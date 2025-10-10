こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
近畿大学医学部・病院開設50周年記念 「おおさかメディカルキャンパス」オープニング記念式典を開催
近畿大学（大阪府東大阪市）は、医学部・病院の開設50周年に合わせて、堺市泉ケ丘駅前に「近畿大学おおさかメディカルキャンパス」を開設します。つきましては、令和7年（2025年）10月19日（日）にオープニング記念式典を開催します。
【本件のポイント】
●10月19日（日）に、「近畿大学おおさかメディカルキャンパス」のオープニング記念式典を開催
●「近大マグロ」の解体ショーのほか、地元堺市の和太鼓チームと近大吹奏楽部がスペシャルステージを披露
●10月20日（月）・21日（火）には、地域住民や卒業生、近畿大学病院の連携医療機関や近隣クリニックを対象とした内覧会を実施
【本件の内容】
「近畿大学おおさかメディカルキャンパス」は、大阪市中心部から約30分の立地にあり、医学部と令和8年（2026年）4月開設の看護学部が学ぶ拠点であるとともに、近畿大学病院を併設して南大阪地域の医療水準向上と災害医療体制の強化に貢献します。
当日は、テープカットセレモニーを行ったのちにオープニング記念式典を開催し、近大マグロの解体ショーのほか、地元堺市の和太鼓チームや近畿大学吹奏楽部のスペシャルステージなど、華やかな演出で新キャンパスの開設と医学部・病院の開設50周年を祝います。
また、令和7年（2025年）10月20日（月）・21日（火）には、地域住民や卒業生、近畿大学病院の連携医療機関や近隣クリニックを対象とした内覧会を実施します。地域住民の方にキャンパス内をご覧いただくのは、これが初の機会です。この内覧会の特別企画として、学生主体のプロジェクトによる展示や体験イベントも実施します。
【オープニング記念式典】
日時 ：令和7年（2025年）10月19日（日）12：10～15：30（受付開始11：20）
場所 ：近畿大学おおさかメディカルキャンパス 体育館 他
（大阪府堺市南区三原台1丁14番1号、南海泉北線「泉ケ丘駅」から徒歩約6分）
出席予定 ：学校法人近畿大学 理事長 世耕弘成
近畿大学 学長 松村到
近畿大学医学部 学部長 西尾和人
近畿大学看護学部 学部長就任予定者 小松浩子
近畿大学病院 院長 東田有智 他
対象 ：招待者のみ
プログラム：12：10～12：25 テープカットセレモニー
13：00 記念式典開式
13：10～13：20 近大マグロの解体ショー
13：20～13：35 堺市和太鼓スペシャルステージ
13：40～13：55 近畿大学吹奏楽部スペシャルステージ
14：30～15：30 内覧会
【地域住民向け内覧会】
日時 ：令和7年（2025年）10月20日（月）・21日（火）10：00～12：00 ※自由見学
場所 ：近畿大学おおさかメディカルキャンパス ※受付：ロータリー内車寄せ付近
（大阪府堺市南区三原台1丁14番1号、南海泉北線「泉ケ丘駅」から徒歩約6分）
対象 ：地域住民や卒業生、近畿大学病院の連携医療機関や近隣クリニック
特別企画：
①内覧ポイントでクイズに挑戦し、正解のスタンプを6つ集めた方にノベルティをプレゼント
②いのちの花を咲かせよう！好きな花の種の鉢（ミニポット）をプレゼント（先着100名）
③内覧ポイントで動画を視聴し、その動画の中でキーワードを探し当てた方にノベルティをプレゼント
④あなたもVtuberになりませんか？Vtuber撮影用の機材を装着するVtuber体験会
【今後の予定】
11月1日（土）入院患者様移送
11月4日（火）医学部授業開始
11月6日（木）外来診療開始
【関連リンク】
医学部 医学科 教授 松村到（マツムライタル）
https://www.kindai.ac.jp/meikan/605-matsumura-itaru.html
医学部 医学科 教授 西尾和人（ニシオカズト）
https://www.kindai.ac.jp/meikan/757-nishio-kazuto.html
医学部 近畿大学病院 特任教授 東田有智 （トウダユウヂ）
https://www.kindai.ac.jp/meikan/590-touda-yuuzi.html
医学部
https://www.kindai.ac.jp/medicine/
看護学部
https://www.kindai.ac.jp/nursing/
大学病院
https://www.med.kindai.ac.jp/
▼本件に関する問い合わせ先
広報室
住所：〒577-8502 大阪府東大阪市小若江3-4-1
TEL：06‐4307‐3007
FAX：06‐6727‐5288
メール：koho@kindai.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/