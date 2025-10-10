34インチ21:9曲面型ウルトラワイド(TM)モニター「34U650A-B」を10月23日（木）より順次発売

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ）、本社：東京都中央区）は、21:9曲面型ウルトラワイド(TM)モニターの新モデルとして、34インチIPSパネルを採用した「34U650A-B」を、2025年10月23日（木）より順次発売します。

21:9ウルトラワイド(TM)モニターは、縦横比16:9のフルHDなどに比べて33%横長な画面による効率的な作業性や、シネスコ映像の全画面表示による臨場感あふれる映像体験、ゲームにおいては広い視界による高い視認性など、さまざまな用途で活躍するモニターです。さらに画面を曲面型にすることで、深い没入感に加えて、より実際の視界に近い映像体験を提供します。

12年連続ウルトラワイドモニター世界シェアでNo.1（※1）を獲得している当社が新たに発売する「34U650A-B」は、3440×1440の高解像度で、IPSパネルを採用。視野角も広く(水平178度/垂直178度)、発色が鮮やかで自然な映像表現が可能です。また、Windowsの標準色域であるsRGBを99%カバーしており、DTPや写真・印刷、カラーマネージメント環境においても、より忠実に色合いを再現します。

さらに、KVMスイッチを内蔵しているため、すっきりとしたデスクスペースを維持しながら、複数デバイスと接続できます。その他にも、ケーブル1本でディスプレイ接続、給電（USB PD最大96W）、データ転送まで可能なUSB Type-C(TM)端子や有線LANコネクタ（RJ45）など、便利なインターフェースを豊富に備えており、最適な作業環境を構築できます。

（※1）「IDCトレンドデータ」をもとに、2012年～2024年 自社調べ。2024年12月基準。

＜発売概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23289/table/435_1_d88747c673cdebf9f47d991cb4f7de22.jpg?v=202510100955 ]【主な特長】

製品ページ：https://www.lg.com/jp/monitors/21-9-ultra-wide-monitors/34u650a-b/

■34インチ｜21:9曲面型ウルトラワイドディスプレイ｜解像度3440×1440

本モデルは、3440×1440の高解像度と、一般的なモニターよりも33%横長な21:9ウルトラワイド画面により、2つのソフトウェアを左右に並列表示して作業を進められたり、Excelなどの表計算ソフトを全画面表示して一覧性を高めて作業できたりするため、作業効率の向上が期待できます。また、3800Rの曲面型画面により、横長な画面でも目のピントを調整することなく画面全体を見渡すことができるなど、快適な作業環境を提供します。

■IPS｜sRGB 99%（標準値）｜HDR10｜工場出荷時キャリブレーション

広視野角で発色が鮮やかなIPSパネルを採用しており、発色鮮やかで自然な色合いで表示できます。また、Windowsの標準色域であるsRGBを99%カバーしているため、写真や映像の編集作業時にも活躍するほか、HDR10に対応しているため、HDRに対応しているコンテンツなら自動で映像をHDR画質で投影するなど、豊かなコントラストと色彩での表示が可能です。さらに、工場出荷時に1台1台すべてキャリブレーションを実施しているため、色合いの個体差が少ない安定した色合いでお届けします。

■KVMスイッチ｜PBP対応｜USB Type-C(TM)（USB PD最大96W）｜LAN

KVMスイッチを内蔵しており、作業環境を最大限スリム化できます。例えば、PC1台をUSB Type-Cに接続し、もう1台のPCを映像入力端子（HDMI、DisplayPort）とUSBアップストリーム端子（USB Type-B）に接続すれば、モニターのダウンストリーム端子に接続したUSBデバイス（キーボードやマウスなど）や音声（内蔵スピーカーまたはヘッドホン端子に接続したオーディオ機器）、そして画面を2台のPCで共有可能。また、PBP（ピクチャーバイピクチャー）にも対応しているため、複数の出力機器の映像や音声を1画面に表示することができます。さらに、ケーブル1本でディスプレイ接続、給電（USB PD最大96W）、データ転送まで可能なUSB Type-C端子を搭載しているほか、有線LANコネクタ（RJ45）を実装しており、有線による安定したネットワーク通信も使用できるなど、便利なインターフェースを備えています。

■ACアダプタ内蔵｜7W＋7W内蔵スピーカー

本モデルは、ACアダプタが本体に内蔵されているため、一層すっきりとスマートなデスクスペースを実現します。また、低音域を強化するDepth Soundを搭載した7W+7Wの内蔵スピーカーにより、映像編集時や動画鑑賞時、ゲームプレイ時など、外部スピーカーを使用しなくても、迫力あるサウンドをお楽しみいただけます。

■ブルーライト低減モード｜フリッカーセーフ｜色覚調整｜エルゴノミックスタンド

従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた“ちらつき”を抑えるフリッカーセーフや、紙に近い色温度で表示することで眼精疲労や生活リズムに影響を及ぼすとされているブルーライトを抑えるブルーライト低減モードを搭載。（※2）さらに、一部の色合いの判別が困難な方でも色を判別できるように配色するピクチャーモード「色覚調整」など、使う人に配慮した機能を多数搭載しています。（※3） スタンドは、150mmの高さ調整、前：-5ﾟ後：21°のチルト、左右30°のスイベルに対応しており、姿勢や使用環境に合わせた画面配置が可能です。

（※2）フリッカー、ブルーライトの症状は一般的な説であり､科学的な根拠に基づくものでありません。

（※3）色の判別をしやすくするよう色を調整するため通常の表示とは異なります。また､すべての方が色の判別できることを保証するものではありません。

【法人のお客様お問い合わせ先（IT製品）】

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社

IT製品 法人営業窓口

Email：jpn-it-sales@lge.com

※本仕様は予告なく変更される場合があります

※画像はすべてイメージです

※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です

■ブランドスローガン「Life's Good」に込めた想い

「Life's Good」というLGエレクトロニクスのブランドスローガンは、消費者のニーズが多様化する中、より良い生活のため「世界中のお客様をワクワクさせ、感動を提供する」という想いを象徴的に表現しています。LGエレクトロニクスはこのスローガンのもと、革新的なスマートソリューションを通じた「Innovation for a Better Life」というミッションを掲げ、主役であるお客様の日常をより豊かに、より健やかに、より創造的なひとときを堪能する喜びをもたらしてまいります。また、持続可能な社会の実現に向け、循環型社会の構築に着手しています。2030年までに、二酸化炭素排出量を50％削減（2017年比）し、2050年までに再生可能エネルギーに完全移行することを公約とし、炭素排出量の削減や環境に配慮したエコプロダクト設計の製品を通して、国際的な責任を果たしてまいります。

■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社名：LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.）

本社：〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階

URL：https://www.lg.com/jp/

設立：1981年1月

代表者：代表取締役 孫 成周（ソン・ソンジュウ）

事業内容：LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。

テレビ、オーディオ、モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、衣類ケア家電、

空気清浄機、衣類乾燥除湿器の販売、デジタルサイネージ事業、ロボット事業、

車載用機器やソリューション事業等。

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約74,000人以上の従業員を擁しています。

「ホーム・アプライアンス・ソリューション」、「メディア・エンターテインメント・ソリューション」、「ビークル・ソリューション」、「エコ・ソリューション」の4カンパニー制で、2024年の世界売上高は約87.7兆ウォン（KRW）。テレビ、生活家電、エア・ソリューション、モニター、車載用機器やソリューションにいたるまで、

消費者および業務用製品を製造する世界有数の総合家電ブランドとして、お客様の生活をLife’s Goodにするための提案をし続けています。