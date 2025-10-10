こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
近畿大学産業理工学部大学祭「柏の森祭2025」開催 「水曜日のカンパネラ」スペシャルライブも実施
近畿大学産業理工学部（福岡県飯塚市）は、令和7年（2025年）10月18日（土）、大学祭「柏の森祭2025『虹』」を開催します。今年は「虹」をテーマとして、ゲストや軽音楽部によるライブ演奏、ダンスステージ、ビンゴ大会など、盛りだくさんのステージイベントを行います。また、模擬店やキッチンカーの出店もあり、一般の方にも来場いただけます。
【本件のポイント】
●実行委員の学生が企画から運営まですべてを担うことで、学生の自主性を高める
●全部集めると、ビンゴの当選確率がアップするスタンプラリーを会場内で実施
●「水曜日のカンパネラ」による観覧無料のスペシャルライブを実施
【本件の内容】
「柏の森祭」は、近畿大学産業理工学部が開催する大学祭で、実行委員の学生が企画・準備・運営のすべてを担当します。今年は「虹」をテーマに、学科や学年を超え、さらに地域住民や企業の方々とも交流し、出会いの懸け橋となるよう、多くの皆さまにご参加いただけるプログラムを用意しています。
「水曜日のカンパネラ」による観覧無料のスペシャルライブや軽音楽部のステージ、学内外チームによるダンスパフォーマンスのほか、スマブラ大会や豪華景品が当たるビンゴ大会、全部集めるとビンゴの当選確率がアップするスタンプラリー、学生が運営する模擬店、キッチンカーの出店もあり、一般の方にも来場いただけます。
【開催概要】
日時 ：令和7年（2025年）10月18日（土）10：00～18：00 ※雨天決行
場所 ：近畿大学福岡キャンパス
（福岡県飯塚市柏の森11-6、JR福北ゆたか線「新飯塚駅」からバス約5分）
対象 ：学生、教職員、一般の方（入場無料、事前申込不要、入退場自由）
特設サイト：https://www.kayanomori-fes.com/
お問合せ ：近畿大学福岡キャンパス学生センター TEL（0948）22-5655
E-mail：sangyo_koho@fuk.kindai.ac.jp
【プログラム】
10：00～ 柏の森祭2025 START!! オープニング
10：10～12：00 軽音楽部ライブ 野外ステージ
11：30～15：30 ゲーム大会（スマブラ大会）（1101講義室）
12：00～13：20 ダンス同好会 屋外ステージ
13：20～15：00 軽音楽部ライブ 野外ステージ
15：00～16：00 ビンゴ大会 屋外ステージ
16：00～16：40 体育館跡地利活用コンペ・表彰式（1101講義室）
17：00～ スペシャルライブ・水曜日のカンパネラ 屋外ステージ
（当日整理券配布）
18：00～ 柏の森祭2025 CLOSE!!!
※模擬店は10：00～17：30、学生模擬店は18店舗、企業模擬店は9店舗。
※上記スケジュールは全て予定であり、予告なく変更になる場合があります。
