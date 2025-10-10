補助金クラウドを運営するStayway、地域企業の補助金活用支援を強化することを目的に大光銀行と業務提携を開始

株式会社Stayway

補助金クラウドを運営する株式会社Stayway（本社：大阪府大阪市、代表取締役：佐藤淳、以下「Stayway」）は、株式会社大光銀行（本店：新潟県長岡市、取締役頭取：川合 昌一、以下「大光銀行」）と業務提携を開始いたします。本提携は、地域企業による補助金活用を一層推進し、支援体制の充実と強化を図ることを目的としています。

新潟支社の設立により、当社としてもこれまで以上に地域に密着した、きめ細やかな支援を展開してまいります。

業務提携の背景

当社は、全国の中小企業が平等に成長機会を得られる体制を整えるため、「47都道府県ローカルスタートアップ戦略」を策定し、47都道府県をカバーできる拠点網の構築を進めています。その一環として、2025年9月1日に新潟支社を開設し、新潟県内の中小企業に対する補助金を活用した成長支援を強化、地域の金融機関や士業との連携を推進しています。

地域の事業者が持続的に発展していくためには、公的支援策の活用がますます重要となっており、新潟県においても金融機関などによる補助金支援の体制整備が期待されています。大光銀行は地域の中小企業に寄り添うパートナーとして、公的支援策の活用を外部パートナーとの連携などにより支援しています。

こうした背景のもと、Staywayと大光銀行は支援体制の高度化を図り、地域企業の補助金活用を一層推進することでビジネスマッチング契約を締結する運びとなりました。

業務提携の概要

本提携により、大光銀行の営業店を通じて補助金活用を希望されるお客さまから相談があった際には、Staywayが情報を引き継ぎ、それぞれのニーズに応じた提案や申請支援を行います。国の大型補助金に加え、業界特有の補助金や比較的小規模な補助金、さらには優遇税制まで、Staywayのシステムと専門知識を活かし、より精度の高い、きめ細やかな支援体制を整備します。

今回の提携を通じて、Staywayは専門的な知見と効率的な申請支援の仕組みを提供し、地域企業の補助金活用支援をさらに強化します。

Stayway代表取締役 佐藤 淳からのコメント

このたび、業務提携を大光銀行様と締結できたことを大変光栄に思います。新潟支社の設立を契機に、地域の金融機関と緊密に連携し、補助金情報の提供や事業計画策定の支援など、中小企業が成長戦略を実行するための具体的な支援体制を構築してまいります。今後は、新潟県内の事業者が補助金をより積極的に活用し、設備投資や新規事業展開を進められるよう支援を行うことで、地域経済の活性化と持続的成長に貢献していきます。

「補助金クラウド」シリーズについて

「補助金クラウド」は、金融機関、事業会社、士業のための補助金申請DXサービスです。国や自治体ごとに分散している複雑な補助金等の情報を収集・一元化し、それぞれの中小企業のニーズに合わせた情報提供や、データ・テクノロジーを活用した可視化・分析・効率化など、あらゆる中小企業が補助金を通じて公平な成長機会を持てるプラットフォームの構築を目指しています。

詳細な機能、料金プランにつきましては、お問い合わせください。

「補助金クラウド」Webサイト：https://www.hojyokincloud.jp/

株式会社Staywayについて

Deloitte出身の公認会計士により構成され、テクノロジーに強みを持ったプロフェッショナルファームです。M&Aアドバイザリー業務、財務DD、バリュエーション、IPO支援などを大手ファームで経験したメンバーが中心となり、サービスを提供しております。

また、課題が多い補助金・助成金領域に対しては、全国の地域金融機関/事業会社と連携しながら、テクノロジーを用いて効率化を進める補助金テックを推進しており、金融庁や日経新聞の選ぶFintecスタートアップに選抜されております（https://stayway.co.jp/news/1367/）

■社 名：株式会社 Stayway

■代 表：代表取締役 佐藤淳 公認会計士/認定支援機関

■設立日： 2017年7月7日

■URL：https://stayway.co.jp/

■拠点：

大阪本社：大阪府大阪市中央区本町4-2-12 野村不動産御堂筋本町ビル 8F

東京本社：東京都中央区日本橋茅場町2-8-1 BRICK GATE 茅場町

仙台支社：宮城県仙台市青葉区中央4丁目4－19YUI NOS ユイノス

新潟支社：新潟県新潟市中央区東大通2丁目1－4 2F・3F

名古屋支社：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号 STATION Ai内

福岡支社：福岡県福岡市中央区大名2-6-11 Fukuoka Growth Next内

神戸サテライトオフィス：兵庫県神戸市中央区北長狭通4丁目2－19 アムズ元町 1F・4F

岡山サテライトオフィス：岡山県岡山市北区磨屋町3-10 TOGITOGI 2F

■事業内容：

１.補助金DX事業

２.BPass（BPO×SaaS）事業

３.コンサルティング事業

■主な運営サービス：

１.補助金・助成金対応支援ツール「補助金クラウド」シリーズ

https://www.hojyokincloud.jp/

補助金クラウド for ESG【ESG関連補助金の活用企業向け】

https://www.hojyokincloud.jp/esg/

補助金クラウド for Bank【金融機関向け】

https://www.hojyokincloud.jp/bank/

補助金クラウド for Pro【士業・商工会議所・商工会向け】

https://www.hojyokincloud.jp/pro/

補助金クラウド for Sales【法人営業向け】

https://www.hojyokincloud.jp/sales/

※「補助金クラウド」は 弊社の登録商標です（商標登録第6488996）

２.専門家が監修する補助金・助成金メディア「補助金クラウドMag.」

https://biz.stayway.jp/hojyokin/

３.補助金債権の早期資金化「前ほじょくん」

https://www.hojyokincloud.jp/mae-hojyo/