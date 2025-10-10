世界2,500万人が利用するデジタルノートアプリ「Goodnotes」、創業者兼CEOスティーブン・チャンが初来日、日本市場戦略と新機能を発表

Goodnotes Limited

世界で利用されるデジタルノートアプリ「Goodnotes 6」を展開するGoodnotes Limited（本社：英国ロンドン、以下「Goodnotes」）は、2025年10月10日（金）に東京・代官山で開催した戦略発表会において、CEOスティーブン・チャンの初来日とともに、日本市場に向けた事業戦略を発表しました。また、同イベントでは新機能「ホワイトボード」「テキストドキュメント」「Goodnotes AI」などを発表し、生成AI時代における「手書き×AI」の新しいワークスタイルを提案しました。

2011年にロンドンで創業されたGoodnotesは、iPadとApple Pencilの登場を契機に急成長。「Goodnotes 6」は2022年にはApp Store「iPad App of the Year」を受賞し、現在では世界2,500万人以上が利用するデジタルノートアプリへと進化しました。法人導入数も拡大し、教育、建築、医療、法律など幅広い現場で活用されています。

◆ 日本市場における戦略発表

発表会では、創業者兼CEOのSteven Chan（スティーブン・チャン）およびChief Operating Officer Minh Tran（ミン・トラン）が登壇し、日本市場における今後の事業戦略を発表しました。

Stevenは、「日本はGoodnotesにとって法人ユーザー数が世界2位の重要市場であり、製品開発と成長を牽引してきた存在です」と述べ、日本市場を中核とした取り組みをさらに強化する方針を示しました。また「Goodnotesは単なるノートアプリではなく、人の学びや創造を支えるプラットフォームである」と語り、ビジョンとして“すべての人の可能性を解き放ち、人間とAIの協働のための最良の媒体を創造すること”を掲げました。

Minhは、日本ユーザーの高い利用意欲と具体的なフィードバックが、Goodnotesの機能開発を大きく後押ししてきたと強調しました。さらに、法人市場への展開強化についても言及し、「現在、Goodnotesは世界各国で導入が進んでいます。その中で日本は売上の大部分を占める重要市場であり、特に建築・設計分野での活用が急速に広がっています」と述べ、今後も法人市場でのプレゼンスを一層強化していく方針を示しました。

Minhは最後に、「教育での存在感を高めることが、将来のビジネス成長にもつながる」とし、教育とビジネスの両領域をつなぐエコシステム形成に注力する姿勢を示しました。また、「Goodnotesは、教育からビジネスへ、個人からチームへと広がるユーザー層の中で、日本市場をパートナーとして共に成長していくことを目指しています」と語りました。

◆ 新機能発表

発表会では、次の新機能が発表されました。

- ホワイトボード- - ユーザーから最も要望の多かった無限キャンバスを実装。共同編集が可能で、アイデア整理やデザインスケッチ、ブレインストーミングに最適です。- テキストドキュメント- - 手書きの自然な操作感を保ちながら、ブロックベースのエディタを採用。画像やグラフを統合し、レポートや議事録の効率的な作成を実現。- Goodnotes AI- - 音声記録から会議要点を抽出して議事録を自動生成。付箋やメモを解析し、重要テーマの抽出・優先順位付け・行動計画作成までを支援。新規ページ作成時にはテンプレートや下書きも自動生成します。- 新デザインのツールバー- - 作業領域を広く保ちつつ、ペン設定などの詳細を別画面に表示できる新ツールバーを採用。スムーズなツール切替を可能にしました。- リアルタイムコラボレーション- - 最大50人が同時に編集できる共同作業機能を搭載。プライベートリンクで安全に共有することができます。◆ 創業者兼CEO・Steven Chanのプロフィールとコメント

「Goodnotesは徹底したプロダクト志向で成長を続けてきました。AI時代において、効率だけでなく“人ならではの独創性”がますます重要になっています。日本のユーザーが持つ手書き文化と創造性を尊重しながら、新しい働き方を共に築いていきたいと考えています。」

Goodnotes Founder & CEO Steven Chan

オーストラリア在学中の数学専攻時代に、デジタルノートアプリ「Goodnotes」を創業。

大学の授業ノート整理に悩んだ経験から、手書きの自由さとデジタルの利便性を兼ね備えたアプリを一人で開発。当初は全て自分一人で開発・サポート・マーケティングを担当し、大学卒業後にGoodnotesをリリース。現在では世界2,500万人が利用する世界的アプリへと成長。チームも拡大し、より大きなビジョンの実現に向けて事業を牽引している。

Goodnotesについて

Goodnotesは2011年にロンドンで創業された、世界をリードするデジタルノートアプリです。世界2,500万人以上が利用し、App Store「iPad App of the Year」を受賞。平均評価4.75／5を獲得し、App Store生産性カテゴリ1位を維持しています。また、教育・建築・法律など多様な分野の法人企業にも導入され、幅広い現場で活用されています。

社名：Goodnotes Limited

設立：2011年

CEO：Steven Chan

従業員数：296名（2025年1月時点）

拠点：ロンドン、香港

公式サイト：https://www.goodnotes.com/jp

※ iPad、Apple Pencilは、米国その他の国や地域で登録されたApple Inc.の商標です。

※ App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。