“売れる”SNS運用と広告設計を仕組み化する！ AI・SNS×広告・EC戦略設計セミナー

株式会社BOTANICO

SNSで投稿し、広告を回し、ECサイトへ誘導する――。

そんな日々の“なんとなく運用”で止まっていませんか？

アルゴリズム任せ、感覚任せの投稿設計や広告配信では、CVR・ROASは頭打ちになります。

これからのSNS・広告・EC担当者に求められるのは、「伝える」から「動かす」までを設計し、正しく評価・改善・仕組み化できる力です。

SNS・広告・ECが連携する“売れる導線”をつくるには、バラバラに運用するのではなく、戦略的につなげて考える視点が不可欠です。

本セミナーでは、SNS運用とAI活用、広告設計それぞれの現場に強みを持つ2名の講師が登壇。

投稿・広告・LP・ECサイトまでを一貫して設計・改善するための実践ノウハウを、

支援実績を交えながらお伝えします。

「投稿は更新しているけど売上につながらない」

「広告は回しているが費用対効果が改善しない」

そんな課題を感じている企業・EC担当者に特におすすめです。

お申し込みはこちら(https://forms.gle/ezGP7te9XyXFZKdF9)

第1部｜広告×EC改善編

・“誰に・何を・どう見せるか”を分解する広告クリエイティブ設計の基本

・成果を出すLPや商品ページの設計・評価の視点

・内製・外注それぞれでやるべき制作領域の切り分け

・ROASを高めるPDCAの組み立て方とチェックポイント

第2部｜SNS・Instagram・AI運用編

・伝わるSNS投稿は構成力で決まる！売れるSNS設計の基本

・AIを使っても“設計意図”がなければ売れない理由

・外注パートナーの成果を最大化する評価軸と依頼フロー

・EC導線や広告とつなげるInstagram運用の改善PDCA

【対象者】

・SNSや広告の運用を担当している広報・Web・マーケティング担当者

・SNSでのフォロワーは増えてきたが、売上に直結していないと感じる方

・ECサイトへの集客導線をSNSや広告と連携して改善したい方

・SNS・広告の外注を行っているが、評価基準や成果が曖昧な方

・内製チームと外注パートナーの連携に課題を感じている企業

【本セミナーで得られること】

・SNS投稿と広告の“売れる仕組み”の構築法

・代理店・外注任せにしない評価と改善の実践ポイント

・内製チームでも成果を出せる運用フローとディレクション術

・SNS運用・広告配信・EC導線の三位一体で成果を出す全体設計視点

【詳細情報】

・開催日：開催日11月19日（水）15:00～16:00

・形式：オンライン（Zoom）

・参加費：無料

お申し込みはこちら(https://forms.gle/ezGP7te9XyXFZKdF9)