¢¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÊÄËëÆü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢´ÛÁ°¤ËÆÃÀß¥¹¥±ー¥È¥ê¥ó¥¯ÅÐ¾ì¢¡ËüÇî¤«¤é¥ß¥é¥ÎÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ø¡¢´ØÀ¾Âç³Ø¤Î¥¹¥±ー¥¿ー¤¬¥Ð¥È¥ó¤ò·Ò¤° ～ËÜ³Ø½Ð¿È¥¢¥¹¥êー¥È¤ÎµÜ¸¶ÃÎ»Ò»á¡¢¥Ñ¥éÎ¦¾åÏÂÅÄ¿Ìé»á¤âÅÐ¾ì～
¡¡´ØÀ¾Âç³Ø¤Ï¡¢10·î13Æü¡Ê·îŽ¥½Ë¡Ë¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¤Î¥¯¥íー¥¸¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ëー¡Ö¥ïー¥ë¥É¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¥Çー¡×¤Ë»²²è¤·¤Þ¤¹¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢ËÜ³Ø¥¢¥¤¥¹¥¹¥±ー¥ÈÉô°÷¤¬¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ë½Ð±é¤·¡¢Â´¶ÈÀ¸¥¢¥¹¥êー¥È¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡¦ËüÇîÊÄËëÆü¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¤ÇÆÃÀß¥¹¥±ー¥È¥ê¥ó¥¯¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢À»²Ð¥Èー¥Á°ú¤·Ñ¤®¼°¤ò³«ºÅ
¡¦´ØÂç¥¢¥¤¥¹¥¹¥±ー¥ÈÉô¤Î³ØÀ¸3¿Í¤¬¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¡¢ËÜ³Ø¹»Í§¤ÎµÜ¸¶ÃÎ»Ò»á¡¢ÏÂÅÄ¿Ìé»á¤âÅÐÃÅ
¡¦Æü°ËÎ¾¹ñ¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¤¬Ì¤ÍèÀ¤Âå¤Ø´õË¾¤òÆÏ¤±¤ë¾ÝÄ§Åª¥¤¥Ù¥ó¥È
¢£ Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÊÄËëÆü¤Ë¡¢ÆÃÀß¥ê¥ó¥¯¤Ç¡ÖÀ»²Ð¥Èー¥Á°ú¤·Ñ¤®¼°¡×
¡¡10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÊÄËëÆü¤Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢´ÛÁ°¤Ç¥¯¥íー¥¸¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ïー¥ë¥É¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¥Çー¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢À¯ÉÜ¤¬À¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÆ±»þ³«ºÅ¤¹¤ë¹ñºÝÅª´ë²è¤Ç¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢´ÛÁ°¤Ë°ìÆü¸ÂÄê¤ÎÆÃÀß¥¹¥±ー¥È¥ê¥ó¥¯¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤«¤éÍèÆü¤¹¤ë¥«¥í¥êー¥Ê¡¦¥³¥¹¥È¥Êー»á¤È¥Þ¥ë¥Æ¥£ー¥Ê¡¦¥«¥¤¥í¥Ë»á¤¬¡¢´ÛÆâ¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿À»²Ð¥Èー¥Á¤ò¥¹¥Æー¥¸¤Ë±¿¤Ó¡¢¥±ー¥¹¤Ë¼ýÇ¼¤¹¤ë¥»¥ì¥â¥Ëー¤ò¼Â»Ü¡£Ì¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë"À»²Ð¤Î¸÷"¤¬²ñ¾ì¤ò¾È¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ´ØÂç¥¹¥±ー¥¿ー¤¬±éµ»¤òÈäÏª¤·¡¢µÜ¸¶ÃÎ»Ò»á¡¦ÏÂÅÄ¿Ìé»á¤âÅÐ¾ì
¡¡ËÜ³Ø¤«¤é¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¹¥¹¥±ー¥ÈÉô¤Î³ØÀ¸3¿Í¤¬ÆÃÀß¥ê¥ó¥¯¤Ç¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó±éµ»¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ³Ø¹»Í§¤ÎµÜ¸¶ÃÎ»Ò»á¡Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥È¡¿2018Ê¿¾»¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÆüËÜÂåÉ½¡Ë¤È¡¢ÏÂÅÄ¿Ìé»á¡ÊÎ¦¾å¶¥µ»¡¿2020Åìµþ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¡£È¼Áö¼Ô¤Ç¤¢¤ëÄ¹Ã«Éô¾¢»á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¥µ»·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ´¶¤¸¤¿ÁÛ¤¤¤ä¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ËüÇî¤È¸ÞÎØ¤ÎÍýÇ°¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ö´õË¾¤Î¥Ð¥È¥ó¡×¤òÌ¤Íè¤Ø
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¤¤¤Î¤Áµ±¤¯Ì¤Íè¼Ò²ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤È¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬ÂÎ¸½¤¹¤ë¡ÖÊ¿ÏÂ¤È¶¦À¸¤ÎÀº¿À¡×¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤³¤ÎÆó¤Ä¤ÎÍýÇ°¤ò"´õË¾¤Î¥Ð¥È¥ó"¤Ç¤Ä¤Ê¤°¾ÝÄ§Åª¤ÊºÅ¤·¤Ç¤¹¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÈÆüËÜ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¤¿¤Á¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤ÆÌ¤Íè¼Ò²ñ¤Ø¤Î´ê¤¤¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËüÇî¤Î¥Õ¥£¥Êー¥ì¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¤·¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ïー¥ë¥É¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¥Çー¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¥¯¥íー¥¸¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ëー¡Ë¤Î³µÍ×¡ä
¡ÚÆü¡¡»þ¡Û¡¡2025Ç¯10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë9:20～
¡Ú²ñ¡¡¾ì¡Û¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óÁ°¡¡²°³°¥¹¥Æー¥¸
¡Ú¼ç¡¡ºÅ¡Û¡¡ºßÂçºå¥¤¥¿¥ê¥¢ÁíÎÎ»ö´Û¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢À¯ÉÜµ¡´Ø
¡ÚÆâ¡¡ÍÆ¡Û¡¡9:20¡¡ ¥¤¥¿¥ê¥¢Î¦·³²»³ÚÂâ¤Ë¤è¤ë±éÁÕ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡9:50¡¡ ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Ó¥Ç¥ªÊü±Ç¡Ê8Ê¬´Ö¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡10:00 ¡¡³«²ñ¼°¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢À¯ÉÜÂåÉ½¼Ô¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ôー¥Á¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥¤¥¿¥ê¥¢Â¦¥¢¥¹¥êー¥È¾Ò²ð¡¦À»²Ð¥Èー¥Á¥»¥ì¥â¥Ëー¡Ê´ÛÆâÅ¸¼¨¥Èー¥Á¤òÂç²èÌÌÃæ·Ñ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÆüËÜÂ¦¥¢¥¹¥êー¥È¾Ò²ð¡ÊµÜ¸¶ÃÎ»Ò»á¡¦ÏÂÅÄ¿Ìé»á¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥Æー¥×¥«¥Ã¥È¡¢´ØÀ¾Âç³Ø¥¢¥¤¥¹¥¹¥±ー¥ÈÉô¤Ë¤è¤ë¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¡Ê4Ê¬´Ö¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ½ªÎ»¸å¡¢¥¹¥±ー¥È¥ê¥ó¥¯°ìÈÌ³«Êü
¡ã´ØÏ¢¾ðÊó¡ä
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¸ø¼°XÅê¹Æ¡§ https://x.com/italyexpo2025/
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://milanocortina2026.olympics.com
¢§ËÜ·ï¤Î¾ÜºÙ¢§
´ØÀ¾Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹
https://www.kansai-u.ac.jp/ja/assets/pdf/about/pr/press_release/2025/No44.pdf
