【1時間でわかる】理念とストーリーで「選ばれる会社」になる。～アローリンク式・採用ブランディング 5つの実践ステップ～

- セミナー内容
「ナビサイトに多額の費用をかけても、欲しい人材が集まらない…」
「優秀な学生から、なぜか内定を辞退されてしまう…」
「自社の本当の魅力が、学生に伝わっていない…」
もし一つでも当てはまったなら、その原因は”魅力の伝え方”にあるのかもしれません。

多くの企業が陥りがちな「給与」や「知名度」での勝負。
しかしZ世代が本当に求めているのは、スペックではなく、共感できる「理念」や「ストーリー」なのです。

本セミナーでは、内定辞退率70%を10%に改善した弊社が実践する「採用ブランディング」の手法を、5つのステップに凝縮してお伝えします。会社の想いを言語化し、ストーリーで学生を惹きつける本質的なアプローチ。採用の”考え方”を根本から変える60分です。

さらに、Z世代に響くメッセージの作り方、中小企業ならではの勝ち筋、LINEによるファン化戦略など、明日から使える実践的ノウハウも解説します。

- こんな方におすすめ・広告費ばかりかさむナビサイト中心の採用活動から、抜け出したいと思っている方。
・手応えは良かったはずなのに、優秀な学生に限って内定を辞退されてしまう方。
・給与や規模でなく、社風や理念といった「自社の本当の良さ」で勝負したい方。
・今の学生（Z世代）の価値観が分からず、自社のアピールが響いていないと感じる方。
・採用活動に一貫した軸がなく、説明会や面接が場当たり的になってしまっている方。


- 登壇者情報


HRi事業部　部長
蘓 伸太郎　(イケル シンタロウ)



2016年に携帯販売代理店テレックス関西に入社後、新卒採用を担当し内定辞退率を70%から10%に改善。
グループ会社であるアローリンクで事業部を立ち上げ、"感情リクルーティング(R)"や"採用×マーケティング(R)"を駆使して新卒採用戦略から担当者育成まで実施。
不人気業界や中小企業の採用支援に強みを持ち、現在はSNSマーケティングを中心に事業支援展開しデジタルマーケティング戦略の立案や実行支援も手がける。





- セミナー概要

タイトル：【1時間でわかる】理念とストーリーで「選ばれる会社」になる。～アローリンク式・採用ブランディング 5つの実践ステップ～


開催日　：日程A　2025年10月24日(金)　15:00-16:00


日程B　2025年10月30日(木)　15:00-16:00


会場　　：オンライン


参加費　：無料


定員　　：50名


登壇者　：蘓 伸太郎　(イケル シンタロウ)


■会社概要


会社名：株式会社アローリンク


設立：2014年1月6日


資本金：30,000,000円


代表者名：代表取締役社長 蓬莱和真


所在地：〒651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通4-2-2


URL：https://arrowlink.co.jp/


事業内容：採用コンサルティング業


　　　　　採用管理ツール「採マネnext≫」開発運営


　　　　　LINE API 企画・構築・運用サポート


　　　　　LINEマーケティングツール「Liny」運用サポート


　　　　　RPA運用コンサルティング


　　　　　AIシステム運用コンサルティング


　　　　　職業紹介事業（許可番号28-ユ-300729）


認証・資格等：プライバシーマークの認定取得


　　　　　　　ISO/IEC 27001（情報セキュリティ）


　　　　　　　経済産業省　DX認定制度　認定事業者


　　　　　　　LINE Green Badge　認定資格取得者45名


　　　　　　　一般財団法人日本次世代企業普及機構 ホワイト企業認定 ゴールドランク


　　　　　　　有料職業紹介事業（許可番号28-ユ-300729）


　　　　　　　健康経営優良法人2025（中小規模法人部門）



本プレスリリースに関するお問い合わせや無料相談のご利用をお待ちしております。


アローリンクは、新卒採用担当者の皆様が抱える課題解決をサポートし、効果的な採用活動の実現に貢献することをお約束いたします。