税理士法人明日薫×株式会社アーリークロス、企業型DC導入支援で業務提携

企業型確定拠出年金（以下、企業型DC）の導入支援を行う株式会社アーリークロス（本社：福岡県福岡市、代表取締役：花城正也）は、税理士法人明日薫（本社：鹿児島県鹿児島市、代表社員：島元安二郎）と業務提携を開始したことをお知らせいたします。

連携の意義

アーリークロスは、中小企業の経営者および従業員に対して、企業型DCを活用した退職金・福利厚生制度の構築を支援するコンサルティングを行っています。制度設計から導入実務、投資教育、運用支援まで一貫したサポートを通じて、中小企業における資産形成の支援と金融リテラシー向上を目指しています。

このたび、税理士明日薫との連携を通じて、私たちは企業の成長だけでなく、中小企業の経営者、従業員一人ひとりの将来の資産形成を力強くサポートしてまいります。

税理士法人明日薫について

税理士法人明日薫は、鹿児島県鹿児島市に本社を置く、税務・会計から経営支援までをワンストップで提供する総合経営支援グループです。南九州税理士会所属の経営革新等支援機関認定事務所として、法人・個人事業主・医療福祉事業者など幅広いクライアントをサポートしています。

毎月の巡回監査や経営相談、月次決算を重視した伴走型支援を特徴とし、「お客様へのお役立ち業」を理念に掲げ、増収増益への具体的なアドバイスを積極的に行っています。医科・歯科の開業支援、相続・事業承継支援、経営計画の立案などにも豊富な実績を有し、地域経済の発展に貢献しています。

法人概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/163812/table/16_1_f22ab5bebaabcd7c102525bbba11a5ae.jpg?v=202510100926 ]

株式会社アーリークロスについて

アーリークロスは、「将来のお金の問題を解決する」をテーマに、企業型確定拠出年金（企業型DC）制度の導入支援を通じて、中小企業の経営者と従業員の将来の資産形成をサポートしています。

法人概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/163812/table/16_2_5aa4b1b867efd79d018588cbe62e5525.jpg?v=202510100926 ]

採用強化について

アーリークロスは、事業拡大と企業型確定拠出年金（DC）のさらなる普及を見据え、人材採用を積極的に進めています。

福岡本社をはじめ各拠点において、新たな仲間と共に支援体制を拡充し、中小企業やパートナーの先生方に対するサービスを、スピード感をもって一層充実させてまいります。

採用情報については以下をご覧ください。

採用情報はコチラ :https://www.wantedly.com/companies/company_4329448