニューアル。名物「ちく玉天ぶっかけ」発祥の店として知られ、国産小麦のみを使用したコシのある麺と揚げたての天ぷらが絶妙の一杯を生み出します。大阪の食文化を代表する味を、ぜひお楽しみください。

・地下1階

・ゴンチャ11/21(金) リニューアルオープン

台湾発祥の「ゴンチャ（Gong cha）」は、世界約30か国で2,000店以上を展開するグローバルティー

カフェです。日本には2015年に上陸し、全国で約200店舗を出店しています。上質な茶葉から湯温・

抽出時間にこだわりながらお店で丁寧に淹れたおいしいお茶と、ワクワクする店舗体験を通して、お客

様に「いいお茶の時間」をお届けします。この度、ブランドカラーであるゴンチャレッドを基調とした

洗練された店舗デザインに生まれ変わり、リニューアルオープンいたします。

11月はヨドバシカメラマルチメディア梅田開業24周年祭 ＆ LINKS UMEDA開業6周年祭

2025年11月で、ヨドバシカメラマルチメディア梅田は開業から24年、LINKS UMEDAは開業から6年を迎えます。

下記期間中は周年祭やセールで皆様のご来店をお待ちしております。

・ヨドバシカメラマルチメディア梅田

・リンクスリニューアルセール 10/24(金)～11/3(月・祝)

・ヨドバシカメラマルチメディア梅田24周年祭 11/14(金)～11/30(日)

・LINKS UMEDA

・ゴールドポイントカードプラス5％ポイント還元キャンペーン 10/24(金)～11/24(月・祝)

※ヨドバシカメラのクレジット機能付きポイントカード「ヨドバシゴールドポイントカードプラ

ス」。

LINKS UMEDAの店舗で上記期間中にヨドバシゴールドポイントカードプラスでクレジット決済を

ご利用いただくと、通常ヨドバシゴールドポイント1％還元のところ、5倍の5％ポイント還元致しま

す。

・キャンペーンポイントは、2026年1月下旬還元予定です。

・一部キャンペーン対象外店舗がございますので、詳しくはLINKS UMEDAホームページをご覧下さ

い。

https://links-umeda.jp/

・ LINKS UMEDA6周年祭 11/14(金)～11/30(日)

LINKS UMEDA（リンクス梅田）について

LINKS UMEDAは、ファッションや食・サービスなど、多彩な店舗が集積した複合商業施設です。多種多様な約160の店舗に加えて1,100台ものお客様用駐車場を完備し、ヨドバシカメラにお越しのお客様をはじめ、オフィスワーカーの皆様、ファミリーのお客様にも、毎日を便利に楽しく、特別にしてくれる場所を提供いたします。

LINKS UMEDA

〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町1-1

B1F LINKS MARCHE Eat&Walk 9:30～22:00

オイシイもの横丁 11:00～24:00（LO.23:30）

1F～7F 10:00～21:00

8F 11:00～23:00（LO.22:30）

13F キャプテン翼フィールド大阪梅田 in LINKS U

MEDA 8:00～24:00

THE BBQ BEACH in LINKS UMEDA店

11:00～22:00