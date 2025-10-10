GenerativeX、世界最大級のテクノロジーイベント「Dreamforce 2025」に出展・登壇のお知らせ
株式会社GenerativeX（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：荒木れい、以下「GenerativeX」）は、2025年10月14日～16日に米国サンフランシスコで開催される、Salesforce主催の世界最大級のテクノロジーイベント「Dreamforce 2025」に出展・登壇を行うことを発表いたします。
■ Dreamforce 2025出展概要
イベント名：Dreamforce 2025
開催日時：2025年10月14日（火）～16日（木）
会場：サンフランシスコ、モスコーニ・センター
ブース番号：#710
参加形式：現地参加または無料配信プラットフォーム「Salesforce+」でのオンライン参加
公式サイト：https://www.salesforce.com/dreamforce/
■ セッション概要
テーマ：From Slides to Sheets - AI Agents Reshape Your Workflow
登壇者： 伊田 弥樹（GenerativeX 執行役員）
日時：2025年10月16日（木） 午前8:30～8:50（PDT）
セッションコード：5562
開催場所：Moscone North, LL, Campground, Theater 2
■GenerativeX 登壇者概要
伊田 弥樹（株式会社GenerativeX 執行役員）
東京大学工学部システム創成学科、同大学院工学系研究科修了。新卒でメリルリンチ日本証券（現BofA証券）に入社し、M&Aチームでは空港運営権の買収やグローバル企業のアライアンス提案、カバレッジチームでは日本企業による米ソフトウェア企業の買収やメガベンチャーのIPO提案、資本市場部では1兆円規模を含む国内外の資金調達案件に携わる。その後、株式会社ミツモアにてファイナンスを中心に財務・経理・法務・総務・情シスなどのコーポレート機能を統括。
■ 参加登録方法
Dreamforce参加登録はこちら(https://www.salesforce.com/dreamforce/register/)
Salesforce+参加登録はこちら(https://www.salesforce.com/plus?action=register&eventId=dreamforce_2025&confirm=true)
■株式会社GenerativeXについて
GenerativeX（ジェネレーティブエックス）は、生成AI時代の“エージェントインテグレーター”として、大手企業の生成AI活用を支援する2023年設立のスタートアップです。ビジネスと技術の両面に精通したプロフェッショナル人材を擁し、国内外の多数の大手企業においてAIエージェントの開発・導入を支援。ビジネス成果に直結するスピーディな実装と、現場で継続的に活用される仕組みづくりを強みとしています。
会社名：株式会社GenerativeX
所在地：東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング27階
設立：2023年6月
代表者：代表取締役CEO 荒木れい
事業内容：生成AIに関するコンサルティング、サービス開発
URL：https://gen-x.co.jp