神田佐野文庫常設展 「西周、英学の開拓者」 2026年7月31日(金)まで開催中
神田外語大学（千葉市美浜区／学長：宮内孝久）附属図書館では、現在、第４回神田佐野文庫常設展示「西周、英学の開拓者」を開催中です。これまでの第１回「諳厄利亜（あんげりあ）語、エゲレス語、エンケレセ―『英語』になるまで―」、第２回「大黒屋光太夫のロシア文字『福寿』」、第３回「終戦後の英語ブーム」に続き、今回は幕末から明治にかけて活躍した啓蒙思想家・西周（1829-1897）が幕府の洋学研究機関「蕃書調所」で英語文献の翻訳に従事したことに注目し、蘭学から英学へと移り変わる時代の姿を、神田佐野文庫所蔵の貴重資料９点の複製を通じてご覧いただけます。参観無料・事前申し込み不要です。
■第４回神田佐野文庫常設展示「西周、英学の開拓者」概要
・主催
神田外語大学附属図書館
・期間
2025年9月19日(金)～2026年7月31日(金) の平日10:00～16:00
2025年10月25日(土)、26日(日) 10:00～17:00
・休館日 2025年10月25日(土)、26日(日)を除く土日祝
→浜風祭準備・撤収期間 2025年10月23日（木）～24日（金）、27日（月）
→事務局閉鎖期間 2025年12月20日（土）～2026年1月4日（日）
→入試期間 2025年11月18日（火）～21日（金） 2026年2月3日（火）、5日（木）、6日（金）
2026年3月2日（月）
・備考
※神田外語大学1号館2F総務部にて入構手続きが必要です。
※本学学園祭（浜風祭）開催日の10月25日(土)、26日(日)のみ、入構手続きなしで観覧可能。
・会場
神田外語大学附属図書館 展示室（神田外語大学3号館1階／千葉県千葉市美浜区若葉1丁目4－1）
・料金/入場料 無料
・監修 松田 清（神田外語大学日本研究所客員教授、京都大学名誉教授）
■神田佐野文庫について
本学附属図書館神田佐野文庫は江戸時代後期から明治維新を経て、連合国軍占領期まで（１７８０年代から１９５０年代）の約１７０年間に、日本で刊行あるいは書写された西欧語・西欧文化の教育研究資料、および同時期に西欧世界で出版された日本関係洋書を幅広く収集した特色ある神田外語大学の文化交流史資料コレクションです。※ポスター別添
西周（1829-1897）は幕末の幕府洋学機関「蕃書調所」で英語文献の翻訳に従事し、蘭学から英学へ移行する時代を先導しました。オランダ留学により政治学・経済学・法学の新知識を取り入れ、明治維新後、近代国家形成と洋学の発展に大きな役割を果たしました。
本展示では、神田佐野文庫から以下の９点を複製し、蘭学から英学への転換期の洋学の姿を紹介します。
展示資料（複製）
1. 簡約英文法 ヴェルガーニ原著 蘭語版第２版 アムステルダム
Angelo Vergani, Engelsche spraakkunst. 2de uitgave. Amsterdam, H.J. Van Kesteren, 1853．
貼付付箋： 蕃書調所出版許可書
・発行年
安政３年（1856）12月
2. 英吉利文典 上 ヴェルガーニ原著 和刻本 宇田川氏蔵梓
・発行年
安政４年（1857）
3. 伊吉利文典 手塚律蔵・西周助閲 津田三五郎・牧助右衛門校正 又新堂刊
・発行年
安政６年（1859）頃
4. The Elementary Catechisms. English Grammar. 1850. 蕃書調所 復刻版 文久元年頃
付属資料： 帙題簽・挿入付箋「木の葉文典」 会津八一筆 昭和21（1946）年3月
・発行年
文久元年(1861)頃
5. 和英商賈対話集 初編 著者不明 長崎 塩田幸八刊
A new / FAMILIAR PHRASES / of the / ENGLISH and JAPANESE LANGUAGES / GENERAL USE / for the / MERCHANT / of the / BOTH COUNTRIES / first parts / NAGASAKY / sixth year of ANSAY / December 1859