帝京平成大学の新球場「THU BALL PARK」が完成ー11月16日（日）に竣工式およびオープニングイベントを開催
このたび、帝京平成大学・千葉キャンパス（千葉県市原市）が建設を進めていた野球場「THU BALL PARK」が完成します。これに伴い、11月16日（日）には竣工式およびオープニングイベントを開催。当日は元プロ野球選手を招き小学生を対象として野球クリニック（ミズノヴィクトリークリニック）を開催します。
帝京平成大学硬式野球部は2022年、一般社団法人東都大学野球連盟に加盟。2022年春季リーグ戦4部からスタートしました。現在、同リーグ3部にて2部昇格を目指し、部員ら一同日々練習に励んでいます。
◆ 竣工式およびオープニングイベント概要
【日 時】2025年11月16日（日）
【場 所】千葉キャンパス（千葉県市原市）
【当日のスケジュール】
竣工式 11：00～11：30
オープニングセレモニー 11：30～12：00
祝賀会 12：00～13：00
ミズノヴィクトリークリニック（近隣小学生との交流） 13：30～
◆ THU BALL PARKの概要
【名 称】THU BALL PARK
【規 格】両翼97.5ｍ、センター120ｍ
【舗 装】人工芝
【付帯設備】照明設備、ブルペン4人投げ・3人投げ
▼本件に関する問い合わせ先
帝京平成大学 スポーツ局
住所：千葉県市原市うるいど南4-1
TEL：0436-74-7465
