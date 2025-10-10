会計・税務書籍の検索閲覧サービス「丸善リサーチ」が有料会員8,000名を突破

株式会社丸善リサーチサービス

株式会社丸善リサーチサービス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：五味英隆）と株式会社Legal Technology（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：二木康晴）が共同で運営する会計・税務書籍の検索閲覧サービス「丸善リサーチ」の有料会員数が8,000名を突破いたしました。

丸善リサーチは、会計事務所や大手税理士法人をはじめ、多くの皆様にご支持いただき、2023年10月のサービスリリースから約2年間でご利用者数が8,000名を突破しました。

最近では、会計・監査領域における基準や実務書が一気に充実したことを背景に、企業の経理部門や監査法人での導入も広がっています。

■ 最近の取り組み

丸善リサーチは、利用者から寄せられる声を踏まえ、実務の現場で求められる知識や情報を的確に提供することを重視しています。そのため、書籍ラインナップの拡充に加え、最新の制度改正や実務課題をテーマとしたセミナーなど、多様な手段を通じて実務を支援しています。

（１）専門性や実務の質を高める書籍の掲載

利用者が直面する課題を解決すべく、企業税務に不可欠な交際費関連の書籍や、令和7年の年末調整対応に必須となる実務書などを新たに掲載しました。さらに、租税研究の第一線で活躍する研究者による『現代税制の現状と課題』を、サブスクリプションサービスとしては丸善リサーチ限定で特別配信しています。実務直結の書籍から学術的視点に基づく研究書まで幅広くカバーすることで、利用者は日常業務のみならず制度理解を深める上でも有効に活用することができます。

（２）実務の疑問に応えるセミナー

丸善リサーチでは、書籍に加えてセミナーを通じた情報提供にも力を入れています。人気書籍シリーズ『税理士のヒヤリ・ハット』を題材としたセミナーでは、「インボイス制度」や「年収の壁」など実務家が直面するテーマを取り上げ、多くの参加者から高い関心を集めました。さらに、租税立法や税務争訟に精通する朝長英樹氏を講師に迎えた「税務調査」をテーマとするセミナーも開催し、セミナーだからこその“わかりやすさ”、“踏み込んだ見解”、が評価されています。いずれのセミナーも数百名規模の参加を得ており、「実務にすぐ役立つ」との声が寄せられました。今後も継続的にセミナーを開催し、利用者の皆様の実務を支援してまいります。

■ 丸善リサーチとは

丸善リサーチは、会計・税務・M&A領域の専門書籍や雑誌をオンライン上で横断的に検索・閲覧できる定額制WEBサービスです。紙の出版物の信頼性・閲覧容易性とインターネットの迅速性を掛け合わせることで、知りたい情報に、いつでも、どこでも瞬時にアクセスでき、会計・税務専門家のリサーチ業務を圧倒的に効率化することができます。

■ 無料トライアルを受付中

サービス詳細を見る :https://tax.maruzen-research.jp/

丸善リサーチでは無料トライアルをご提供しています。

トライアルでも掲載している全書籍を検索・閲覧いただくことができます。

■ 運営会社の概要

トライアル申し込み :https://tax.maruzen-research.jp/signup/email

丸善リサーチは、株式会社Legal Technologyが株式会社丸善リサーチサービスとの共同運営により提供するサービスです。今後も、各社の持つ知見やネットワークを活用しながら、更なるサービス向上にも努めてまいります。

会社名 株式会社丸善リサーチサービス(https://maruzen-rs.jp/)

所在地 東京都新宿区納戸町40番地1

代表者 代表取締役社長 五味英隆

会社名 株式会社Legal Technology(https://www.legal-technology.jp/)

所在地 東京都中央区京橋3丁目7-5 近鉄京橋スクエア8階

代表者 代表取締役CEO 弁護士 二木康晴