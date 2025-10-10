グループ会社のファングリー、AI時代におけるWebサイトのリニューアルに関する実態調査レポートを公開

ブランディングテクノロジー株式会社

ブランディングテクノロジー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：木村 裕紀、証券コード：7067）のグループ会社であり、コンテンツプロデュースカンパニーとして企業のコンテンツマーケティング・ブランディング活動を支援する株式会社ファングリー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松岡 雄司、以下ファングリー）は、自社で運用するメディア「C-NAPS」（シナプス）にて全国の会社員および経営者を対象に、直近3年以内のWebサイトのリニューアルに関する実態調査を実施しました。その結果をレポートします。

アンケート調査の概要

企業の顔とも言えるWebサイトは、AI時代においてもなお、ビジネス成功に欠かせない重要なツールです。しかしながら、AIなどのテクノロジーの進化やユーザーニーズの変化は日々加速しており、Webサイトは市場環境や自社の状況に応じて常に最適化し続けることが求められています。一方で、Webサイトのリニューアルには、サイト規模に応じたコストや期間、リソースの確保、通常業務との両立による人的な負担などが伴うため、慎重な判断を迫られる企業も少なくありません。

そこでファングリーでは、AI時代の今、Webサイトリニューアルに関する実態を把握するため、「リニューアル予算の規模」「サイトの主な課題」「パートナー選定の理由」「プロジェクト進行中の課題」「重視した成果指標」「期待値とのギャップ」「費用対効果の評価」「費用対効果に影響した要因」「効果測定の頻度」など、多角的な観点からアンケート調査を実施しました。

本調査を通じて、企業がWebサイトリニューアルを成功に導くためのヒントを見つけていただければ幸いです。

- 調査概要：Webサイトリニューアルに関する実態調査- 調査エリア：全国（47都道府県）- 調査対象者：全国の会社員および経営者（男女）- 期間：2025年7月3日～7月17日- 調査手法：インターネットリサーチ- 有効回答数：262名

※本アンケート調査のデータを引用する場合は、出典元として「株式会社ファングリーC-NAPS調べ」と明記のうえ、下記のURLの記載もしくはリンクをお願いいたします。

調査結果サマリー

- 直近3年以内のWebサイトリニューアルにかけたおおよその費用として最も多かったのは「100～300万円」で、全体の32.8％という結果に。これに「300～500万円」の31.7％が続いた。- パートナー選定で重視したポイントは、「提案内容の具体性」が44.3％でトップ。次いで「専門性」が43.5％で2位となった。- プロジェクト進行中の課題として最も多く挙げられたのは、「外部パートナーとのコミュニケーション不全」で40.8％。- 事前の「期待通り」以上の成果を得られた企業は合計で76.4%。Webサイトリニューアルが多くの企業にとって「有効な投資」であることが示された。- 費用対効果を「評価できる」とポジティブに捉えた企業は68.7％。- 費用対効果に最も影響する要因を聞いたところ、「ターゲット顧客の深い理解」（52.7％）が最多。次いで多かったのが「適切な外部パートナーの選定」で39.7％。- 効果測定の頻度で多かったのは「週に1回以上」で55.0％。「月に1回以上」とすると、9割超の企業が効果測定を行っていることが明らかに。

調査結果の詳細

【サイト改修の実態】半数以上が3年以内に自社サイトのリニューアルを実施

直近3年以内に自社のWebサイトをリニューアルしている企業は、半数以上の53.1％を占め、実施していない企業（35.5％）を15ポイント超も上回りました。これは、サイトリニューアルの重要性や有効性、リニューアルをしないことのデメリットやリスクが、企業に比較的広く認識されていることを示していると言えそうです。

【おおよその費用】実態に近いリニューアルの相場は「100～500万円」

Webサイトリニューアルにかけたおおよその費用として最も多かった回答は「100～300万円」（32.8％）で、これに「300～500万円」の31.7％が続きました。両者を合わせた数は約65%を占めており、この「100～500万円」が実態に近い相場観と言えそうです。一方で、1,000万円を超える大規模プロジェクトも10％近くありました。

【サイトの課題】「基本的な機能を果たせていない」が改修の動機に

リニューアル前のサイトの課題として最多回答を得たのは、「情報が古い・分かりにくい」で44.3％。Webサイトの基本的な機能を果たせていないことがリニューアルの大きな動機となっています。これに続いたのが「問い合わせが少ない」（37.0％）と「デザインが古い」（36.6％）でした。

【パートナー選びのポイント】「過去の実績」以上に求められる、未来志向の提案

パートナー（制作会社・コンサルタントなど）を選定する際に重視したポイントを聞いたところ、「提案内容の具体性」が44.3％で最多でした。次いで「専門性」が43.5％で2位。過去の実績以上に、「自社課題にどう向き合ってくれるか」という未来志向の提案が求められていることがうかがえます。

【プロジェクト進行中の課題】事前の計画不足や発注者側の体制不備が問題に

プロジェクト進行中の課題として最も多かったのは「外部パートナーとのコミュニケーション不全」で、40.8％に上りました。「社内関係部署との合意形成の難航」（35.9％）も高い数値となっており、技術や予算よりも連携面に問題を抱えているプロジェクトが多い現状が明らかになったと言えそうです。

【費用対効果に関する評価】約7割がサイトリニューアルのビジネス価値を実感

費用対効果を「評価できる」とポジティブに捉える企業が68.7％に達した一方で、「評価できない」（1.9％）、「非常に評価できない」（0.8％）、「判断できない・わからない」（0.8％）といった意見はかなり少数でした。この結果は、リニューアル費用が単なる経費ではなく、「一定のリターンを期待できる事業投資」であることを裏付けていると言えます。

