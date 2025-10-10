NA税理士法人×株式会社アーリークロス、企業型DC導入支援で業務提携

株式会社アーリークロス

企業型確定拠出年金（以下、企業型DC）の導入支援を行う株式会社アーリークロス（本社：福岡県福岡市、代表取締役：花城正也）は、NA税理士法人（本社：東京都豊島区、代表者：荒井 正巳）と連携を開始したことをお知らせいたします。

連携の意義

アーリークロスは、中小企業の経営者および従業員に対して、企業型DCを活用した退職金・福利厚生制度の構築を支援するコンサルティングを行っています。制度設計から導入実務、投資教育、運用支援まで一貫したサポートを通じて、中小企業における資産形成の支援と金融リテラシー向上を目指しています。

このたび、NA税理士法人との連携を通じて、私たちは企業の成長だけでなく、中小企業の経営者、従業員一人ひとりの将来の資産形成を力強くサポートしてまいります。

NA税理士法人について

NA税理士法人は、東京都豊島区池袋に本店を構え、法人・個人を対象に幅広い税務・会計サービスを提供するプロフェッショナル集団です。法人税申告、確定申告、相続・贈与支援、給与計算、会社設立支援、経営計画立案など、企業経営に必要なサービスをワンストップで提供しています。

また、社会保険労務士法人を併設しており、労務・人事領域を含めたトータルサポートを実現。最新の知識と万全のセキュリティを備え、迅速かつ安心のサービスで企業の持続的成長を支援しています。

法人概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/163812/table/17_1_a2e7113b853379bc5cb1fc76ab1186e6.jpg?v=202510100926 ]

株式会社アーリークロスについて

アーリークロスは、「将来のお金の問題を解決する」をテーマに、企業型確定拠出年金（企業型DC）制度の導入支援を通じて、中小企業の経営者と従業員の将来の資産形成をサポートしています。

法人概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/163812/table/17_2_ded1486592eec91353f1f047f50fcbba.jpg?v=202510100926 ]

採用強化について

アーリークロスは、事業拡大と企業型確定拠出年金（DC）のさらなる普及を見据え、人材採用を積極的に進めています。

福岡本社をはじめ各拠点において、新たな仲間と共に支援体制を拡充し、中小企業やパートナーの先生方に対するサービスを、スピード感をもって一層充実させてまいります。

採用情報については以下をご覧ください。

採用情報はコチラ :https://www.wantedly.com/companies/company_4329448