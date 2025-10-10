こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「マグロの日」に近大マグロの特別メニューを学食で限定販売！ 建学の精神「実学教育」を象徴する研究成果に触れる
近畿大学（大阪府東大阪市）は、令和7年（2025年）10月10日（金）、「マグロの日」に合わせて、建学の精神「実学教育」の象徴である「近大マグロ」を使用した特別メニュー2種類を、学生対象に学内食堂2店舗で販売します。
【本件のポイント】
●「マグロの日」に、近畿大学生向けに近大マグロを特別価格で提供
●特別メニュー2種類「近大マグロの握り寿司ときつねうどんのセット」「近大マグロ丼」を提供
●近大マグロを通じて建学の精神や研究成果に触れることで、自校理解につなげる
【本件の内容】
近畿大学は、平成14年（2002年）に世界で初めてクロマグロの完全養殖に成功し、「近大マグロ」として産業化しました。学生が本学の研究成果に触れて関心を持ち、自校理解に役立てることを目的として、学生に低価格で近大マグロを使用したメニューを提供するイベントを平成25年（2013年）から実施しています。実施日は「実学教育」「水産養殖」を推進した創設者 世耕弘一の祥月命日である4月27日と、日本かつお・まぐろ漁業協同組合によって制定された「マグロの日」である10月10日です。コロナ禍で令和元年（2019年）から令和4年（2022年）まで休止していましたが、今回で16回目となる大好評の恒例イベントです。
今回の特別メニューは2種類あり、「近大マグロの握り寿司ときつねうどんのセット」と「近大マグロ丼」を提供予定です。近畿大学学園健保共済会※が費用の一部を負担し、学生に安価で提供します。
※近畿大学の学生全員（短期大学、工業高等専門学校等を含む）を会員として組織された、より充実した学生生活を支援・助成することを目的とする相互扶助制度。医療費の給付、災害見舞金の給付、健康指導、各種講座の開催など学生生活を支援する事業を行っています。
【開催概要】
日程：令和7年（2025年）10月10日（金）
場所：近畿大学東大阪キャンパス
7号館1階「THE CHARGING PIT&DINER」
11月ホール地下食堂「Cafeteria November」
（大阪府東大阪市小若江3-4-1、近鉄大阪線「長瀬駅」から徒歩約10分）
対象：近畿大学生・大学院生限定
【販売概要】
商品名 ：近大マグロの握り寿司ときつねうどんのセット
価格 ：500円（税込）
提供数 ：約400食（税込）※前売券を販売
販売場所：7号館1階「THE CHARGING PIT&DINER」
提供時間：11：00～14：00
商品名 ：近大マグロ丼
価格 ：500円（税込）
提供数 ：約500食（税込）※前売券を販売
販売場所：11月ホール地下食堂「Cafeteria November」
提供時間：11：00～14：30
【関連リンク】
近畿大学
https://www.kindai.ac.jp/
▼本件に関する問い合わせ先
広報室
住所：〒577-8502 大阪府東大阪市小若江3-4-1
TEL：06‐4307‐3007
FAX：06‐6727‐5288
メール：koho@kindai.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/