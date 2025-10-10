11/15(土)16(日) ALTIRI KIDS DAY 開催

株式会社アルティーリ

このたびアルティーリ千葉は、「ALTIRI KIDS DAY」と題し、総勢230名の子どもたちがバスケットボール観戦の楽しさや、その舞台を支える仕事の魅力を実際に体験できるイベントを開催します。

本イベントを通じて、実際の仕事や選手と触れ合った子どもたちが、自身の将来を考えるきっかけとなることを目指します。

イベント概要

■ 実施日程：

11月15日(土)16日(日) 15:05 TIPOFF

vs シーホース三河

■ 会場：

千葉ポートアリーナ

■ 体験プログラム一覧：

- お仕事体験プログラム- - 試合前コンテンツ 2種- - 試合後コンテンツ 2種- アリーナツアー- ハーフタイムイベント参加体験- ファンクラブ会員限定プログラム- - ZOZO Kids High-Five (増員)- - 選手へボール出し体験- - Aills応援練習体験- - 勝利インタビュー体験- バスケットボール体験プログラム詳細はこちら :https://altiri.jp/news/2025-26/0927

■ 参加費：無料

※ご参加日の観戦チケットが必要です

■ 申込期間：

2025年10月31日(金) 23:59

■ 応募方法：

下記ページより詳細をご一読の上、ご応募ください。

ご応募はこちら :https://altiri.jp/news/2025-26/0927スタッフとアリーナツアーZOZO Kids High-Fiveハーフタイムイベントファンクラブブース接客体験