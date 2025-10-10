『【再放送】次世代仮想化基盤、なにを選ぶべきか？課題に直面する企業がもつべき判断軸とは』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/panasonic-20251030/M1D



■VMwareのコスト増に直面し、オンプレ移行の選定が複雑化している

近年のVMwareのサブスクリプション移行やポリシー変更などにより、既存のオンプレ環境を維持する企業にとってコスト負担の増大が大きな懸念材料となっています。一方で、クラウドシフトが進む中でも、セキュリティや既存システムの都合からオンプレミスを維持したいという企業は少なくありません。しかし、移行先として検討できる選択肢は年々増えており、さまざまな課題をもつ企業にとっては、何を選ぶべきかがますます見えづらくなっています。





■比較情報はあっても、何を根拠にオンプレ移行先を選ぶべきか判断が難しいVMware代替となる製品の情報は豊富にあり、スペックや機能、事例紹介など表面的な比較は可能です。しかし、実際に自社の規模・要件・予算・運用体制に合うかどうかを判断するための「軸」を持っている企業は多くありません。クラウドかオンプレか、従来型3TierかHCIか、Hyper-VやKVMなどの違いも複雑で、選定に時間がかかり、結局様子見になるケースも散見されます。情シス部門が限られたリソースで最適解を選ぶのは、現実的に非常に困難です。■HVMの特徴と次世代仮想基盤への移行の勘所を実践的に解説本セミナーでは、HPEが提供する仮想基盤「HVM（HPE Morpheus VM Essentials Software）」を取り上げ、VMwareからの移行先としての選定ポイントや、コスト最適化を実現する構成の考え方を解説します。特に、サーバ数台～数十台程度の中小規模構成を前提とし、リプレイス時の判断材料、移行プロセス上の注意点をお伝えします。自社に合った“判断軸”を見つけたい方にとって、移行計画の検討に役立つ内容をお届けします。■主催・共催パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社日本ヒューレット・パッカード合同会社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/panasonic-20251030/M1D



マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

過去セミナーの公開資料、他の募集中セミナーは▶こちら(https://majisemi.com?el=M1D)でご覧いただけます。

マジセミ株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング3階

お問合せ： https://majisemi.com/service/contact/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]